Under en ferietur på Hafjell, forsvinner statsministeren på heller mystisk vis, i «En nasjon i sjakk».

Senere materialiserer statsministeren seg utenfor Stortinget, inne i et glassbur, med en kraftig sprengladning festet til kroppen.

Bak det hele står en terrorist av det stormannsgale slaget.

Terroristen tar kontakt med norske myndigheter, som nå er sperret inne på Stortinget, og legger fram sine krav: Han vil spille sjakk.

Voldsomme greier

Dette høres jo ut som et krav det burde være mulig å etterkomme.

Men det er en hake: Hver brikke på brettet tilsvarer ett menneskeliv.

Bøndene tilsvarer fotsoldater enten i politistyrkene, hæren eller domstolene. Offiserene, som for eksempel tårnet eller løperen, tilsvarer samfunnstopper, politikere eller en næringslivsleder.

Hver gang Norge mister en brikke i sjakkspillet, vil terroristen ta livet av et menneske som tilsvarer den symbolske verdien av brikken. Og han demonstrerer raskt at dette ikke er tomme trusler.

Det er voldsomme greier, og et anslag av det grandiose slaget Johan Høst slår til med i sin debutthriller.

Anmeldelse av «Tonedød»: «Dramatisk og spennende, ja visst»

Filmatisk som få

Det har vært mye snakk om denne romanen, for ikke å si: mye hype.

Det har vært snakket om en hit, en sensasjon, en kommende salgssuksess. Den slags er ikke alltid lett å leve opp for en debutant.

Men desto morsommere når noen klarer det.

Handlingen i romanen hopper kvikt frem og tilbake, i tråd med moderne film- og TV-dramaturgi. Her er det kvikke sceneskift, mye dialog, få dødpunkter.

To av hovedpersonene er Anton Block og Bjørk Jonsdottir, partnere i beredskapstroppen, der de sprinter over store deler av landet for å forpurre terroristenes planer.

I sjakkterminologien er disse to naturligvis å regne som fotsoldater, noe som gjør en ekstra bekymret for deres ve og vel hver gang en bonde blir ofret på brettet.

Til de mer prominente hører stortingspresident Viktor Fløysland. en kokainsniffende sexgal narsissist. Han får den tvilsomme ære å stå som representant for den korrupte norske eliten.

Jo da, det går an å spore en slags kritikk av korrupsjon og samrøre i kongeriket Norge, men den drukner i den hyperventilerende action-handlingen. Og det er kanskje like greit, for kritikken er ikke videre presis. Dette er ikke en roman du leser først og fremst for samfunnsanalysen.

«En nasjon i sjakk» er mer enn noe annet en velsmurt og proff actionthriller, et sjakkdrama og et snedig mysterium.

Hvem er det som står bak alt dette? Og hva vil de oppnå?

Troverdig parti

Dette kan jo høres ut som en vilt usannsynlig historie, og det er det, naturligvis. Men Høst klarer å glatte over de logiske og logistiske bristene, så vi knapt merker dem.

Og hva med sjakkspillet? Det utvikler seg til et ganske så troverdig parti, som hadde vært interessant å følge, selv om det ikke hadde stått om liv og død.

Den eneste sjakk-tekniske innvendingen er at partiet raskt utvikler seg i retning av et åpent og offensivt spill. Noe som slett ikke er det man ønsker seg, når tapt brikke også er et tapt menneskeliv.

Men Høst, den luringen, har en forklaring også på det.

Johan Høst Ekspandér faktaboks Johan Høst (født 1971) heter egentlig Johan Høstmælingen.

Han er gründer og tekstforfatter med sitt eget reklamebyrå. Og fire ganger Norgesmester i curling.

Han er kanskje kjent for flest mennesker i Norge som programleder for Norsk Tipping på NRK.

Høst bor på Lillehammer med familien.

«En nasjon i sjakk» er hans første roman.

Den «rettferdige» terrorist

Det kan være verdt å tenke igjennom hvordan denne thrilleren, som flørter med ideen om utspekulerte og «rettferdige» terroraksjoner, vil bli tatt imot i Norge i dag.

Problemet med forestillinger om «rettferdig» terror er det at alle terrorister oppfatter seg selv som rettferdige, som forkjempere for en eller annen «hellig» sak. Å begynne å gradere terrorister etter hvor edle formål de iverksetter massemyrderier for, er dermed en moralsk risikosport.

Her dømmer jeg «En nasjon i sjakk» hårfint innafor, da tonen i thrilleren nok mer heller mot en populærkulturell fantasiverden, enn vår faktiske politiske virkelighet.

Man skal være ganske forkrøplet i etikken for å oppfatte dette som en oppfordring til å gå ut og massakrere korrupte samfunnstopper.

Alt i alt har Johan Høst begått en imponerende thriller-debut. Han legger lista himmelhøyt, og går over med god margin.

Hei! Jeg heter Ola Hegdal, og leser og anmelder bøker for NRK. Gjerne krim og spenningslitteratur, eller sakprosa. Hvis du vil dykke ned i biologiens vidunderlige og komplekse verden, kan du for eksempel vurdere å lese Dag O. Hessens bok om hvordan det først oppstod levende organismer på denne planeten, med det treffende tittelen «Liv». Les min anmeldelse av boka her.

NRK Anmelder Foto: Vigmostad Bjørke Ekspandér faktaboks Tittel: «En nasjon i sjakk» Forfatter: Johan Høst Sjanger: Krim Forlag: Vigmostad & Bjørke Dato: 2022

