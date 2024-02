– Dropp senkingen av Hammersborgtunnelen. Det kommer til å spare mange milliarder. Da kan vi heller stenge Ring 1 permanent, som Oslo har bedt om.

Det sa SVs finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski i Politisk Kvarter i NRK tirsdag morgen.

Hun diskuterte pengesluket midt i Oslo sentrum med ansvarlig statsråd Karianne Tung (Ap).

53,5 milliarder

NRK har de siste dagene satt søkelys på de galopperende kostnadene.

I tiden etter bombeangrepet 22. juli 2011 ble det anslått å koste mindre enn 10 milliarder kroner å bygge regjeringskvartalet opp igjen.

Siste prislapp lyder på 53,5 milliarder kroner.

Å bygge om Ring 1 og senke Hammersborgtunnelen ti meter utgjør 3,6 milliarder.

Dette er en del av terrorsikringen av regjeringsbyggene.

SV mener at det ikke bør gå en motorvei der i det hele tatt.

– Da kan man både spare penger og permanent redusere biltrafikken i Oslo sentrum, sier Kari Elisabeth Kaski.

– Dere har fremmet kravet før. Er det for sent?

– Jeg mener at det ikke er for sent. Man har ikke satt i gang med senkingen av Hammersborg-tunnelen. Dette er noe Oslo kommune har bedt om også.

– Regjeringen bør raskest mulig gå i dialog med byrådet i Oslo slik at man kan få gjennomført en permanent senking, sier Kaski.

DEBATT: Å droppe Ring 1 var ett av sparetiltakene til Kari Elisabeth Kaski (SV) tirsdag morgen. Foto: NRK

Tidligere avvist

Det rødgrønne byrådet ble møtt med døve ører da de tok til orde for permanent stengning for to år siden.

På Stortinget ble SVs krav om det samme avvist i forhandlingene med Ap og Sp om statsbudsjettet for 2023.

– SV har sviktet

Miljøpartiet De Grønne er enig med SV i saken.

– Regjeringen og staten velger arrogant å overkjøre Oslos lokaldemokrati, naboer og næringsliv i området med en ny motorvei som gir mer luftforurensning, støy og utrygge skole- og sykkelveier, sier Sirin Stav.

MGDs gruppeleder i Oslo bystyre er derimot ikke imponert over SVs gjennomslag i saken.

– De sikrer flertall for regjeringens budsjetter. Hvis de mener alvor, forventer jeg at de setter makt bak kravene.

– Fram til nå har dessverre SV sviktet i denne saken, sier Sirin Stav.

VATERLANDSTUNNELEN: Ring 1 skal bygges om fra rundkjøringen ved Oslo Spektrum. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Ny situasjon

– Vi kan ikke få gjennomslag for alt, sier Kari Elisabeth Kaski om forhandlingene i 2022.

Hun mener likevel at de galopperende kostnadene har skapt en ny situasjon.

– Regjeringen har selv vært opptatt av å redusere kostnadene ved regjeringskvartalet. Det har de så langt mislykkes stort i.

Kaski ønsker en ekstern gjennomgang av kostnadene og vil ha saken til Stortinget. Inntil hver stein er snudd mener hun at det som kan settes på vent, blir satt på vent.

– Vi har aldri fått en full og detaljert gjennomgang av planene fordi mye er gradert og knyttet til sikkerhetsvurderinger som Stortinget ikke har innsyn i, sier hun.

PENGESLUK: Nye regjeringsbygg er i ferd med å reise seg. Foto: William Jobling / NRK

Stenger til sommeren

Den midlertidige stengningen av Ring 1 skjer til sommeren. Debatten de siste åra har mest handlet om hvilke ulemper det vil påføre resten av byen.

Ifølge Statsbygg vil en permanent stengning ha store ombyggings- og følgekostnader.

Dessuten vil følgene for samfunnet bli store.

– Vurderingene viser at det blir betydelige negative konsekvenser for trafikk og bomiljø, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby.

– Nødetatene vil ikke kunne opprettholde samme responstid. Det vil påløpe økte kostnader for kollektivtrafikk, nødetater og nyttetrafikk, samt kostnader knyttet til ulykker, støy og forurensning, sier han.