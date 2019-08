I oktober vil rivingen av Y-blokka starte, om alt går etter planen. I juli kom den endelige avgjørelsen fra Plan- og bygningsetaten i Oslo, som ga Statsbygg tillatelse til å rive hele bygget.

Bygget ble vedtatt revet i 2014, og i 2015 ble det satt på listen over Europas viktigste truede kulturminner. Avgjørelsen har skapt debatt siden, og nå kaster Olav Hindahl Selvaag, en av eierne av Selvaag Eiendom, seg inn i debatten i radioprogrammet «Desse dagar» på NRK P2.

Selvaag sier at han mener det går an å ta vare på bygninger som Y-blokka.

– Jeg mener det huset er interessant både med det kunstneriske med Picasso, og at det er interessant arkitektonisk bygg. Jeg tror det går an å integrere det i et bra byrom, sier han i programmet.

Selvaag eiendom er en del av Selvaag gruppen, og er et selskap som utvikler, leier ut og drifter eiendommer med det de selv omtaler som et bærekraftig perspektiv. Selvaag bolig er en av Norges største boligutbygger.

Riksantikvaren om rivingen: – Har trodd at man ikke gjør dette i 2019

Ministeren: Planene vil ikke endres

Blokken er formet som en Y, og Fortidsminneforeningen har definert det som et av senmodernismens hovedverk i Norge. Bygget er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, og utsmykket med kunst av Erling Viksjø og Pablo Picasso.

I tillegg har både Arkitektforeningen og Fortidsminneforeningen vært kritiske til rivingen tidligere.

Verken Freddy André Øvstegård, kulturpolitisk talsperson i SV eller byantikvaren i Oslo Janne Wilberg ville gi opp kampen da de var i Dagsnytt 18 i juli.

– Dette handler bare om vilje, sa Wilberg i NRKs studio da.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var også med i debatten, og svarte at planene ikke kunne endres.

– Dette er et vedtak som er flere år gammelt og som har vært grundig behandlet i flere instanser, svarte hun da.

Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister, mener vedtaket om Y-blokka ikke vil endres nå. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mæland var tydelig på at Y-blokka slik den står i dag, ikke kan brukes til departementsvirksomhet.

– Glad for å høre ham si det

Statsbygg som er byggherren i det nye regjeringskvartalet. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim sier avgjørelsen ikke vil endres nå.

– Både regjeringen og Stortinget har gått inn for dette. Det har gitt oss et tydelig signal om at dette skal bli gjort.

Da nyheten om rivingen kom, mente riksantikvar Hanna Geiran at dette ville ettertiden dømme oss for.

– Gjør det inntrykk på riksantikvaren at en stor aktør som Selvaag slår et slag for å beholde Y-blokka?

Riksantikvar Hanna Geiran er glad for at Selvaag mener Y-blokka burde bevares. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg er veldig glad for å høre ham si at gamle, og ikke fult så gamle bygninger, tilfører nye områder noe spesielt, sier Geiran.

Hun ber utbyggere og politikere spisse ørene når de ber om å verne kulturminner og gamle bygg.

– Vi opplever at pendelen svinger nå. Det har vært et veldig engasjement for å rive, men nå ser vi at mange gjør som Selvaag, og knytter gammelt og nytt sammen på en god måte, som for eksempel på Løren i Oslo, avslutter hun.