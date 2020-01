Sannhetskommisjonen på TIFF

Tromsø Internasjonale Filmfestival åpner 13. januar med «One day in the life of Noah Piaguttuk» som tar opp forholdet mellom urfolk og storsamfunn. Medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen Per Oskar Kjølaas deltar på en samtale om sannhet og forsoning med utgangspunkt i åpningsfilmen.