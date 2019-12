Ari Behn bisettes fra Oslo Domkirke fredag klokken 13.00. Domkirken vil åpne klokken 12.

– Det er forventet stort oppmøte, så vi oppfordrer folk til å være ute i god tid om de ønsker å være inne i kirken under bisettelsen, sier manager Geir Håkonsund på vegne av familien.

Det er ikke reserverte plasser for andre enn familien og de nærmeste.

NRK vil sende bisettelsen på NRK1, samt nett og radio. Sendingen vil starte klokken 12 med gjester i studio.

FIKK TERNINGKAST 6: Ari Behn er død, 47 år gammel. Her er noen øyeblikk fra hans liv. Du trenger javascript for å se video. FIKK TERNINGKAST 6: Ari Behn er død, 47 år gammel. Her er noen øyeblikk fra hans liv.

Tok sitt eget liv

– Vi sende bisettelsen i tråd med familiens ønske. Ari Behns familie ønsker at så mange som mulig skal få ta del i bisettelsen, sier Espen Olsen Langfeldt, redaktør i nyhetsdivisjonen i NRK.

Ari Behn døde første juledag, 47 år gammel. Familien har vært åpen om at han tok sitt eget liv.

Ari Behn ble gift med prinsesse Märtha Louise i 2002. Paret har tre døtre sammen. I 2016 skilte paret seg.

– Familiens ønske har vært at alle som vil ta et siste farvel med Ari skal få mulighet til det. Jeg vil likevel minne om at dette er en familie i dyp sorg og håper folk respekterer det, og ikke tar bilder og video av familien i kirken, opplyser Håkonsund

BRYLLUP: Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn giftet seg i 2002. Foto: Nyhetsspiller

Kondolanseprotokoll

NRK1 blir også pool for produksjonen, det betyr at tv-bildene fra gudstjenesten blir tilgjengelig for andre medier.

– Dette er en sak som det har vært mye følelser rundt, som har berørt mange. Det har vært stor interesse rundt dette, og da er det naturlig at vi sender dette på NRK1, sier Langfeldt.

Det legges ut kondolanseprotokoll i Oslo Domkirke fra klokken 10.00 tirsdag. Denne vil ligge til torsdag klokken 16.00 og i nattåpen kirke fra klokken 18-00-06.00 på fredag 3. januar.