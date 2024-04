India er ikke lenger bare verdens største demokrati. Det er også verdens mest folkerike land.

I fjor gikk de forbi Kina.

Det er mange grunner til å holde pusten når nesten én milliard velgere skal stemme i ukene som kommer.

Fra landsbyer til gigabyer

Valget i India foregår over seks uker. Det er syv valgdager og første valgdag er i dag, 19. april. Siste valgdag er 1. juni.

Dette er noen av tallene som gjør et valg i India til en svimlende øvelse:

Over 970 millioner velgere

15 millioner valgfunksjonærer

5.2 millioner elektroniske valgurner

I India stemmer folk elektronisk. Dette har de gjort siden 1982.

De elektroniske valgurnene blir fraktet på esler, kameler og til fots. Over isbreer og på tvers av ørkener.

Elektroniske urner tas om bord et helikopter for å fraktes til stemmelokaler på tvers av India. Foto: AFP

De minste boplassene i India er mindre enn Norges minste småsteder. Indias største by, Mumbai, har 21 millioner innbyggere.

Valgloven sier at ikke noen velger skal ha lengre vei fra sitt hjem til et stemmelokale enn to kilometer.

Ved forrige valg ble det satt opp et eget stemmelokale for én eneste velger. Velgeren var viltvokter i nasjonalparken i delstaten Gujerat, med oppgave å passe på Asias siste gjenlevende løver. Viltvokteren kunne bli på sin post og gjøre sin borgerplikt.

Valgfunksjonærer frakter en elektronisk urne over en hengebro i jungelen. Foto: Reuters

«Stem på sykkel!»

Fordi mange velgere ikke kan lese eller skrive, har alle partier et eget symbol. Symbolene står ved siden av knappene de kan trykke på på stemmeapparatene.

Symbolet til regjeringspartiet BJP er en lotus. Kongresspartiet som er nest størst har en hånd.

Elektronisk valgurne fra valget i 2014. Du kan se BJPs lotus og hånden til Kongresspartiet. Et lokalt parti har valgt en tepotte mens rivalen stiller med en tekopp. Foto: Afp

Partier på venstresiden kjemper ofte om å sikre seg en sykkel når partiene søker valgkommisjonen om symboler før hvert valg.

«Stem på sykkel!» er et rop du hører ganske ofte på tvers av India i valgkampinnspurten.

Når folk har stemt blir pekefingeren merket med et sterkt vannfast lilla blekk for å hindre at folk skal stemme flere ganger.

To teplukkere i Assam viser blekkmerket på fingeren etter at de har stemt i delstatsvalget i 2021. Foto: AP

4. juni starter opptellingen og resultatet er ventet samme dag.

Hindunasjonalistisk storeslem?

Statsminister Narendra Modi er storfavoritt før valget. Modis parti, hindunasjonalistene i BJP, kan vinne for tredje gang på rad.

I forrige valg sikret BJP seg rent flertall for første gang med 303 av 543 seter i parlamentet Lok Sabha.

BJP står langt til høyre og balanserer en næringslivsvennlig politikk med en sterk hindunasjonalisme.

Narendra Modi er en forkjemper for hindunasjonalismen. Statsministeren har aktivt dyrket frem et bilde av seg selv som noe nær en «hellig mann». Foto: AP

Partiets ideologi, «hindutwa», definerer ikke hinduisme som en religion, men som tilhørighet bestemt av nasjonalitet, rase, fødested og kultur.

Ideologien setter likhetstegn mellom å være inder og å være hindu.

I år sikter BJP mot 370 seter parlamentet. Sammen med allierte partier er målet 400 seter.

India har blitt rikere og mektigere under Narendra Modi. Fordelt på over 1.417 milliarder innbyggere er det likevel langt opp til verdens rikeste land.

Å gjennomføre enn så komplisert øvelse som et demokratisk valg, har vært og er Indias store stolthet.

Ung indisk kvinne oppfordrer folk til å bruke stemmeretten under et arrangement i Mumbai. Foto: AFP

Sårbar folkefest

Det er flere som stiller spørsmål ved Indias folkestyre. Modi anklages ofte for å ha tatt India i en mer autoritær retning.

Kritikere sier statsministeren bruker statsapparatet for å ramme politiske motstandere.

I mars ble Delhis førsteminister, hovedstadens byrådsleder Arvind Kejriwal, arrestert, anklaget for å korrupsjon og hvitvasking.

Arvind Kejriwal er grunnleggeren av anti-korrupsjonspartiet Aam Admi Party. Direkte oversatt «den vanlige manns parti». Partiet er en av Indias mest vellykkede «oppstartsvirksomheter» og er en av få som har mot og evne til å utfordre Modis makt.

En samlet opposisjon protesterte mot arrestasjonen og anklaget Modi for å forsøke å rigge valget.

Arvind Kejriwal i rutete skjorte og med runde briller føres bort av politiet. Foto: Reuters

USA og Tyskland ledet an i internasjonale reaksjoner og gjorde det klart at de følger med på hva som skjer videre med Kejriwal.

Samme måned frosset myndighetene flere av bankkontiene til det største opposisjonspartiet, Kongresspartiet. Angivelig på grunn av et skattekrav. Kongresspartiet anklaget BJP for å stå bak og sa at de effektivt ble hindret i å drive valgkamp.

Rahul Gandhis oldefar, bestemor og far var alle statsministre. Spørsmålet er om Rahul Gandhi noen gang oppnår det samme. Foto: AFP

BJPs er på sin side godt finansiert med flere av Indias rikeste blant sine støttespillere.

En omstridt ordning har tillatt å donere penger til partiet uten offentlig innsyn. Ordningen har kommet regjeringspartiet til gode mer enn noen andre partier. Indias høyesterett slo nylig fast at ordningen er i strid med grunnloven.

Mange vil se statsministeren. Narendra Modi driver valgkamp stående gjennom soltaket på en bil. Foto: AP

BJP er med sin hindunasjonalistiske ideologi anklaget for å tillate økt undertrykkelse av minoriteter.

Hatkriminalitet, og vold mot muslimer og kristne har økt, skrev Humans Rights Watch som en av flere rettighetsforkjempere.

Svak, splittet og sjanseløs

Opposisjonen er svak, splittet og mest sannsynlig sjanseløs. Men den er og viktigere enn noen gang.

Oppgaven er først og fremst å rope ut om maktmisbruk. Nå før valget, og ikke minst etter valget. Da trenger de å sikre seg en plattform i parlamentet.

I tillegg til Delhis førsteminister er det tre andre som har en hovedoppgave i å stå opp imot BJP og Modi. De er Kongresspartiets frontfigur Rahul Gandhi, en kvinne fra Kolkatta, og en mann oppkalt etter Stalin.

Kvinnen er Mamata Bannerjee og er førsteminister er delstaten Vest-Bengal. I sin tid brøt hun ut av Kongresspartiet og dannet et regionalt parti.

M.K. Stalin er førsteminister i delstaten Tamil Nadu. Faren oppkalte han etter Stalin som døde fire dager før sønnen ble født i 1953.

De to regionale partiene har vist at Modi ikke er umulig å slå hvis du har en hjemmebanefordel. All politikk – og i India i mer enn noe annet sted – er lokal.

Første minister i delstaten Tamil Nadu, M.k Stalin taler under et valgmøte i Chennai. Bak seg har en et nesten fullstørelse foto av parlamentet. Foto: AP

Nasjonalt er mantraet til Kongresspartiet at BJP truer demokratiet og religionsfriheten, og skyver de underprivilegerte ytterligere ut i fattigdom.

Målet kan ikke være så mye mer enn å gjøre Modis seier mindre. Hindrer opposisjonen et rent BJP-flertall, er de nesten å regne som vinnere.

Global makt

I august i fjor landet India et fartøy på månens sørpol. Ingen andre land har klart det før dem.

Apple flytter produksjon av iPhone til India. Imens USA vurderer å forby TikTok, gjorde India det med et pennestrøk i 2020, sammen med 58 andre kinesiske apper. India var Tiktoks største marked i antall brukere.

India er med i et forsvarssamarbeid kalt Quad sammen med USA, Australia og Japan. En del av det Kina ofte kaller «Nato i Asia».

I sin politikk for å demme opp for Kinas økende makt og ambisjoner, leder USA og Japan an i arbeidet med løfte frem India som en stormakt.

Det vil de gjøre uavhengig av om det er Modi eller Rahul Gandhi som styrer India i fremtiden.

Skepsisen til Kina er intens i India. Russland har kanskje de verste og proffeste nettrollene. Men det er fra Kina at India frykter innblanding i valget.

Samtidig har India, som Kina, brukt krigen i Ukraina til å sikre seg langsiktige olje- og gassleveranser til lav pris fra Russland. India bygger bånd til USA og Vesten, men enn så lenge holder de Russland i varmen.

Narendra Modi har lykkes med å ta æren for at Indias globale makt øker. Det er ikke sikkert at det er fortjent.

Én ting kan ingen ta fra ModiM; mer enn noen statsminister før ham, har han klart å gjøre stormaktsambisjoner til en viktig sak i et indisk valg.