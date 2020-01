Sivilombudsmannen tar ikke saken om Y-blokka

Eminem på Billboard-toppen

Etter å ha sluppet overraskelsesalbumet «Music To Be Murdered By» topper Eminem to Billboard-lister. Med den siste topp-plasseringen er han én av kun seks artister og band i historien med over ti førstenoteringer. Rapperen er også tilbake på topp på Billboard Artist 100-listen. «Music To Be Murdered By» er Eminems studioalbum nummer elleve (NTB).