– Jeg ser likhetstrekk med tiden før andre verdenskrig. Populismen og fascismen øker i mange land, og jeg er bekymret, sier Maria Ressa fra scenen under Litteraturfestivalen i Lillehammer.

Journalisten fra Filippinene har sett grusom vold på nært hold. Som da hun så menn spille fotball med et avhugget menneskehode i Indonesia. Gjennom alt har hun likevel beholdt sin ukuelige optimisme.

Men nå, måneder etter at hun tok imot Nobels fredspris i Oslo, sliter hun med å se positivt på fremtiden. Vi har to år på oss, formaner hun.

– Verden er blitt langt verre siden sist jeg var i Norge, med Putins invasjon av Ukraina som den mest skremmende hendelsen.

Hun peker på at verden står overfor flere viktige hendelser fremover.

– I år er det valg i Colombia, India og Brasil, mellomvalg i USA, og et valg i Kenya som vil ha stor betydning for det afrikanske kontinentet.

– Nordmenn er heldige som har så stor grad av åpenhet og tillit i samfunnet deres. Men dette er ikke tiden for å stikke hodet i sanden, formaner Ressa. Her blir hun intervjuet av Ole Torp under litteraturfestivalen. Foto: Siss Vik / NRK Maria Ressa møtte publikummet i Norge for første gang. Sist gang var det pandemi og sosial avstand. Her gir hun en klem til en kvinnelig tilskuer som lyttet til intervjuet. Foto: Siss Vik / NRK

– Hamrer det gode ut av oss

Gjenvalget av høyreorienterte Viktor Orban i Ungarn, og det dramatiske valget av diktatorsønnen Ferdinand Marcos Jr. i Filippinene har skremt Ressa. På sitt nylige besøk i USA så hun fruktene av Trumps innsettelse av dommere i Høyesterett, som ønsker å oppløse en nasjonal rett til abort.

– Gjenvalg av ledere som Orban setter tonen. Hvis borgere bruker demokratiske valg til å sette inn eneveldige ledere med fascistiske tendenser, vil det også lamme FN sine muligheter til å bringe verden fremover.

Ressas kampsak er å bevisstgjøre folk om betydningen av sosiale medier for fremveksten av populisme og fascisme. I nobelforedraget sitt kalte hun spredningen av feilinformasjon gjennom sosiale medier for en «usynlig atombombe».

– Forskningen viser at løgner ispedd sinne og hatefulle ytringer sprer seg raskere og bredere enn fakta i sosiale medier. Det gode i mennesker blir hamret ut av oss, sier hun og blir overveldet av tårer.

Ressas svartsyn er preget av det nylige valget i Filippinene, forklarer hun til NRK. Sønnen til Ferdinand Marcos profilerte seg på likheten med sin far i valgkampen, og vant på det. Redaktøren har vært kritisk mot den forrige presidenten, Duterte.

Hun vil gi den nye presidenten en sjanse, men ser ikke lyst på fremtiden.

– 36 år etter at vi avsatte en diktator, blir sønnen hans valgt. Se for deg at Adolf Hitler hadde hatt en sønn som vant et valg i Tyskland!

Inspirerer til å handle

Maria Ressa har ti tiltaler fra den filippinske regjeringen hengende over seg. Blir hun dømt, kan det resultere i til sammen 103 års fengsel. For å komme til Lillehammer måtte hun søke rettsvesenet om utreisetillatelse.

– Hun må være et av de mest inspirerende menneskene jeg noen gang har intervjuet, forteller mangeårig NRK-journalist Ole Torp, som delte scene med Ressa.

Han håper fredsprisvinneren tar feil om prognosen om at vi bare har to år på oss på å stagge fascismen.

– Russland klarte å påvirke valget i USA i 2017. Ressa mener at denne type manipulasjon fortsatt foregår. Vi må alle være på vakt mot den onde feilinformasjonen, sier Torp.

17 år gamle Penelope Lea er UNICEF-ambassadør og klimaaktivist. Hun deltok i et panel for ungdom om ytringsfrihet, og satte stor pris på samtalen mellom Maria Ressa og Ole Torp.

– Jeg opplever at Ressa er optimist selv når hun snakker om en alvorlig fremtid. Det gir oss muligheten til å forstå at vi kan bidra til å endre noe og gjøre en forskjell, sier Lea.

Penelope Lea deltok i et program for ungdom om ytringsfrihet og er en som vil ta opp arven etter Maria Ressa. Foto: Siss Vik / NRK

