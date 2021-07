Siden 1776, har 4. juli vært feiret som «bursdagen» for amerikansk uavhengighet med fyrverkeri, parader, konserter og private feiringer – ofte rundt grillen i hagen.

Vi nordmenn kan også henge oss på feiringen, ikke minst ved å nyte av all god kultur som amerikanerne har produsert opp gjennom årene.

Her har NRKs kritikere plukket ut åtte tips i anledning dagen.

Dans deg gjennom grunnlovshistorien

ENERGI: Det høres ut som en opera. Det er en hiphop-musikal.

Hva : Musikalen «Hamilton»

: Musikalen «Hamilton» Hvor : En filmet forestilling fra Broadway på Disney +

: En filmet forestilling fra Broadway på Disney + Anbefalt av: Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker

Selv i lyse og svale sommernetter kan et lite stykke amerikansk historie høyne kvelden. Lin-Manuel Mirandas musikal «Hamilton» har gjort stor lykke i USA. Den handler om USAs landsfader Alexander Hamilton, mannen på tidollarseddelen, en mann som var sentral i frigjøringskampen. Hamilton var immigranten som ble USAs første finansminister – men også en mann med sine svin på skogen. Det er ikke en plettfri musikal, heller ikke en ufeilbarlig innspilling, men på sitt beste gir «Hamilton» en underlig trang til å danse seg gjennom amerikansk grunnlovshistorie.

Det sugende musikalske drivet spekket med rap battles og et finfint cast gjør at du ikke står i fare for å sova burt sumarnatta.

Uforutsigbar standup

KRITISK HUMOR: Tim Heidecker går løs på sin egen stand.

Hva: Stand Up-komikeren Tim Heidecker

Stand Up-komikeren Tim Heidecker Anbefalt av: Espen Borge, humorkritiker

Tim Heidecker er for meg en av Amerikas viktigste komikere. Ikke bare gjennom sitt partnerskap med Eric Wareheim (Tim & Eric), men også som soloutøver. Har du fått nok av polert, forutsigbar standup vil du antagelig elske Tim Heideckers vidunderlige og hyperironiske one-man-show «An Evening with Tim Heidecker». Han har en helt utsøkt teft for tendenser i humorfaget, og har mildt sagt sett seg lei på min kone-vitser og annet oppbrukt tull man er vant med fra amerikansk humor.

Denne timelange imitasjonen av alt som, ifølge Heidecker, er galt med standup, er virkelig verdt å få med seg.

Virtuell Ville Vesten

LOVLØS: Spillet tar deg inn i naturopplevelser der den lovløse herjer. Foto: ROCKSTAR GAMES

Hva : Spillet «Red Dead Redemption 2»

: Spillet «Red Dead Redemption 2» Spilles på: PC, PS4, Xbox One, Stadia

PC, PS4, Xbox One, Stadia Anbefalt av: Rune Fjeld Olsen, spillkritiker

Overgangen fra det ville vesten til moderne tider er en av de viktigste og mest romantiserte periodene i USAs historie. «Red Dead Redemption 2» plasserer deg midt i denne overgangen, i en gigantisk, åpen og utrolig vakker verden som er et tverrsnitt av amerikanske naturopplevelser i 1899. Fra snødekte fjell til frodige skoger og knusktørr ørken. Du styrer den lovløse Arthur Morgan gjennom en actiontung og spennende historie.

Opplevelsen handler vel så mye om å flytte inn i en av spillhistoriens best realiserte virtuelle verdener.

Kampen for anerkjennelse

ELLEVILT: Siri Hustvedt, som har norske aner, skriver en ellevill historie i denne romanen, oversatt til norsk av Bodil Engen. Foto: Tine Poppe / Aschehoug forlag

Hva : Romanen «Denne flammende verden» av Siri Hustvedt

: Romanen «Denne flammende verden» av Siri Hustvedt Anbefalt av: Marta Norheim, litteraturkritiker

Det er bare Harriet Burden selv som vet at hun er en genial kunstner. Andre ser ikke genialiteten, de ser bare en rar og stygg dame. I et siste forsøk på å få stråle på New Yorks kunstnerhimmel, får hun tre unge menn til å stille ut hennes kunst under sine navn. Når suksessen er et faktum, skal Harriet avsløre at det er hun som er kunstneren. Det er i hvert fall planen.

Siri Hustvedt har skrevet en ellevill historie om kunstscenen – og om radikale identitetsforskyvninger.

Drapssaken som ble mediesirkus

GNISTRENDE GOD: Serien om O.J. Simpson handler om langt mer enn drapssaken som ble til et mediesirkus. Foto: ESPN

Hva: Dokumentar-miniserien «O.J. Simpson – Made in America»

Dokumentar-miniserien «O.J. Simpson – Made in America» Hvor : Vises blant annet på Disney +

: Vises blant annet på Disney + Anbefalt av: Sigurd Vik, film- og seriekritiker

Denne dokumentar-miniserien er enn bunnsolid produksjon som aldri mister den fengslende røde tråden som er O.J. Simpsons tragedie. Men rundt den tråden klarer serieskaper Ezra Edelman å brodere et fascinerende portrett av de sammensatte årsakene som snudde en enkelt drapssak til et mediesirkus med en helt annen agenda, samtidig som han går i dybden rundt de historiske og kulturelle årsakene til et av de største problemene i det amerikanske rettssystemet – svartes rettssikkerhet.

Dette er en kompleks, ambisiøs og gnistrende godt fortalt «true crime» – og er, som tittelen antyder, en velplassert kilevink til USA.

De som faller utenfor i USA

BOBIL-LIV: Hovedkvinnen i filmen prøver å leve av strøjobber mens hun reiser rundt i bobilen. Foto: Joshua Richards / 20th Century Studios

Hva : Filmen «Nomadland»

: Filmen «Nomadland» Hvor : Kan leies via flere strømmetjenester

: Kan leies via flere strømmetjenester Anbefalt av: Birger Vestmo, Filmkritiker

Vi møter Fern (Frances McDormand), en rammet kvinne som samfunnet ikke har evnen og viljen til å fange opp, fordi sikkerhetsnettet rett og slett ikke finnes. Hun har mistet både mannen og jobben i den nedlagte gruvebyen Empire i Nevada, og selger sine eiendeler og legger ut på landeveien i en liten bobil for å finne strøjobber. Underveis møter hun mange ulike menneskeskjebner med hver sin historie å fortelle.

Dette er en nydelig og hverdagspoetisk reiseskildring gjennom randsonen av det amerikanske samfunnet.

Fjorårets beste

BESKRIVENDE: Depresjon og frykt preger stemningen hos mange amerikanere for tiden.

Hva : Musikkartisten Phoebe Bridgers

: Musikkartisten Phoebe Bridgers Anbefalt av: Espen Borge, musikkritiker

Phoebe Bridgers sto for det jeg mente var fjorårets beste album, nemlig «Punisher». Hun ble ranet på høylys dag under Grammy-utdelingen i mars, der fire nominasjoner resulterte i null priser. Bridgers er en av Amerikas aller flinkeste moderne låtskrivere, og har et spesielt godt håndlag med tekst. Få også med deg hennes andre bandprosjekter, supergruppa Boygenius sammen med blant andre Julien Baker, og Better Oblivion Community Center sammen med Conor Oberst.

Hennes nærmest teatralske lyriske tilnærming til utbrodering om depresjon og frykt er imponerende, og er dessuten temmelig beskrivende for stemningen hos svært mange i samtidens USA.

Gåtefulle kunstverk

GRISELIGNENDE: I Cremastersyklusen opptrer han både som kvinne, som satyr, som griseliknende vesen. Her står han med en underlig parykk og et orangefarget tekstil som liksom tyter ut av munnen, og rundt munnen har han noe som likner på blod. SCIENCE FICTION-AKTIG: Matthew Barney vever sammen drøm og virkelighet, historie og mytologi, ofte har prosjektene hans også et uhyggesvangert science fictions-aktig preg. HALVT OM HALVT: Ofte er skikkelsene som dukker opp halvt menneske halvt natur, som nymfer, eller elementarvesner. Foto: Thomas Widerberg / Astrup Fearnley Samlingen VIRKEMIDLER: Matthew Barney bruker mange virkemidler i kunsten sin.

Hva : Kunstneren Matthew Barney

: Kunstneren Matthew Barney Anbefalt av: Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker

Matthew Barney regnes som en av de alle fremst amerikanske kunstnerne i sin generasjon. Han begynte sitt virke på 1990-tallet, og ble nesten med én gang en myteomspunnet og ettertraktet kunstner i kunstverden. Hans gåtefulle prosjekter favner både film, performance, installasjon og skulptur. Prosjektene er gjerne bygget opp slik at de har utforsker en grunnfortelling, eller et tema i en film, men også gjennom skulpturer og performancer. Skulpturene hans er ofte karakterer eller visuelle elementer brukt i filmen, eller hentet fra dens estetiske univers.

Matthew Barney vever sammen drøm og virkelighet, historie og mytologi krydret med populærkulturelle referanser i sine arbeider.

Vi serverer også oppskrifter til en skikkelig amerikansk meny: