Fredag morgen slapp Taylor Swift, en av verdens største artister, nytt album.

Slippet kom med en overraskelse, for utgivelsen viste seg å være et dobbeltalbum med totalt 31 låter.

– Jeg har skrevet så mye tortur-poesi i løpet av de siste to årene og jeg vil dele alt med dere, skriver Taylor Swift på X med referanse til tittelen på albumet.

TETT PÅ: Omslaget til Taylor Swifts nye album «The Tortured Poets Department». Foto: AP

– Jeg forventer at det slår alle rekorder som er mulig å slå, sier VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe.

Rekord på rekord

Swift har allerede knust en rekke rekorder.

De to tidligere albumene «Midnights» og «1989» ble Spotifys mest strømmede album på én dag i plattformens historie, ifølge Forbes.

Det nye albumet var før lanseringen et av tidenes mest forhåndslagrede album i i samme app.

– Hun har skjønt essensen av å drive med pop, sier Bøe.

– Tekstene er personlige, så for mange oppleves hun som en venninne som forteller sine egne fortellinger til dem.

PYNTER: Torsdag kveld pyntet Daniela Ricaurte og sønnen Nicholas til Taylor Swift-frokost fredag morgen. Foto: Julia Muggerud / NRK

Ventetiden over

En av dem som har ventet i spenning er Daniela Ricaurte (34). Hun og sønnen Nicholas (10) feiret plateslippet med en storstilt frokost til artistens ære.

– Det er kjempegøy å være Taylor Swift-fan, fordi hun legger ut masse ting som man må finne ut av, sier Ricaurte.

Swift er kjent for å gjemme hint, også kalt «påskeegg», i sangtekster, musikkvideoer og Instagram-poster.

Det kan være skjulte beskjeder om slippdato for nye album, hvem sangen handler om eller nikk til tidligere utgivelser.

Daniela Ricaurte på Taylor Swift-konsert i byen Kansas i USA. Foto: Privat

Ricaurte har lagt sin elsk på tekstene til pop-ikonet.

– Hun er så flink til å skrive sanger. Jeg elsker alt fra tekstene til temaer som hun synger om. Hun synger om mye forskjellig, sier Ricaurte.

Lekket på nett

Det var under Grammy-utdelingen i februar at Taylor Swift delte nyheten om at hun kommer med et nytt album.

Albumet «The Tortured Poets Department» er det 11. albumet fra den amerikanske superstjernen.

Foto: ROBYN BECK / AFP

I opptakten til albumslippet ble det oppstuss blant fansen da en Google Drive-lenke med 17 påståtte Swift-sanger sirkulerte på nettet, ifølge CNN.

De mest lojale Swift-tilhengerne avsto fra å lytte på de lekkede filene, av respekt for Swift, ifølge kanalen.

– Tar fansen på alvor

– Hadde vi kunnet definere religion, og da mener jeg alle religioner i verden, og kunne definere det som en kultur, så vil jeg absolutt si at Swifties hadde vært en av verdens største religioner.

Det sier Pia Skevik, som er programleder og musikkprodusent i NRK. Det er spesielt to ting som Skevik mener har gitt Swift så mange fans.

RELIGION: Programleder og musikkprodusent i NRK, Pia Skevik, mener Swifties kunne vært en religion om man kunne definert det basert på kultur. Foto: NRK

– Hun tar fansen sin veldig på alvor. Hun har de siste åtte-ni årene kommunisert direkte med fansen og har omtrent ikke gått gjennom mediene i det hele tatt, sier Skevik og fortsetter:

– Håndverket er jo veldig godt. Lettfordøyelig, deilig, behagelig popmusikk. Og så har hun tekster som handler om vanlige folks store følelser. Altså er det lett å kjenne seg igjen.

IMPONERT: Musikkanmelder i VG, Tor Martin Bøe.

Tor Martin Bøe er imponert over produksjonskapasiteten til 34-åringen.

– Hun gir ut dette albumet samtidig som hun er på den største turnéen verden har sett de siste årene. Mengden musikk som kommer ut av den kroppen er imponerende, uansett hva man måtte mene om kvaliteten på sangene.

Flere konserter i vente

Nå ser Ricaurte og sønnen frem til til hele tre konserter i Stockholm, Zürich og London.

ALBUMKLARE: Daniela Ricaurte og sønnen Nicholas.

Før den tid skal familien lage mange av de såkalte «vennskaps-armbåndene» som har blitt populære blant fansen.

ARMBÅND: Familien Ricaurte har allerede laget mange «vennskaps-armbånd» til konsertene de skal på. Foto: Julia Muggerud / NRK

Armbåndet har blitt et tydelig symbol i løpet av Swift sin «Eras tour», som består av 152 show.

Ideen til armbåndene skal ha kommet fra Swifts sang «You're on Your Own, Kid» fra albumet «Midnights», ifølge The Guardian.

Der synger Swift «så lag vennskaps-armbåndene, ta deg tid til å smake på dem».