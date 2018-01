Kunsten å fange et århundre

I «Alle dagers ende» dør vår halvt jødiske heltinne flere ganger, for så å vekkes til live i såkalte intermezzi. Det er italiensk begrep for mellomspill, og i dag ofte brukt for å betegne den musikken du hører mellom aktene i operaer.

En kule gjennom pannen

Allerede før hennes ett års bursdag slutter hjertet hennes å slå, før hun så gjenoppstår som sulten jentunge i et vinterlig og iskaldt Wien på tampen av den første verdenskrig. Der får hun servert en kule gjennom skallen i en hestedrosje, før hun dukker opp igjen som troende kommunist i Moskva på trettitallet.

Så blir hun likvidert av Stalins agenter, for deretter å komme sterkt tilbake som partilojal forfatterinne i DDR. Der ramler hun ned trappen og slår seg i hjel foran øynene på sin 17 år gamle sønn, før Erpenbeck lar henne gjenoppstå igjen, og dø gammel og mett av dage på et gamlehjem i det gjenforente Tyskland.

«Alle dagers ende» er på mange måter romanen skrevet som en sang, der århundret kommer til syne i de enkelte versene. Hvis det finnes et refreng i denne romansangen, så er det at alle dager tar slutt, livet tar slutt, men for det etterlatte går livet videre.

Uhyre velkomponert

Jenny Erpenbeck stammer fra den kulturelle adelen i det tidligere DDR. Farmoren hennes, Hedda Zinner, var selv en feiret og prisbelønnet forfatter. I denne typen familier er det fort gjort å henfalle til nostalgi, der du sitter omgitt av dine forfedres dyre mahognimøbler.

Tankemønstre og holdninger fra dette ikke lenger eksisterende landet bærer hun med seg både i «Alle dagers ende» og i « Gå, gikk, har gått », som er hennes andre roman på norsk. Men i motsetning til enkelte av sine østtyske kolleger stopper hun ikke der. Hennes litteratur krysser grensene, slik også hennes romanpersoner blir tvunget til å gjøre.

«Et helt århundre har jeg løftet med mine armer » sukker den nitti år gamle kvinnen mot slutten av boken. Å løfte frem et helt århundre kan også stå som overskrift for den oppgaven forfatteren har gitt seg selv, og som hun løser på strålende vis i denne uhyre velkomponerte romanen.

Passer for deg som:

har sett Wes Andersons «The Grand Budapest Hotel», Lars von Triers «Breaking the Waves» og «Dogville» og Michael Hanekes «Det hvite båndet», og drømt om å lese en litterær blanding av disse

