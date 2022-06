Filippinske myndigheter bekreftet onsdag at nettstedet kommer til å miste firmaattesten, noe som betyr at det må stenge. Rappler driver med kritisk journalistikk mot filippinske myndigheter. De har skrevet om de dødelige konsekvensene av president Dutertes krig mot narkotika.

Maria Rappler har grunnlagt nettstedet, hun sier de ikke gir seg.

– Vi stenger ikke ned. Eller, jeg burde ikke ha sagt det. Vi har rett til å anke denne beslutningen og kommer til å gjøre det, særlig siden prosessen i denne saken har vært høyst uregelmessig, sa hun.

Ressa for fredsprisen fordi hun avslører maktmisbruk og autoritære tendenser på Filippinene. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Fredspris

Maria Ressa mottok i fjor Nobels fredspris for hennes kamp for ytringsfrihet. Prisen fikk hun sammen russiske Dmitry Muratov.

– Maria Ressa bruker ytringsfrihet til å sette lys på misbruk av makt og økende autoritære tendenser i hjemlandet Filippinene, sa komiteleder Berit Reiss-Andersen i begrunnelsen for å gi Ressa prisen i 2021.

Ressa sa selv at hun er heldig sammenlignet med mange andre filippinske journalister

– Mange journalister har blitt drept eller fengslet. Du aner ikke hvor mange som har blitt drept bare timer etter at Duterte startet sin kamp mot narkotikakartellene. Men vi har fortsatt å minne myndighetene på tallet på alle de drepte, sa hun til NRK i forbindelse med prisutdelingen.

– Hvis jeg må drepe deg, så dreper jeg deg. Selv. Ikke kødd med meg. Jeg må innrømme at jeg har drept før, sa Fillipinenes president Rodrigo Duterte til journalisten Maria Ressa under et intervju.

Forbrytelser mot menneskeheten

Kravet om at nettstedet må stenge kommer dagen før den sittende presidenten Rodrigo Duterte går av. Han stilte ikke til gjenvalg i presidentvalget tidligere i vår. President Duterte har i TV-intervju med Ressa sagt at han ønsker henne død.

Duterte har siden han kom til makten i 2016 drevet en «krig mot narkotika». Kampen har kostet 12 000 mennesker livet. De feste av de drepte er fattige. 2555 av drapene er utført av filippinske politiet, etter ordre fra presidenten. Nettstedet Rappler har skrevet avslørende artikler om dette.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch er drapene forbrytelser mot menneskeheten.

Ferdinand Marcos Jr. har ikke tatt avstand fra sin far Marcos Sr., her er han med sin mor Imelda Marcos etter at han vant valget i vår. Foto: Aaron Favila / AP

Diktatorsønn overtar

I morgen får Filippinene en ny president, Fredinand «Bongbong» Marcos. Han er sønn av mangeårig diktator Ferdinand Marcos. Ferdiand Marcos ble avsatt av soldatmytteri bakket av folkelig revolusjon. Han måtte rømme landet i 1986. Med seg hadde han 650 millioner dollar stjålet fra den filippinske statskassen. Hans kone Imelda Marcos, moren til den påtroppende presidenten ble kjent for sin enorme kolleksjon designersko.

Ferdinand Jr. ble valgt i mai etter å ha mottatt mer enn dobbelt så mange stemmer enn motkandidaten Leni Robredo. Ferdinand Jr. har ikke tatt avstand fra sin diktatorfar, men kalt ham «et politisk geni».

Med seg har han Sara Duterte som visepresident, hun er datter av den avtroppende Rodrigo Duterte.

I 2020 ble Ressa dømt for injurier, etter en artikkel om forretningsmannen Wilfredo Keng, saken er anket. Foto: ELOISA LOPEZ

Fredsprisvinner i retten

Maria Ressa kjemper for tiden i minst syv rettssaker. Hun er siktet for ærekrenkelse. Hvis hun blir dømt er strafferammen seks års fengsel. I 2020 ble hun dømt for injurier, etter en artikkel om forretningsmannen Wilfredo Keng, som knytter ham til trafficking og narkotikasalg. Saken ble anket. Hun har også vært anklaget for skattejuks og hun har vært fengslet flere ganger.