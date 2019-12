Kongen i nyttårstalen: – Varmet å oppleve folks medfølelse

Kong Harald holdt tradisjonen tro nyttårstalen til folket i kveld. Sittende bak et stort trebord, pyntet med blomster og levende lys, brukte han anledningen til å takke for støtten etter Behns død.

– Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen. Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa han.

Meldingen om Behns død kom første juledag. Siden har flere hyllet ham, og på Slottsplassen ble det tent lys og lagt ned blomster.

Lys og blomster ble lagt ned foran Slottet tredje juledag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kongen sa videre at livet av og til ikke blir til å holde ut, og at det for enkelte blir så mørkt at ikke engang kjærligheten til de nærmeste hjelper.

– De som står igjen må leve videre. Fattigere, uten den de var glad i, sa han.

– Vi vet så lite om hva som skal møte oss. Uvissheten gjør oss alle sårbare, fortsatte han.

Ser et land som har endret seg

Kongen påpeker at det viktigste er å være der for hverandre, gi de gode ordene og bære hverandre om det trengs.

Hans majestets tanker går ut til dem som forlater 2019 med et sorgfullt tomrom etter dem de var glade i.

I året som kommer blir det markert at det er 75 år siden andre verdenskrig var over. Kongen snakket om hvoran Norge har endret seg gjennom disse årene. Han trakk frem «en eventyrlig velstandsutvikling» bygget på naturressurser, forskning, skaperkraft og klokt lederskap.

Kong Harald på 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Finnmark i oktober. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kongen ser i dag et land som har endret seg mye kulturelt.

– Der våre egne gamle fortellinger og tradisjoner, kunsten og religionen vår veves sammen med andre kulturer som nyere nordmenn har med seg, sa han.

Videre hyllet han ungdomsgenerasjonen «som ønsker å bruke sin kunnskap og sitt engasjement til å påvirke samfunnsutviklingen og vår felles fremtid».

Det som rører kongen mest på sine reiser rundt om i landet, er hvordan folk bryr seg om hverandre.

– Som bidrar i frivilligheten. Som kjemper for sine små lokalsamfunn og for at andre skal ha det bra. Disse møtene ser vi på som våre kjæreste fortellinger om hvem vi er, og hva vi er laget av, sa han.

– Vi trenger ro til gode samtaler

2019 har vært preget av klimadebatt. Språkrådet kåret «klimabrøl» til årets nyord og Greta Thunberg ble årets person i Time Magazine, også kongen brukte sin nyttårstale på å snakke om klima.

– Forskning viser oss at med stadig større tydelighet at vi lenge har utnyttet klodens rike ressurser hardere enn den tåler, sa kongen.

Han mener det nå trengs sindighet i møte med de nye mulighetene som utviklingen bringer med seg.

– Vi trenger ro til gode samtaler om viktige temaer i en tid preget av raske endringer, hardt debattklima og global uro. Samtidig trenger vi å bli utfordret av ungdommens utålmodighet. Vi trenger alt dette for ikke å miste oss selv og hverandre. For ikke å miste alt det gode vi har skapt sammen, sa kongen.

Hans majestet avsluttet med å understreke at et samfunn med frihet til å være forskjellige må bygge på at alle er like mye verdt. Han trakk frem en lærdom fra krigen.

– At alle er like mye verdt. Det kan virke selvfølgelig. Men begynner vi virkelig å leve etter det, kan forvandling skje.