Mandag kunne over 67 millioner filippinere avgjøre hvem som skal overta presidentskapet i landet.

Tirsdag ser det ut til at sønn av tidligere diktator Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Jr., vinner med over 16 millioner stemmer.

Marcos skal ha fått omtrent 30 millioner stemmer. Hans sterkeste motstander, Leni Robredo, skal ikke ha fått mer enn 14 millioner stemmer. Det skriver CNN.

Tallene er foreløpig ikke offisielt bekreftet. Det kan ta flere uker.

Diktatorsønn Ferdinand Marcos Jr. ser nå ut til å vinne presidentvalget på Filippinene. Her avbildet etter at han avga sin stemme tidligere mandag. Foto: JAM STA ROSA / AFP

Ferdinand Marcos senior ble tvunget til å gi fra seg presidentskapet for 36 år siden. Familien har ikke sittet ved makten siden.

Om de foreløpige valgresultatene blir stående, later det til at Marcos Jr. igjen får det politiske dynastiet inn i presidentpalasset.

Trøblete familiehistorie

På Filippinene har Marcos familie tidligere vært kjent for brudd på menneskerettighetene, og for korrupsjon. Demokratiske rettigheter ble sterkt svekket under Marcos senior, som også hadde for vane å forsyne seg selv og sin familie fra statskassen.

Marcos Jr. har jobbet hardt med å snu folkets inntrykk av familien. Samtidig har han nektet å beklage for farens handlinger som president.

Marcos og hans kampanje har brukt sosiale medier flittig til å hvitvaske familiens navn og historie, skriver nyhetsbyrået AFP.

Sara Duterte, datter av president Rodrigo Duterte, går til valg som visepresident for Ferdinand Marcos Jr. Foto: Aaron Favila / AP

De siste årene har øystaten vært styrt av Rodrigo Duterte. Hans datter Sara stilte til valg som Marcos visepresident. Også hun ser ut til å vinne valget med god margin.

Folket demonstrerer

Valgresultatet har blitt feiret av mange filippinere, men har også møtt kraftig motstand.

Tirsdag var det store demonstrasjoner utenfor valgkommisjonens kontorer i hovedstaden Manila.

Det har vært knyttet stor spenning til valget. Allerede før valglokalene åpnet mandag morgen, kom det meldinger om skyteepisoder og granatangrep ved flere lokaler.

Så langt er det ikke meldt om slike hendelser tirsdag.

Flere filippinere møtte opp i hovedstaden Manila tirsdag morgen for å protestere mot det foreløpige valgresultatet. Foto: TED ALJIBE / AFP

Fire personer ble mandag bekreftet drept. De fire skal ha blitt drept i skyteepisoder ved to ulike valglokaler på øya Mindanao.

De avdøde skal ha vært tre sikkerhetsvakter og én sivil. Politi og militære var plassert ved flere av stemmelokalene i øystaten.

Det bor flere enn 67 millioner stemmeberettigede mennesker på Filippinene. Her i kø utenfor et valglokale i hovedstaden Manila. Foto: Aaron Favila / AP

En motstander i rosa

Den sterkeste motstanderen til Marcos og Duterte, var Leni Robredo. Hun har ledet den «rosa revolusjonen» i landet, skriver BBC. Hun var tidligere visepresident for Duterte.

Robredo hadde ett mål med sin kampanje: Å stanse Marco-familien fra å igjen innta makten.

Robredo, som er den eneste kvinnelige presidentkandidaten, har høstet bred støtte blant yngre velgere. Også flere kjendiser i landet støtter henne.

Nå ser det ut til at Robredo må anse slaget for tapt.