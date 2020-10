– Pandemien har ødelagt alt av planer med tanke på festivalsatsing og spillejobber, sier artist Kevin Boine.

Året 2020 startet som et brak for Kevin Boine, han var i en skikkelig «flow». Deltakelsen i Melodi Grand Prix og haugevis med spillejobber og festivaler var i vente.

Så kom nyheten som på et øyeblikk satt en stopper for planene. Nå er han bekymret for fremtiden som artist.

– Det ser veldig mørkt ut foreløpig, da jeg tror dette kommer til å vare lenge. Jeg er bekymret for at dette vil ødelegge noe av 2021 turneen også.

Kevin Boine er bekymret for at 2021 turneen også kommer til å lide på grunn av pandemien. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Frykten for å bli glemt

Boine har ikke hatt muligheten til å stå på scenen, nå ut til et nytt publikum og fansen han allerede har. Nå kjenner han på frykten for å bli glemt.

– Risikoen for å bli mer og mer «glemt» er til stede nå som det er vanskelig å reise rundt å spille og lage mer musikk, sier Boine.

HAR SAVNET SCENEN: Kevin Boine har ikke spilt live mellom 12. mars og 3. oktober. Nå er det derimot muligheter for mindre konserter. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

I tillegg til at han ikke har holdt konserter, har han heller ikke fått laget ny musikk. Studioet han lager låtene ligger i Oslo, reiserestriksjonene bremser dermed muligheten til å reise til hovedstaden.

– Jeg har kun fått gitt ut noen låter som allerede var ferdige, da jeg pleier å reise til Oslo og lage låtene, sier Boine.

Følg Kevin Boine i den nye serien URBI – Hás It! på NRK TV.

Lever fra hånd til munn

Marius Øvrebø-Engemoen er daglig leder for GramArt og representerer i underkant av 3000 medlemmer. Han sier at størsteparten av inntektene til den norske musikkbransjen kommer fra konsert og event-markedet. Det har det ikke vært mulig å drive med siden 12. mars.

Daglig leder for GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen. Foto: Eva Rose

– Det har jo vært mer eller mindre totalt inntektsbortfall på konsertsiden, sier han.

Myndighetene har i flere runder lagt penger på bordet for å bistå musikkbransjen. Dette har vært til hjelp sier Øvrebø-Engemoen, men at det kun har sikret mat på bordet.

– Det er jo ikke tilstrekkelig for å dekke tapet.

Hjelper å være fleksible

Også Fred Buljo kan fortelle om en litt stillere periode enn det som var planlagt. Keiino har avlyst om lag 40 konserter dette året.

– Vi har jo et album vi slapp i år, og den skulle vi jo turnere rundt med det har det jo ikke blitt noe av, sier Buljo.

Keiino har jobbet hardt for å holde seg i gang. Blant annet har de arrangert egne minikonserter og en digitalkonsert. Foto: Per Heimly

Som artist er man nødt til å se etter nyere løsninger. Det har Keiino jobbet hardt med å være. De har streamet konserter online og benyttet sosiale medier til å holde kontakt med fansen. I tillegg har de holdt flere små konserter for under 200 personer.

– Det hendte vi spilte 3 konserter på samme kveld.

Tiden de har hatt til overs har de brukt til å lage ny musikk, som den nyutgitte «Transatlantic Lover».

Prøver å se fremover

Selv om det tok en stund for Kevin å svelge skuffelsen pandemien medbrakte, begynner han å bli mer optimistisk og prøver å se fremover.

– Gradvis har restriksjonene da det gjelder konserter åpnet seg det har jo vært en opptur. Nå er planen og har fullt fokus på selve musikken, samtidig prøve få stå på scenen igjen der det er mulig, det har jeg savnet skikkelig.