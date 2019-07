Y-blokka rives: – Ettertiden kommer til å dømme oss

– Det er mange ord som dukker opp, som jeg kunne brukt i den anledning, men jeg er et dannet menneske så jeg nøyer meg med å si at det er uforståelig, sier riksantikvar Hanne Geiran.

Plan- og bygningsetaten i Oslo har nå gitt Statsbygg klarsignal til å rive hele Y-blokka. Det betyr at riving av bygget vil starte i oktober.

Det første som blir fjernet og løftet til lagring er Picasso sine verk på endeveggen av Y-blokka og på veggen inne i resepsjonen. Kunsten skal flyttes til det som blir A-blokka i det nye regjeringskvartalet.

– HELT UFORSTÅELIG: Riksantikvar Hanne Geiran mener ettertiden kommer til å dømme oss for å ha revet Y-blokka. Foto: Knut-Øyvind Hagen

Riksantikvaren mener det er uforståelig at en bygning med en høy nasjonal og internasjonal verdi med Picasso-kunst og som er fullt brukbar nå ser ut til å bli revet.

– Dette kommer ettertiden til å dømme oss for, sier Geiran.

– Hvilke følelser kjenner du på nå?

– Det er nesten vanskelig å uttrykke. Dette er noe veldig mange med meg har trodd at man ikke gjør i 2019.

Stille protest

Engasjementet har vært stort for å bevare Y-blokka. Det har vært flere folkeaksjoner og demonstrasjonstog utenfor blokka og facebooksiden for bevaring av Y-blokka teller nærmere 8000 medlemmer.

TURISTER I SJOKK: Hanne Sophie Claussen i støtteaksjonen for å bevare Y-blokka sikker turister hun prater med reagerer med vantro når hun forteller at Y-blokka skal rives. Foto: Knut-Øyvind Hagen

Utenfor Y-blokka er det nå satt opp sittebenker som er Y-forma akkurat som bygningen. Leder Hanne Sophie Claussen i støtteaksjonen for å bevare Y-blokka, sier det vil bli en stille protest gjennom sommeren.

– Da den siste avgjørelsen kom føltes det som om alle porter bare blei lukka. Løpet er på en måte kjørt, men hjertet for bygget og stedet gjør at vi ikke klarer å gi oss. Jeg skulle ønske det på en eller annen måte kunne skje en endring, sier Claussen.

– Helt unikt i verden

Espen Viksjø, som er et av barnebarna til arkitekten bak bygget, Erling Viksjø, reagerer sterkt på at det nå er klart at Y-blokka skal rives.

TRIST: Espen Viksjø er barnebarnet til arkitekten bak Y-blokka, Erling Viksjø. Han mener bygget er unikt i verden.

– Det er veldig trist at de skal rive et så historisk viktig bygg. En ting er at det er en del av vår familiehistorie, men det er et bygg med en veldig interessant historie.

– Når min farfar fikk oppdraget, fikk han tak i både norske og utenlandske kunstnere til å pryde bygget. Picasso-samarbeidet og verkene er helt unike i verden, sier Viksjø.

Hverken Statsbygg eller kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland hadde anledning til å stille til intervju om saken i dag.

– Endelig et vedtak

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, skriver følgende i en kommentar til NRK:

«Departementet tar tillatelsen til etterretning. Det er bra at arbeidet med å realisere et nytt regjeringskvartal kan fortsette»

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim skriver dette i en kommentar til NRK:

«Jeg er fornøyd med at de har avsluttet saksbehandlingen og at det har kommet et endelig vedtak, slik at det planlagte arbeidet nå kan gjennomføres.»

At kunsten blir flytta til et nytt sted holder ikke for riksantikvaren.

– Bygningen og Picasso-kunsten er skapt i sammenheng, både fysisk og kunstnerisk. Y-blokka og kunsten er planlagt sammen og utført sammen. Det er kunst i verdensklasse. Det fins bare et tilsvarende verk og det er i Barcelona, og nå går det altså mot riving og flytting av denne kunsten i Oslo. Det er veldig spesielt, sier riksantikvar Hanne Geiran.