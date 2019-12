Hundrevis i fakkeltog for å hedre Ari Behn

Hundrevis av fakler lyste opp desembermørket i Moss i kveld. Fakkeltoget er til minne om forfatter og kunstner Ari Behn, som vokste opp i disse gatene.

Mossing Heidi Bøhaugen Sjøstrøm står bak initiativet. Hun gikk på ungdomsskole og videregående skole sammen med Behn.

– Vi var veldig glade i Ari og vil gjerne hedre ham. Vi er mange som fortsatt er i sjokk, og da kan det være fint å samles og prate. Jeg følte at dette var noe jeg bare måtte få til, sa hun til NRK fredag.

Les også: Kjæresten takker Ari Behn

Flere hundre personer deltok i fakkeltoget som gikk gjennom Moss sentrum søndag kveld. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– En gråere by

Behn tok sitt eget liv første juledag. Han ble 47 år gammel. Søndag kveld gikk flere hundre personer i fakkeltoget for å hedre mossingen.

Oppmøtet gjorde tydelig inntrykk på ordfører Hanne Tollerud i Moss.

– Det er umulig å ikke bli rørt av dette. Det er et tydelig behov for folk å komme sammen i sorgen og vise medfølelse til Aris familie og nærmeste. Så kan vi bare håpe at det kan være til trøst i denne situasjonen, sier hun til NRK.

Ari Behn døde 25. desember. Han ble 47 år gammel. Foto: Marit Hommedal / Marit Hommedal

Initiativtakerne hadde på forhånd kjøpt inn 450 fakler til toget. Arne Kristian Løvik Stellander ble rørt av å se alle som deltok i markeringen.

– For noen få dager siden visste vi ikke at vi skulle stå her i dag. Heidi visste heller ikke hva hun satte i gang da hun la ut et innlegg på Facebook med en oppfordring til fakkeltog. For et fantastisk oppmøte. Det er så godt å se dere, sa Stellander, som selv hjalp til med å arrangere fakkeltoget, før toget begynte å gå.

Arne Kristian Løvik Stellander og Heidi Bøhaugen Sjøstrøm arrangerte markeringen i Moss søndag kveld. Her snakker de to under arrangementet i Moss kirke. Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Markering i kirken

Det er også en markering i Moss kirke søndag kveld. Ordfører Tollerud vil holde en tale om Ari Behn og psykisk helse generelt, mens blant andre Petter Heiberg, Geir Meum Olsen og Rune Dennis Tønnessen skal ha musikalske innslag.

Stortingsrepresentant, og tidligere ordfører i Moss, Tage Pettersen leder markeringen i kirken. Han deltok også i fakkeltoget.

Tage Pettersen ledet arrangementet i kirken. Han ble rørt av oppmøtet. Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

– Det er enormt sterkt å se dette oppmøtet. Det vitner om at Ari betydde mye for Moss. Han var en fyr mange hadde et forhold til, enten det var gjennom fotballen eller kulturen, sier Pettersen.

Stortingsrepresentanten vil bruke anledningen til å snakke om psykisk helse.

– Det er over 600 personer som velger å ta sitt liv i Norge hvert år. Det skal også være fokus i kirken i kveld. Vi må snakke om hvordan vi som medmennesker skal bli flinkere til å tørre å spørre folk rundt oss hvordan de egentlig har det, sier han til NRK.

Ari Behns liv 30. september 1972 - 25. desember 2019 Ari Behn blir født Han ble født i Århus i Danmark og gitt navnet Ari Mikael Bjørshol. Foreldrene var steinerskolelærer Olav Bjørshol og rosenterapeut Marianne Solberg. Som 24-åring tok han i 1996 sin mormors opprinnelige etternavn, Behn.

Debuterer som forfatter Ari Behn debuterte som forfatter med novellesamlingen Trist som faen. VGs bokanmelder Tinic Talen gir boken terningkast seks og Behn tatoverer en terning på skulderen. Foto: NRK.

Forholdet blir kjent Forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Ari Behn ble kjent.

Forlover seg Forlovelsen mellom prinsesse Märtha Louise og Ari Behn blir annonsert. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bryllup Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn giftet seg i Nidarosdomen i Trondheim 24. mai 2002. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Første barn født Prinsesse Märtha Louise og Ari Behns første barn blir født. Hun får navnet Maud Angelica Behn. Her fra dåpen i Slottskapellet. Foto: Knut Falch / Knut Falch

Andre barn født Prinsesse Märtha Louise og Ari Behns andre barn blir født. Hun får navnet Leah Isadora Behn.

Lanserer porselen Magnor Glassverk lanserer serviset Peacock – påfugl på norsk - spesialdesignet av Ari Behn. Foto: Morten Holm / Morten Holm

Tredje barn født Prinsesse Märtha Louise og Ari Behns tredje barn blir født. Hun får navnet Emma Tallulah Behn.

Lanserer ny bok Ari Behn utkommer med ny bok, med tittelen Talent for lykke. Det dreier seg om en liten samling med korte fortellinger som blant annet omhandler død i forskjellige former, stivnet kjærlighet og ikke-kommunikasjon i relasjoner. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Viste frem malerier Ari Behn viste frem nye malerier da han åpnet en utstilling i Galleri Nygaten i Bergen sammen med Per Heimly og Unni Askeland. Foto: Marit Hommedal / Marit Hommedal

Gjest i bryllup Ari Behn var blant gjestene da svenske prinsesse Madeleine giftet seg med Chris O'Neill i Stockholm. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Programleder på TV Ari Behn er programleder i det TV2-sendte programmet Allsang på Grensen i Halden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Skiller seg 5. august 2016 meldte Ari Behn og Märtha Louise at de skal skille seg.

Konferansier Ari Behn var konferansier under Kjendisgallaen 2016 på Chat Noir i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / Jon Olav Nesvold

Ari Behn dør På kvelden 1. juledag blir det kjent at Ari Behn er død etter å ha tatt sitt eget liv. Vis mer

Skrev en siste hilsen

De siste dagene har innbyggerne i Moss strømmet på for å skrive sine siste hilsener til Ari Behn. Da det ble lagt ut kondolanseprotokoll i Moss rådhus fredag formiddag, sto folk i kø.

Kondolanseprotokollen vil ligge i rådhuset frem til bisettelsen 3. januar. Da vil familien få tilbud om å overta den.

«Vi er en hel by som står sammen i sorgen over at du har gått bort», skrev ordfører Hanne Tollerud.

Ordfører Hanne Tollerud var først i køen da kondolanseprotokoll for Ari Behn ble lagt ut i Moss rådhus. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Hun har kjent Ari Behn personlig siden han var en del av kultur- og musikkmiljøet i Moss på 1990-tallet.

Ari Behn blir bisatt fra Oslo domkirke fredag 3. januar klokka 13. Bisettelsen forrettes av Oslo-biskop Kari Veiteberg og vil være åpen for alle.