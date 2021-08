– Jeg har dynket meg i minner om Ari, nå kommer sorgen og stillheten

Per: Dette kommer til å gå bra Ari. Du er jo verdens best fyr og min elskede beste venn. P Per: Og verdens kjekkeste super-dad. A Ari: Takk elskede bror! P Per: Detta blir så bra vettu! Skrive, male og elske livet. A Ari: Ja P Per: Jeg har stor tro på en positiv lysere fremtid også en lur retning å gå i kunsten.

Per Heimly og Ari Behn hadde tett kontakt de siste ukene Ari levde. I den nye boka «Blodsbror» beskriver Per Heimly hvordan han forsøkte å få Ari opp fra mørket han sank dypere og dypere ned i.

– Jeg prøvde å få han sint. Prøvde å vekke noe i ham.



MINNER: Per Heimly tok mange bilder av Ari Behn. I sin nye bok har han tatt et dypdykk ned i fotoarkivet og minnene deres. Foto: Per Heimly

Per Heimly og Ari Behn møttes i Oslo da de begge var unge kunstnere med høye ambisjoner. Heimly ble en anerkjent fotograf, Ari Behn fikk sin brakdebut som forfatter med boka «Trist som faen».

De var kjent for sin ekstravagante oppførsel i bylivet, ville sprenge grenser og vinne verden.

BLODSBROR: Per Heimlys nye bok om sitt vennskap med Ari Behn beskriver en optimistisk tid på 90-tallet da de to blir venner og skulle vinne verden. Foto: Per Heimly

Inn i kongefamilien

I boka forteller Per Heimly hvordan Ari endret livsstil etter at han ble kjæresten til prinsesse Märtha.

– Ari var en enkel fyr fra Moss. Slik likte han å omtale seg selv. Så selvsagt var det å komme inn i kongefamilien en enorm forandring.

Per beskriver Ari som en kunstnersjel i fri flyt som måtte inn i et system.

– Men Ari gikk prinsesse-gemalskolen og var alltid flink til å tilpasse seg.



Heimly mener at årene med Märtha og barna i kongefamilien trolig var de lykkeligste i Aris liv.

– Men han følte nok ikke at han ble tatt på alvor som kunstner i disse årene.

Bruddet

I ettertid tror Per at Ari gjorde en feil da han ikke tok et ordentlig oppgjør med seg selv og situasjonen etter separasjonen fra Märtha. Per mener Ari kanskje hadde et håp om at alt skulle ordne seg med ekteskapet.



– At han ble separert og skilt fra prinsessen var en ting, men han følte vel at han mistet så mye mer.

Han var nok ikke godt nok rustet eller forberedt på å stå på egne ben, tror Per Heimly.

Og mener at ikke bare kunstnerkarrieren, men også hverdagslivet ble vanskelig for ham.



– Han kunne ringe meg og si: «Herregud Per, vet du hva en ost koster i butikken? 149 kroner for en sånn kilo ost. Sist jeg sjekket kostet den 20 kroner.»

Heimly sier at Ari Behn hadde levd uten økonomiske bekymringer og plutselig var det mange hverdagslige gjøremål han måtte i gang med.

Prinsesse Märthas pressekontakt Carina Scheele Carlsen sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere boken. Prinsessen har ifølge Carlsen ikke lest boken.

TRIST SOM FAEN: Per Heimly følte det var en trist Ari han møtte da han tok det som ble det siste bildet av vennen. Foto: Per Heimly

Den siste tiden var det trist for Per Heimly å se Ari. I boken skriver han:

«Det var som å se en 80-åring. Han har helt mistet gnisten. Han bryr seg rett og slett ikke lenger.»

