«More Meat Less Meat: Meatigation»

Foto: Center of Genomic Gastronomy

Hva: Utstilling om kjøtt, bærekraft og mat­fremtid.

Hvor: Gråmølna, Trondheim Kunst­museum

Når: 15. februar–1. mai 2023

Hvorfor: Hvor godt utstillingen klarer å løfte frem denne usedvanlig viktige og aktuelle problem­stillingen, gjenstår selvsagt å se.

Uansett er dette en utstilling vi bør få med oss. Museet skal ha ros for at de kaster lys på en så ubehagelig og prekær tematikk som dette.

Muligheter og utfordringer: Det er modig og krevende å skape tematiske utstillinger. Utfordringen her er å få belyst tematikken kunstnerisk, uten at det blir for litterært. Kunst­verkene kan fort henfalle til rene illustrasjoner av tematikken.

«Frihetens former»

Lee Krasner: «Through Blue» (1963) Foto: Lee Krasner / BONO, Oslo

Hva: En presentasjon av den amerikanske, abstrakte ekspresjonismen.

Hvor: Munch-museet, Oslo

Når: 23. februar–21. mai 2023

Hvorfor: Gjennom denne utstillingen får du mulighet til å stifte bekjentskap med noen av modernismens største super­stjerner som Helen Frankenthaler, Jackson Pollock og Mark Rothko.

Kanskje har du sett bilder i en bok eller på en skjerm av disse malerne, men jeg lover deg at det er noe helt annet å oppleve dem i original.

Muligheter og utfordringer: Det er få retninger som er så grundig utforsket og presentert som den abstrakte ekspresjonismen. Jeg er spent på om utstillingen byr på nye innsikter, eller om den lener seg på gammel, solid kunnskap.

«Marc Chagall: Verden i opprør»

Marc Chagall: «Rundt henne» (1945). Foto: CNAC-MNAM/Philippe Migeat / BONO/Chagall

Hva: Separat­utstilling med den fransk-belarusiske kunstneren Marc Chagall.

Hvor: Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden

Når: 17. mars–18. juni 2023

Hvorfor: Utstillingen «Verden i opprør» viser en mørkere side ved den verdens­berømte, jødiske kunstneren Marc Chagall. Gjennom sitt egenartede lyriske og naivistiske form­språk utforsket han på 30-og 40-tallet den økende anti­semittismen.

Enten Chagall er et nytt navn for deg, eller en kunstner du kjenner godt fra før er dette en utstilling du bør få utbytte av.

Muligheter og utfordringer: Utfordringen når man viser en så berømt kunstner som Chagall, er å klare å både å gi en bred introduksjon til et vanlig besøkende, samtidig som man har noe å tilby det skolerte kunst­publikummet.

Det er mye som tyder på at Henie Onstad Kunst­senter har funnet en fin balanse ved å sette fokus på en mindre kjent side ved den populære kunstneren.

Louise Bourgeois ved Nasjonalmuseet

Louise Bourgeois ved inngangen til sin skulptur «Precious Liquids» (1992). Foto: Sebastian Piras / The Easton Foundation / Licensed by BONO, NO

Hva: Separat­utstilling med den franske installasjons­kunstneren Louise Bourgeois.

Hvor: Lyshallen, Nasjonal­museet for kunst, Oslo

Når: 6. mai–8. august 2023

Hvorfor: Louise Bourgeois er en av det tjuende århundres største kunstnere. Med sine egenartede installasjoner kombinerer hun gjerne tekstil og metall.

Uttrykket bærer en uhyggesvanger spenning mellom det beskyttende og det klaustrofobiske.

Muligheter og utfordringer: Det er ikke vanskelig å se for seg hvilke muligheter Nasjonal­museets lyshall byr på i presentasjonen av dette mektige kunstner­skapet. Det er viktig at museet utnytter dette potensialet.

«Jakob Weidemann: Kind of Blue»

Jakob Weidemann: «Stilleben» (1949). Foto: Jørn Hagen / Lillehammer Kunstmuseum

Hva: Separat­utstilling med den norske modernisten Jakob Weidemann.

Hvor: Lillehammer Kunst­museum

Når: 13. mai–27. august 2023

Hvorfor: Utstillingen gir deg mulighet til å fordype deg i den unge Jakob Weidemann. Det er perioden 1945-55 som er under lupen i denne utstillingen.

Weidemann regnes som en pioner for det abstrakte maleriet i Norge. Med denne utstillingen markerer Lillehammer Kunst­museum at det er 100 år siden Weidemanns fødsel.

Muligheter og utfordringer: Weidemann er en av våre aller mest kjente og folkekjære kunstnere. Han har vært presentert gjennom en hel rekke separat­utstillinger opp igjennom årene.

Jeg håper at museet klarer å kaste nytt lys, og presentere dette grundig utforskede kunstner­skapet på en ny og spennende måte.

«Børre Sæthre: The Sound of the Atom Splitting»

Foto: Mona Pahle Bjerke / NRK

Hva: Stedsspesifikk installasjon av Børre Sæthre

Hvor: Lysverket, KODE, Bergen

Når: 9. juni–29. oktober 2023

Hvorfor: Børre Sæthre var millenniums­scenens unge stjerne­skudd, og skapte begeistret debatt med sine lounge­aktige interiører med utstoppede dyr. Han representerte noe helt nytt i norsk kunst­liv på begynnelsen av 2000-tallet.

Med «The Sound of the Atom Splitting» gjorde denne norske samtids­kjempen et gedigent comeback i 2021.

Ulikt de andre 2023-utstillingene er dette en installasjon jeg faktisk har sett. Det er en glamorøs og sårbar skildring av skjønnhets­lengsel og døds­angst.

Jeg hadde gåse­hud og hjerte­bank. Gå for all del ikke glipp av denne viktige utstillingen!

Muligheter og utfordringer: Dette steds­spesifikke verket gikk sin seiersgang gjennom mediene, og ble hyllet av et unisont kritikerkorps.

Installasjonen vant sogar Kunstkritiker­prisen for 2022. Utfordringen for KODE er å gjøre denne utstillingen til sin egen. Det er ikke vanskelig å se for seg at dette kan bli fantastisk i det vakre, gamle funkis­bygget ved Lille Lungegårds­vannet.

Les anmeldelsen av utstillingen her.

«Fra Bruegel til Rubens»

Jan Bruegel den eldre: «Dorpelingen op weg naar de markt». Foto: Jan Bruegel / Det kongelige belgiske museum

Hva: Presentasjon av kjente tegninger fra nederlandske kunstnere fra perioden 1550 til 1640.

Hvor: Nasjonalmuseet for kunst, Oslo

Når: 9. juni – 10. september 2023

Hvorfor: Kanskje tror du at tegninger og skisser er mindre interessant enn malerier, men gjennom skissen kan vi ofte få innblikk i den skapende tanke­prosessen.

En kunstner som Rubens holdt seg dessuten med mange assistenter, derfor er det ofte gjennom tegningene og oljeskissene at vi virkelig kan se det som er hans eget.

Dette er en utstilling jeg har store forventninger til.

Muligheter og utfordringer: For en fagnerd som meg er dette interessant nesten uansett hvordan det presenteres.

Utfordringen her er å få de brede publikums­gruppene fanget inn slik at de kan oppdage disse fantastiske kunstnerne.

«LOL: Humor i norsk kunsthistorie»

Odd Nerdrum: «En blind sanger og to dansere». Foto: Thomas Widerberg / Haugar Kunstmuseum

Hva: En presentasjon av humoristisk kunst i Norge fra nasjonal­romantikken til i dag.

Hvor: Haugar Kunstmuseum, Tønsberg

Når: 10. juni–17. september 2023

Hvorfor: Selv om det litt utdaterte ungdomsuttrykket LOL kanskje er litt uinspirert, er dette en morsom utstillings­idé. Vi tenker ofte på kunst­historien som noe litt alvorlig.

Jeg synes det er forfriskende at de vil ta oss med på en lattermild reise gjennom kunsthistorien.

Det blir i hvert fall jeg med på!

Muligheter og utfordringer: Dette er et modig og krevende prosjekt. Jeg håper utstillingen baserer seg på et rikt utvalg av innlånte verk slik at man kan ta utgangspunkt i et bredt spekter av arbeider som faktisk er morsomme.

Verk som viser folk som ler, er noe annet enn prosjekter som faktisk får oss til å le. Det er viktig at utstillingen vekker latter på den riktige måten.

Astrup Fearnley Museet 30 år

Michael Armitage: «Hope» (2017). Foto: Michael Armitage/Ben Westoby

Hva: Jubileums­utstilling for Astrup Fearnley Museet.

Hvor: Astrup Fearnley Museet, Oslo

Når: 22. juni–1. oktober 2023

Hvorfor: Astrup Fearnley Museet har vært en viktig formidler av samtids­kunst i Norge. Her kan du oppleve den nære kunst­historien.

Muligheter og utfordringer: Utfordringen her å skape noe mer enn en oppsummering av verk som tidligere er vist. Jeg håper utstillingen vil gi oss en følelse av å komme i berøring med disse spennende ti­årene i norsk kunst­historie.

«Munchs Goya»

Francisco de Goya: «Saturno devorando a su hijo» (1820-23). Edvard Munch: «Harpy» (1899) Foto: Munchmuseet

Hva: Sammen­stilling av Edvard Munch og Francisco de Goya.

Hvor: Munch-museet, Oslo

Når: 28. oktober 2023–11. februar 2024

Hvorfor: Her har du muligheten til å gjøre deg kjent med to av kunst­historiens mest ruvende skikkelser.

Francisco de Goya regnes som en fane­bærer og brytnings­kunstner i overgangen mellom opplysnings­tid og romantikk mellom 17- og 1800-tallet, mens Munch baner vei for den gryende modernismen i overgangen til det tjuende århundre.

Muligheter og utfordringer: Goya var en nådeløs formidler av menneskets mørke under­strømmer. Det samme kan man definitivt si om Edvard Munch, selv om er dette to svært ulike kunstnere som levde og virket i hver sin tid og i hvert sitt land.

Museets utfordring blir å finne de spennende forbindelses­linjene, og skape en levende dialog mellom de to kunstner­skapene.