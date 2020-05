I 2019 vant en norsk trio den norske finalen, og fikk en 6. plass i den internasjonale finalen med sangen «Spirit in the Sky». Gruppas navn er inspirert av en kommune i Finnmark, hvilken?

Hun falt ned fra scenen og brakk beinet Hun svevde på en stav høyt over scenegulvet Hun glemte teksten og bannet høyt Hun glemte å skru av mikrofonen da hun var på do

Danmarks bidrag til ESC i 1979 ble fremført av Tommy Seebach, og tittelen hadde navn fra to dansesjangere blandet sammen til en. Hvilke to?

7/12

Foto: Johan Mathis Gaup / NRK

I 2018 var Alexander Rybak Norges håp i ESC-finalen. Da handlet sangen hans om en slags «oppskrift» – på hva?