Som råmateriale betraktet har den andre verdenskrigen vært slitesterkt materiale. Ikke bare for faghistorikerne, men like mye for forfattere av spenningsromaner og annen populærlitteratur.

Dusinvare finnes det nok av, men iblant dukker det riktig velskrevne og interessante opp. Ja, spennende også. Som nå, med Kjell Ola Dahls nye bok «Lazarus».

Dahl har skrevet seg inn i denne tidsperioden før, denne gangen sitter teksten for alvor.

Et mord, midt i krigen

Krigen er omtrent halvveis, men det vet ikke de som står midt i den. Den norske legasjonen i Stockholm har ansvaret for å administrere et stadig økende antall flyktninger fra den nazistiske okkupasjonen hjemme.

Samtidig skal de være London-regjeringens øyne og ører i det summende vepsebolet av spioner, rykter, informasjon og desinformasjon som preger den svenske hovedstaden.

En mann ved navn Daniel Berkåk har flere ganger krysset grensen som kurér. Nå er han funnet drept på norsk side av grensen, borte er kodede papirer som hjemmefrontledelsen skulle ha, det er også de illegale avisene han hadde i sekken.

Svenske myndigheter er uinteressert i mord begått på norsk side, men ledelsen i Stockholm vil vite. Det er for mye tvilsomt som skjer, arkivene lekker hemmeligheter, intern maktkamp pågår for fullt.

Jomar Kraby blir bedt om å ta jobben, en velkjent forfatter og rabulist, men også etablert inventar i Stockholms skjenkestuer. Kan han bruke sin kunstneriske kløkt og fantasi til å se utenfor de gitte sirklene, gå på tvers i miljøene og finne svaret; hvem drepte Daniel Berkåk?

Dahls ingredienser

Det er mange grunner til at denne romanen er vellykket. En av dem er det egne, tydelige språket, der dialogene leses og oppleves som om de var samtaler som leseren lytter til. Et skiftende driv mellom steder og personer mens handlingen går framover av egen maskin, er en annen. Solid historisk og geografisk research, tydelige tids- og stockholmsbilder, er et tredje.

For en bortskjemt, iblant matlei, krimleser er det en glede å lese gjensyn med disse egenskapene.

Den bibelske Lasarus var mannen i Johannesevangeliet, han som Jesus vekket fra de døde. I denne boka finnes ingen som bærer navnet, men leseren skal lure – og gjør det.

Sammensatt bilde

Kjell Ola Dahls tekst inneholder det aller meste vi kan forvente av en historisk spenningsroman som denne.

Dramaet er til tider stort, på begge sider av grensen, effektivt og levende lagt ut for leseren. I Jomar Krabys versjon av krigen og livet i Stockholm er verden mangefasettert, ikke svart-hvitt.

En avgjørende bit informasjon får han for eksempel i en byttehandel med den famøse Madame Kollontaj, i den sovjetiske ambassadens sommerresidens. Ingen ringere.

Menneskene

Det ville være en unnlatelse å hoppe over bokas nærhet til koblingene mellom mennesker, søskenkjærlighet, forelskelse, vennskap, tap, sex. Kjell Ola Dahls tekst bærer alt sammen, hele veien på sitt nesten-diskrete vis.

Det siste, en befrielse i seg selv.

Trådender

Det er fullt mulig å påpeke et par løse tråder. De henger liksom igjen som spørsmålstegn i teksten etter at det hele er over og avklart. Jeg tenkte: «men, hva med ...»

Kanskje er det kritikkverdig, kanskje ikke. Det er like mulig å lese inn lite forvarsel, om at fortellingen om Jomar Kraby og krigen hans ikke er over, at det kommer mer.

Det ville i så fall passe denne leseren svært godt.

