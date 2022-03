Korona-kledd krimunderholdning

For halvannet års tid siden anmeldte jeg Jørgen Brekkes forrige bok, «Nå har natten alt». Jeg skrev at det var en frittstående bok.

Der tok jeg feil fordi nå foreligger den andre boka om true crime-forfatteren Helene Paus.

«Formørkelsen og dens lys» har en del fellestrekk med forgjengeren. De er tydelige nok, kanskje ikke direkte problematiske, men leseren kan sitte igjen med et inntrykk av at bokas rammeverk har elementer av gjenbruk.

Et bakteppe av pandemi

Leseren møter Helene Paus i februar 2020, hun sitter i telefonen med Tønsberg legevakt. Helene er nettopp hjemme fra Italia, Siena, og en mann ved navn Casaubon.

Nyhetene er foruroligende, skummel sykdom brer seg med høy hastighet i Nord-Italia. Helene innvilges ingen test, hun har ikke vært i Lombardia, risikosonen.

Pandemiens første tid som bakteppe, med andre ord. I så måte er også tittelen en smart, liten strek. Den er hentet fra Stein Mehrens diktsamling «Corona, formørkelsen og dens lys» (1986). Slik åpner tittelen teksten for pandemien, men også solformørkelsen, der den får gripe indirekte inn i handlingen og dens begrunnelser. Elegant nok.

Bedre Paus

Ved forrige korsvei mente jeg at Helene Paus selv var bokas svakeste punkt og mest utydelige karakter, så vel psykologisk som litterært.

Her er hovedpersonen mer gjennomarbeidet, helhetlig og stemmen er tydeligere. Om det skyldes at hun siden sist har gått fra å være jeg-forteller til at handlingen nå males ut av en allvitende forteller, er jeg ikke sikker på, men noe ligger nok der også.

Bokas andre startpunkt er høsten 1999, i Trøndelag, Røros og Trondheim. En berømt norsk filmregissør og teamet hans lager film på Røros.

Karina Pedersen, ei ung jente med reisedrømmer, jobber på bensinstasjonen, serverer pølse med rekesalat til en full kjendismann med tvilsom replikk, drøyt sjekkeblikk og tilsvarende ego.

Karina blir borte den kvelden.

Anklager fra dødsleiet

Som i forrige bok så blir Helene kontaktet av et menneske. Det er iblant slik hun kommer over de sakene hun skriver om.

Denne gangen kommer henvendelsen i form av et godt, gammeldags brev fra Brønnøysund. En tung fortelling om et ikke-fullført overgrep, begått mot avsenderen i 1991, da hun var sytten. Hun slapp unna med skrekken, men den sitter i.

Nå har kvinnen fått kreft, hun skal dø. Samtidig har hun fått et brev med opplysninger. De peker mot den samme, berømte filmregissøren, Paal Ylvingen.

Hollywood

I «Nå har natten alt» bidro tegning og tegneseriekunst med farge til beretningen. Denne gang er det film, hollywoodsk berømmelse, men også malerkunst. Paal Ylvingen og filmkarrieren hans gir forfatteren anledning til å ta leseren med til Los Angeles.

Også der har unge kvinner vært utsatt for overgrep i regissør Ylvingens nærhet. Denne siden av saken er greit gjennomført, men ikke mye mer.

LA er en tung litterær båt å ro, så mange sjangerromaner som har hatt byen som sin scene gjennom mange tiår.

Kan hende ligger også Weinstein-assosiasjonene på kanten til det overtydelige, jeg er usikker.

Korona-kledd krimunderholdning

Jørgen Brekkes talent for fortelling viser seg også denne gangen.

Og handlingen spinner seg vei gjennom pandemistressede hverdager – mellom USA og Norge, Trøndelag og Tønsberg, til havs i styggevær på vei til Vega-øyene, der morderen og overgriperen kanskje bor. Eller er det noen i regissørens nærhet som manipulerer og trekker i etterforskernes tråder?

Slagsmål og personjakt, traumatiske opplevelser, det er der alt sammen, og fungerer uten for mange nødløsninger.

Jeg skal vokte mine ord, men det er nesten artig hvordan koronaen har fått en ekstra rolle å spille – utover bakteppets.

Jeg har nevnt noen svakheter og et par innvendinger. Nå som det er gjort:

«Formørkelsen og dens lys» er en spenningsroman som kan fylle opptil flere timer med underholdning.

Og, løsningen, svaret på hvem overgriperen er, holder vann. Også det, som sist.

NRK anmelder Foto: Trygve Skogrand (omslag) Ekspandér faktaboks Tittel : «Formørkelsen og dens lys»

: «Formørkelsen og dens lys» Forfatter : Jørgen Brekke

: Jørgen Brekke Forlag : Gyldendal

: Gyldendal Sjanger : Krim

: Krim Utgitt: 2022