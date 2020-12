– Det tok tid å fordøye hvor vondt Ari hadde det den siste tiden

1. juledag er det ett år siden forfatter, kunstner og tidligere prinsessegemal Ari Behn tok sitt eget liv, 47 år gammel. Familien og kongehuset fikk i etterkant ros for åpenhet rundt selvmordet, og Behn ble bisatt fra en fullsatt Oslo Domkirke 3. januar, i en seremoni som var åpen for alle.

Gode minner har kommet tilbake

Anja Bjørshol og Marianne Solberg Behn, Aris søster og mor, forteller om et år med mye sorg og savn, men også mange mennesker som har vist sin kjærlighet.

– Samhold er kanskje ordet etter Aris død. Det er overraskende. Ari hadde riktignok mange kjente, men den siste tida var han ganske mye alene, slik jeg så det, sier Marianne Solberg Behn.

Hun sier at det er et veldig tomrom nå, særlig fordi hun og Ari hadde mange samtaler helt til siste slutt. Og at det siste året har handlet om å mobilisere kreftene, takle hverdagen, og være til stede for sine.

– Vi var så nære og så i ett at jeg føler at jeg har mistet halve meg, sier hun.

Samtidig har sorgen snudd til å også handle om noe annet.

– Det å vite hvor vondt han hadde det den siste tiden sin tok det meg tid å fordøye. Nå er det mer av de gode minnene som har kommet tilbake, sier hun.

Anja Bjørshol sier at det å feire jul oppleves som en veldig delt ting.

– Jeg merker at det kanskje tok mer tak enn jeg hadde klart å forutse. Men så er det noe med at vi skal ta tilbake julen og feire slik vi alltid har gjort. Å gjøre det med glede. Selvsagt blir denne julen spesiell og vi kan gråte og le om hverandre. Han skal være med oss, sier Aris søster.

Maud Angelica Behn holder minneord under faren, Ari Behn, sin bisettelse 3. januar 2020. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Bok var belastende

Samtidig har familien opplevd det som en belastning å forholde seg til andre ting som har kommet i kjølvannet av dødsfallet. Marianne Solberg Behn reagerte da Vidar Kvalshaugs bok «Ari. Bohemen og bøkene» ble gitt ut på Cappelen Damm i høst.

– Allerede før bisettelsen fikk vi høre at det skulle skrives en bok som skulle dreie seg om Aris litteratur og tekster. Kvalshaug hadde ikke hatt noe særlig med Ari å gjøre på 10 år. Vi visste ikke at han skulle basere mye av boken på uttalelser både fra folk som ikke har vært i Aris liv på mer enn 10 år, og et par andre stemmer. Det ble derfor en helt annerledes bok enn vi trodde, sier hun.

Hun reagerer på at de ikke fikk se noe av manuset på forhånd, slik at de visste hva de kunne forvente, og eventuelt få rettet opp fakta.

– En PDF-fil ble sendt tre dager før boken lå i butikkene. Det har føltes belastende i sørgeåret vårt.

Kvalshaug viser til at det i boka er redegjort for at han ikke hadde mye kontakt med Behn de siste årene. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.