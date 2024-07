Arvinger kuttet ned statue i Romedal: – Fryktelig trist

Saken oppsummert: Tre brødre fjernet statuen «Småbrukerkjærringa» som deres avdøde far hadde finansiert, i en pengekrangel med kommunen og foreningen Den Norske Småbrukerkjærringa.

Brødrene hevder at kommunen lovte å bidra med 500.000 kroner til statuen, noe kommunen avviser.

Faren til brødrene tok opp et privat lån på 1,4 millioner kroner for å finansiere statuen, og sønnene arvet gjelden etter hans død.

Foreningen mener at brødrene har begått tyveri ved å fjerne statuen, og har engasjert advokat for å få den tilbake.

Ifølge foreningen står fakturaene for støping av statuen og kunstnerens lønn i foreningens navn, og det finnes ingen avtaler om det private lånet mellom foreningen og den tidligere lederen.

Brødrene og deres representant har ikke ønsket å kommentere påstandene om tyveri.

Til mye ståhei fikk sønnene til ildsjelen med seg statuen forrige helg.

Brødrene mener de har rett til å fjerne statuen «Småbrukerkjærringa», siden det var deres avdøde far som finansierte den.

– Det er ikke med lett hjerte eller noen form for glede vi gjør dette, uttalte en av brødrene til Stangeavisa.

Boltene ble kutta for å fjerne statuen fra sokkelen. Foto: Frode Meskau / NRK

De hevder at kommunen har lovet å bidra med 500.000 kroner, og krever at kommunen betaler dette.

Kommunen avviser dette kravet.

Drømmen om småbrukerkjærringa

Ildsjelen dannet i 2015 en forening: Den Norske Småbrukerkjærringa.

Formålet var å reise en statue for å hedre kvinnene som fikk småbrukslivet til å gå rundt.

Selv om politikerne i Stange hele veien har vært positive til ideen om en statue, fikk foreningen avslag på fire ulike finansieringssøknader i løpet av årenes løp, etter det NRK kan se.

Det var derfor ildsjelen tok opp et privat lån på til sammen 1,4 millioner kroner for å få statuen på plass, kommer det frem i et av dokumentene.

Statuen ble avduket av daværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i 2022. Foto: Kurt Evert Stenbakk

Skal ha handlet i god tro

Faren døde nyttårsaften 2023. Med det arvet sønnene gjelden.

Sønnene ønsker ikke å uttale seg til NRK om saken, men viser gjennom en representant til den siste pengesøknaden til kommunen, sendt i november i fjor.

Her skrev ildsjelen at han handlet i god tro på at dersom han klarte å oppfylle visse vilkår, ville kommunen støtte prosjektet:

«Dette har jeg trodd på og innrettet meg etter. Uten det, ville jeg ikke lagt så mye egne penger i prosjektet».



Ordfører: – Vi ga avslag

Ordfører Truls Gihlemoen (Frp) er klar på at Stange kommune ikke har noen rolle i saken, og at ingen har gitt noen løfter.

– Kommunestyret har flere ganger sagt nei til å støtte kjøpet av statuen. Påstandene fra brødrene, om at faren skal ha fått lovnader om at kommunen skulle dekke halv million, stemmer ikke.

– Dette er en privat statue som står på privat eiendom, så det er ikke noe Stange kommune har noe med, sier ordfører Truls Gihlemoen (Frp). Foto: Frode Meskau / NRK

– Jeg er kritisk til hele prosessen der man først har bestemt seg for å kjøpe, og så forskutterer hele beløpet og forventer at kommunen skal ta kostnaden.

– Tyveri

Statuen ble satt opp gjennom en forening, Den Norske Småbrukerkjærringa.

Det store spørsmålet er hvem som eier statuen: Arvingene, eller laget.

Olav Maagaard er dagens leder av foreninga. Han mener det brødrene har gjort er tyveri.

– Det er fryktelig trist. For det ble et symbol i Romedal, dette her, sukker Olav Maagaard. Foto: Frode Meskau / NRK

Ifølge ham står fakturaene på støpinga av statuen og kunstnerens lønn, til sammen 470.000 kroner, i foreningens navn. Det skal heller ikke finnes andre papirer på avtale mellom foreningen og den tidligere lederen, på det private lånet.

Maagaard viser til at ildsjelen hele tiden har sagt at statuen skal stå i Romedal. Det samme mener kunstneren bak statuen.

– Så den hører til her, og det er foreninga som eier den.

De har engasjert advokat, og sendt brødrene et skriv der de må dokumentere eierskapet innen 15. august.

– Hvis ikke, vil vi ha tilbake kjerringa!

Bygdas stolthet

– Det er ingen tvil om at han har lagt ut penger, men det store spørsmålet er om han trodde han skulle få pengene igjen, eller om han tok en råsjanse, sier Bjørn Gundesen om hele saken.

Han eier plassen statuen sto på.

– Vi er stolte av denne dama, og vi er stolte over at han hadde fått til henne. Men ikke måten det har blitt til på, sier Bjørn Gundersen. Foto: Frode Meskau / NRK

Gundersen sier videre at de hadde håpet på en løsning der foreningen, gitt tid, skulle klare å skaffe til veie penger.

– Hvis de skal hedre sin far etter 35 års jobb, så bør de slå en strek over hele greia. De burde være glad for at han var født og oppvokst i Romedal og kunne gi en statue. Arv er noe av det verste du kan komme borti, enten det gjelder masse penger eller mye gjeld, mener han.

NRK har forelagt brødrene og deres representant påstandene om tyveri. De ønsker ikke å kommentere.