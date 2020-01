Forsinkelsene av rivingen av Y-blokka kan koste flere titalls millioner kroner

Nye Ibsen-bibliotek tegnet

Japanske Kengo Kuma med «Trekrone» (bildet) og danske Schmidt Hammer Lassens «Foranderlige perspektiver» er de to arkitektforslagene som er videre i konkurranse om Ibsen-bibliotek. Planen er at Ibsen-biblioteket åpner før 200-årsjubileet for Henrik Ibsens fødsel i 2028.