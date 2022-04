Er du en av dem som trenger en ny og god krim å lese i påska?

NRKs to krimanmeldere, Leif Ekle og Ola Hegdal har pløyd seg gjennom et utall drap, og gir deg her et bredt utvalg med 11 gode og bloddryppende lesetips.

Divadrap på Voss

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn / Kagge forlag

Bok : «Tonedød» av Randi Fuglehaug

: «Tonedød» av Randi Fuglehaug Anbefalt av: Leif Ekle

Den store saksofonisten Marta Tverberg faller død om under en konsert på Vossa Jazz.

Den aldrende divaen rakk å skjelle ut publikum før hun døde, men hvem er giftmorderen?

Journalist Agnes Tveit skriver en biografi om den berømte musikeren, men må true crime-ifisere boken litt når hovedpersonen dør under så mystiske omstendigheter.

Dette er den andre boka med den selvtitulerte «vandrende såpeoperaen» Agnes Tveit, av forfatter Randi Fuglehaug.

«Tonedød» har sine troper og overdrivelser, men er en dramatisk og underholdende krim full av intriger og svikefulle figurer.

Les anmeldelsen (publisert 19. januar 2022)

Fra Dovre til Aleppo

Foto: Rolf M. Aagaard og Gyldendal

Bok : «Husk du skal dø» av Olav W. Rokseth

: «Husk du skal dø» av Olav W. Rokseth Anbefalt av: Ola Hegdal

Alex Borge må la sauene sine bli igjen på Dovre for å redde den norske PST-agenten Camilla, som har blitt bortført av jihadister i Syria.

Kanskje finner halvt syriske Alex også sin egen far, som jobber som lege i kampene rundt Aleppo?

«Husk du skal dø» er den fjerde thrilleren fra Olav W. Rokseth, og den andre med den plagete og sympatiske Alex Borge i sentrum.

Disse bøkene fortjener flere lesere.

Her får du både innsikt og pur spenning, samtidig som mennesker fra alle sider av saken portretteres med både empati og innlevelse.

Les anmeldelsen (publisert 23. januar 2022)

LeCarrés arvtager?

Foto: Mikael Buck / Aschehoug

Bok : «Ekte tigre» av Mick Herron

«Ekte tigre» Oversetter : Inge Ulrik Gundersen

: Inge Ulrik Gundersen Anbefalt av: Leif Ekle

I noen år nå har jeg lest Mick Herrons spionthrillere om «de sløve hestene» i Slough House og sjefen deres, den ubeskrivelige eksagenten Jackson Lamb.

Hele serien, med noen sidesporsromaner i tillegg, er på det nærmeste ubetalelig, elegant plassert i en slett kamuflert samtid, med tydelige hint til løpende britisk politikk og nær historie. Eksempelvis Brexit.

Bøkene er stinne av det vi før kalte vidd, humoren upåklagelig britisk. Alt uten at spenningsnivået noen gang lider.

Den nyeste boka på norsk heter «Ekte tigre».

Catherine Standish, hun ville vært Lambs høyre hånd hvis fyren ikke var for arrogant og sær, blir bortført og parkert på ukjent sted – hvis hun i det hele tatt lever. Lamb må rett og slett komme seg opp av stolen.

Språklig er bøkene en fest, den norske oversettelsen ved Inge Ulrik Gundersen ser riktig god ut, den også.

Etter at John LeCarré lot oss i stikken for godt, trenger vi Mick Herron.

Mick Herrons bokserie har nettopp blitt serie: «Spennende og sorthumoristisk spionserie»

Gammel ondskap i Bygde-England

Foto: Bill Waters / Cappelen Damm

Bok : «Brennende jenter» av C.J. Tudor

«Brennende jenter» Oversetter : Guro Dimmen

Anbefalt av: Ola Hegdal

En prest flytter ut på landsbygda med sin unge datter. Innledningsvis er de begge smått skeptisk til de gamle rutinene og de trege landsbyboerne, men skepsisen må vike.

Den lille landsbyen er slett ikke så ille som de trodde, den er mye verre.

Forhistorien går tilbake til religionskrigene, da martyrer ble brent på bålet. Men det skal vise seg at ugjerningene i landsbyen ikke tok slutt på 1500-tallet.

C.J. Tudor lokker oss igjennom en snedig fortelling med ekko fra Agatha Christie og John Dickson Carr, og med mer enn ett blunk til Stephen King.

Hun gjenbruker formler fra krim- og ungdomsromaner, og nøler ikke med å vende dem på hodet.

En godt turnert stiløvelse og en nervepirrende saga i grenselandet mellom krim og skrekk.

Jeg skulle gjerne ha beroliget leseren med at det går bra til slutt.

Spennende bistands-grums

Foto: Iris Kivisalu / Forlaget Press

Bok : «Crux » av Sven G. Simonsen

: «Crux » av Sven G. Simonsen Anbefalt av: Leif Ekle

Med denne romanen har Sven G. Simonsen gitt fra seg fortelling nummer to med psykologen og klatreren Liv Erikson.

En sommerdag med bøtteregn i Oslo er nyutnevnt utviklingsminister Torkel Gjermundsen på vei hjem, skal ta T-banen vestover. Toget kommer i tunnelen, ministeren får en kraftig dytt bakfra og havner i skinnegangen.

Parallelt kobles Liv Erikson til en sak der en ung eritreisk gutt, Dawit, er innbrakt til politiet. Han oppgir Liv som sin nærmeste pårørende. Det siste kan stemme, men gjengkriminalitet og Dawit? Det rimer ikke. Heller ikke at de to sakene henger sammen.

Jeg leste ikke hans første bok, «Risiko», men ser av «Crux» at Simonsen har godt grep om stoffet sitt.

Ækksjn-scenene er mange, de drives friskt framover, ikke minst etter at fortelling og hovedperson havner på Haiti, på jakt etter tvilsomme bistandstransaksjoner.

Det går litt tyngre i de rolige partiene. Liv Erikson kan noen ganger tippe ut av karakter, og blir mindre troverdig for denne leseren.

Men spenningen er der.

Fyrig fotballthriller

Foto: Helle K. Hagen / Aschehoug

Bok : «Rødt kort» av Kurt Aust

«Rødt kort» Anbefalt av: Ola Hegdal

En ny spiller kommer til byen, og hans navn er Zac Utheim. En nordmann med broket fortid og presis pasningsfot.

Byen er Exeter i Sør-England, og Zac er kjøpt inn som den nye kreative midtbanestrategen for å få bylaget tilbake på vinnersporet.

Men Zac har en annen agenda, for ikke å si flere.

En av dem er å finne ut hva det var som skjedde da en av hans beste venner druknet i elven Exe.

Etter en prisvinnende serie med historiske romaner, er Kurt Aust nå tilbake til samtiden med et brak.

I mylderet av heroiske outsidere med mørk fortid og ustyrlig temperament, er Zac Utheim en av de mer troverdige.

Det komplekse plotet nøstes opp på behørig vis. For godt mål runder Aust av med en passe vanskelig fotball-quiz.

Hva mer kan vel hjertet begjære?

Overgrep og mord i koronaens tid

Foto: Julie Pike (portrett) og Trygve Skogrand (bokomslag)

Bok : «Formørkelsen og dens lys» av Jørgen Brekke

: «Formørkelsen og dens lys» av Jørgen Brekke Anbefalt av: Leif Ekle

Den andre boka om true crime-forfatteren Helene Paus er nok et eksempel på Jørgen Brekkes talent for fortelling.

I denne boken er hovedpersonen i tillegg mer gjennomarbeidet, helhetlig og stemmen er tydeligere.

Handlingen spinner seg vei gjennom pandemistressede hverdager – mellom USA og Norge, Trøndelag og Tønsberg og til havs i styggevær på vei til Vega-øyene.

Slagsmål og personjakt, traumatiske opplevelser, det er der alt sammen, og fungerer uten for mange nødløsninger.

«Formørkelsen og dens lys» er en spenningsroman som kan fylle opptil flere timer med underholdning.

Les anmeldelsen (publisert 15. mars)

Et forrykende farvel

Foto: Gyldendal

Bok : «Fedrenes misgjerninger» av Åsa Larsson

: «Fedrenes misgjerninger» av Åsa Larsson Oversetter : Kari Bolstad

: Kari Bolstad Anbefalt av: Leif Ekle

Det må være fristende for en krimforfatter å dra en vellykket og godtselgende serie så langt det lar seg gjøre.

Åsa Larsson tilhører en annen kategori. Etter seks bøker om advokat og Kiruna-bo Rebecka Martinsson, sier hun rett og slett takk og farvel.

Og:

Hun gjør det med ei bok som må være en av de beste.

Ikke minst fordi Rebecka er en av disse sammensatte heltene en leser blir glad i.

«Fedrenes misgjerninger» strekker seg over 530 sider, der dødpunktene er ikke-eksisterende.

Foruten Rebeckas slit med det personlige livet, byr denne romanen på alle de kjente, velskrevne ingrediensene. Nordsvensk natur og klima – skiftende snøføre i mai inkludert.

Det er familie, gamle folk, venner, komplisert kjærlighet og hunder. Når vi så legger til et foreldet mord som gir Larsson anledning til å skrive innsiktsfullt om svensk og finsk boksing på seksti- og syttitallet, andre drap som involverer store penger, snøskutere og russisk mafia, er vi nesten komplette.

Alt skrevet på tilforlatelig og troverdig vis, språklig en glede, fint oversatt av Kari Bolstad.

Les Åsa Larsson mens du kan.

Lærd pageturner

Foto: Peter von Felbert / Cappelen Damm

Bok : «Den andre søvnen» av Robert Harris

«Den andre søvnen» Oversetter : Lars-Erik Sørbotten

Anbefalt av: Ola Hegdal

En fascinerende hybrid av thriller, idéroman og science fiction.

Starten er litt treg, for Harris bruker tid på å plassere oss innenfor en engelsk middelalderverden.

Så tar det av når presten Fairfax kommer over et besynderlig objekt som til forveksling ligner på en iPhone.

Robert Harris er ikke den som skygger unna de store spørsmålene, som hvordan hele sivilisasjoner uten forvarsel kan bryte sammen og forsvinne. Store sivilisasjoner som, for eksempel, vår egen.

En drøfting av dynamikken mellom myter og vitenskap, en kritikk av hvor avhengig vi har blitt av den smarte teknologien vår.

Og en forrykende spenningsroman, en lærd pageturner.

«Den andre søvnen» er definitivt en roman som etterlot meg lys våken.

Kvalitetstung krim fra krigen

Foto: Tor Stenersen / Aschehoug

Bok : Lazarus av Kjell Ola Dahl

: Lazarus av Kjell Ola Dahl Anbefalt av: Leif Ekle

Kjell Ola Dahl har skrevet seg inn i tidsperioden rundt den andre verdenskrigen før, denne gangen sitter teksten for alvor.

Hovedperson er Jomar Kraby, en velkjent forfatter og rabulist, men også etablert inventar i Stockholms skjenkestuer.

Kan han bruke sin kunstneriske kløkt og fantasi til å se utenfor de gitte sirklene, gå på tvers i miljøene og finne svaret; hvem drepte Daniel Berkåk – kureren som ble funnet drept på norsk side av grensen til Sverige?

Det er mange grunner til at denne romanen er vellykket.

En av dem er det egne, tydelige språket, der dialogene leses og oppleves som om de var samtaler som leseren lytter til.

Et skiftende driv mellom steder og personer mens handlingen går framover av egen maskin, er en annen.

Solid historisk og geografisk research, tydelige tids- og stockholmsbilder, er et tredje.

Det er mulig å lese inn lite forvarsel om at fortellingen om Jomar Kraby og krigen hans ikke er over, at det kommer mer fra Kjell Ola Dahl.

Det ville i så fall passe denne leseren svært godt.

Les anmeldelsen (publisert 11. mars)

Sjakk og terror i brakdebut

Foto: Thomas Brun / Vigmostad Bjørke

Bok: «En nasjon i sjakk» av Johan Høst

«En nasjon i sjakk» Anbefalt av: Ola Hegdal

Statsministeren er kidnappet og forbryteren vil spille sjakk om livene til landets øverste tjenestemenn.

Plottet i Johan Høsts debutbok er så saftig at hypen ble stor, filmselskapene ville lage film og forlaget fikk dollartegn i øynene før boka ble utgitt.

Da er det ekstra deilig å konkludere at forventningene ble innfridd.

En velsmurt og proff actionthriller, et sjakkdrama og et snedig mysterium med få dødpunkter. En imponerende krimdebut.

Les anmeldelsen (publisert 4. februar 2022)