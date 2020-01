MGP-sangene fra Midt-Norge

Fem artister er forhåndsutplukket til finalen i Trondheim 15. februar: Tone Damli, Ulrikke Brandstorp, Akuvi, Didrik & Emil og Sondrey.

Nå er det offentliggjort hvilke fire artister som skal i ilden på lørdag, i den tredje av totalt fem semifinaler.

Alexandru – «Pink Jacket»

Tekst og melodi: Ruben Markussen

Enten du vil eller ikke, vil du terroriseres med melodien til «Pink Jacket» på hjernebarken i flere timer etter du har hørt denne.

Eksmedlem i boybandet Suite 16, Alexandru, prøver å stå på egne kalsiumsterke bein, men havner fort i den generiske poplåt-fella uten spesielle særpreg foruten et fengende refreng. Enkel og grei låt, men x-faktoren blir en mangelvare.

Terningkast: 3

Kristin Husøy – «Pray for me»

Tekst og melodi: Roel Rats og Kristin Husøy

Denne artisten fikk Martin Danielle og Yosef Wolde-Mariam til å kjempe hardt om å få henne på sitt lag under The Voice.

Husøy har en imponerende raff stemme som skapt for soul-sjangeren, og bruker dette naturligvis til sin fordel i «Pray for me», hvor introen for øvrig ikke må forveksles med Heimebane-introen eller Crash Test Dummies «Mmm Mmm Mmm Mmm» ved første lytt.

Låten treffer aldri noen spenningsnerver, og det er litt det som også gjør det vanskelig for denne å skille seg ut. En helt grei radiolåt, med fin vokal, men med den flate oppbygningen tviler jeg på at dette vil bli det mest oppsiktsvekkende vi får se i denne konkurransen.

Terningkast: 3

Sie Gubba – «Kjære du»

Tekst og melodi: Magne Almås og Petter Øien

I den trønderske fjellbygda Ålen finner du det veletablerte countryrock-bandet Sie Gubba. Til MGP leverer de en låt som like gjerne kunne vært dratt direkte ut av deres eget bibliotek.

Hyppig felespill og det allsangvennlige refrenget transporterer deg direkte til hvilket som helst samfunnshus i de trønderske distriktene. «Kjære du» er den folkelige og harmløse låten som bare vil deg vel, men som ikke får deg opp av sofaen av begeistring.

Låter på norsk har blitt en minoritet i denne konkurransen, men det har tidligere blitt bevist at det nødvendigvis ikke trenger å være noen hindring for å komme langt.

Terningkast: 4

Thomas Løseth – «Vertigo»

Tekst og melodi: Idar Sørensen

Flere ble bergtatt av Thomas Løseth etter seieren i The Voice 2017, og da spesielt for hans store kraft som ofte ble vist gjennom ballader.

Vi hører han litt i samme gjenget her, levert gjennom en sårbar duett. Det er så mektig og filmatisk, med flere spennende produksjonselementer, som så vidt undergraver vokalene, men som er med på å bygge opp til et høydepunkt.

Dessverre blir en sittende igjen – fortsatt ventende på det høydepunktet som aldri kommer.