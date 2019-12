Forfatteren, kunstneren og den tidligere prinsessegemalen Ari Behn døde 25. desember. 47-åringen tok sitt eget liv og familien har valgt å være åpen om dødsårsaken.

I forbindelse med 47-åringens bortgang har det 2. juledag samlet seg mennesker flere steder i landet for å minnes Behn.

På kongefamiliens private eiendom, Kongsseteren, ble det i dag flagget på halv stang.

HALV STANG: Kongsseteren er kongeparets private eiendom og ligger på Voksenkollen i Oslo. Der ble Behn bortgang i dag markert med flagging på halv stang. Foto: Tore Linvollen / NRK

– Familien er veldig overveldet av den massive støtten de har fått, og det rører veldig å se at Ari betydde så mye for så mange mennesker, sier Behns manager Geir Håkonsund på vegne av familien til NRK.

Behn vokste opp i Moss. Øystein Kristiansen, redaktør i Moss Avis, skriver i dag at Moss har blitt en gråere by.

Han minnes Behn som byens «mest skinnende bysbarn».

– Ingen har det verre nå enn Aris aller nærmeste. Vårt håp er at de kan finne trøst i at en hel by og et helt land står rundt dem i sorgen, og at deres modige og forbilledlige åpenhet om Aris valg kommer en annen umistelig sjel til gode i tide, skriver Kristiansen i Moss Avis.

BLOMSTER OG LYS: Utenfor kirken i Behn hjemby Moss ble det i dag lagt ned blomster og lys. Foto: Vilde Elgaaen / NRK

Utenfor kirken har det i dag blitt lagt ned blomster og bilder av 47-åringen.

I Lommedalen i Bærum, hvor Behn bodde i flere år, ble kirken åpnet opp for publikum torsdag ettermiddag.

– Som et lokalsamfunn ønsker vi selvfølgelig å åpne dørene til kirken vår så folk kan komme og tenne lys eller snakke med noen om de har det vanskelig alene, sier fungerende sogneprest Elise Bjerkreim-Bentzen til NRK.

LOMMEDALEN: Også utenfor huset til Behn ble det lagt ned minneord og blomster torsdag. Foto: RUNAR HENRIKSEN JØRSTAD / NRK

– En Norge trengte

Kort tid etter at nyheten om Behns bortgang ble kjent onsdag kveld, begynte de første lysene å bli tent på Slottsplassen i Oslo.

Torsdag formiddag hadde mengden lys økt, og det var en jevn strøm med mennesker som ville minnes den tidligere prinsessegemalen.

Sandra Berge utenfor slottet torsdag. Foto: NRK

En av dem som torsdag møtte opp for å minne Behn, er Sandra Berge. Hun beskriver ham som fargerik, ærlig og et ekte menneske.

– Det er veldig, veldig trist. Han er en som Norge egentlig trengte, sier hun til NRK.

Thea Kopperud møtte også opp utenfor slottet. Hun sier til NRK at hun ikke kjente Behn, men at hun følte et behov for å møte opp.

TRIST: Thea Kopperud sier at nyheten om Ari Behns bortgang er forferdelig trist. Foto: NRK

– Det er forferdelig trist og et kjempesjokk, sier hun til NRK.

Les også: Rosar kongehuset for å vere opne om sjølvmord

FORAN SLOTTET: Blomster og lys foran Slottet torsdag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix