Loga árvvoštallama sámegillii.

Første gang jeg så verk av Britta Marakatt-Labba, var på den prestisje­tunge kunst­mønstringen Documenta i 2017. Der var hennes 24 meter lange broderi­bilde «Historjá» den store attraksjonen som alle de besøkende flokket seg omkring.

Nå vises dette episke broderiet i Nasjonal­museet som del av utstillingen «Sylkvasse sting».

Dette er den største presentasjonen av Marakatt-Labba hittil, og Nasjonal­museets aller første separat­utstilling med en kvinnelig samisk kunstner noensinne.

Det er virkelig på tide. Utstillingen viser tekstil, grafikk, installasjon og skulptur, men det er broderiene som spiller hovedrollen.

Om Britta Marakatt-Labba Ekspander/minimer faktaboks Samisk kunstner og aktivist

Regnet som en av Sápmis fremste kunstnere

Født 1951 i Idivuoma, Sápmi

Studerte tekstilkunst ved Konstindustriskolan i Göteborg

Medgrunnlegger av den politisk radikale kunstergruppen Mázejoavku (Masi-gruppen) i 1978

Aktiv deltaker i Alta-aksjonen

Ble æresdoktor ved Umeå universitet i 2014

Internasjonalt gjennombrudd på Documenta 14 i 2017

Mottok Prins Eugen-medaljen i 2020

Representert på Veneziabiennalen i 2022

Portrettert i dokumentaren «Historjá – Broderi for Sápmi» i 2022

Bor i Övre Soppero/Badje Sohppar, Kiruna kommune, Sverige

Rik historie

I den nordre delen av lyshallen kommer verket «Historjá» enda bedre til sin rett enn det gjorde på Documenta.

Vi kan følge den smale, broderte billed­fortellingen i et spesial­bygd, sirkulært opplyst rom.

Den episke broderte fortellingen «Historjá» er fantastisk formidlet i utstillingen i et hvelvet, sirkulært rom, der man kan følge frisen fra begynnelse til slutt. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet

Her fletter hun sammen glimt fra egen biografi med samenes historie og hverdags­liv fra urtiden og frem til moderne tid. Hun henter også inn forunderlige elementer fra samisk mytologi og folke­fantasi.

Jeg blir stående en lang stund og se fascinert på den lette, presise måten hun «tegner» med tråd.

Det er nesten ufattelig hvordan hun med disse små, nøyaktige stingene klarer å skildre alle disse veldig ulike scenene like levende. Her får vi virkelig en opplevelse av de dype skogene og åpne viddene.

Dette detaljbildet fra «Historjá» viser rev, bjørn og ulv. Legg merke til hvor variert og elegant hun skildrer skogen. Se også hvordan hun antyder åsryggen som ligger bakenfor. En mindre kompetent formgiver ville kanskje henfalt til litt mer gjentakelser og ville muligens også geometrisert elementene, men her skildrer hun hver gren og kvist, hver flekk på stammen organisk, naturlig og levende. Denne rike variasjonen er kjennetegnende for hennes kunstnerskap. Foto: Cathrine Wang / KORO

Det er uoversiktlige reinsdyr­flokker, gåtefulle ansikter som dukker frem mellom bleke bjørkestammer. Det er samisk kyst­kultur og bonde­liv. Bildet byr også på dramatiske opptøyer og slag: en kirkebrann, der spiret brister i et sprakende hav av flammer.

Tekstil­fortellingen har en påtakelig sanselighet: Det er så vi formelig kan kjenne lukten av lyng og mose, fuktig snø og sol­varmt gress.

Kråkene

Et annet veldig kjent verk er «Garjját», eller «Kråkene», fra 1981. Her forteller hun om politiets inngripen i Alta-aksjonen.

Gjennom den populære TV-serien «Makta» har mange fått kjennskap til det store samiske opprøret på 70- og 80-tallet knyttet til den planlagte utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget.

I det ikoniske verket «Garjját»/«Kråkene» (1981) kobler hun de truende kråkene til politifolk. Vi ser også hvordan hun med en suveren letthet og ganske få sting klarer å gi oss en overbevisende dybdeskildring. Her lar hun den lette røyken som stiger opp fra teltene også danne konturene av det slake fjellskråningen som danner landskapet. Foto: Britta Marakatt-Labba

Her sulte­streiket og demonstrerte samene fortvilet i frykt for hvilke konsekvenser kraft­utbyggingen ville få for både reindrift og natur.

I Marakatt-Labbas broderi ser vi hvordan de samiske aksjonistene ble fjernet med makt fra vidda. En flokk kråker flyr lavt i det snødekkede landskapet.

Og så skjer det noe uhyggelig: Gradvis forvandles de svarte fuglene med sine vinger, nebb og klør til en hær av uniformerte politifolk. Her får hun fram noe dyrisk og åndsforlatt hos hånd­heverne av statens volds­monopol.

De stirrende, tomme fugle­blikkene understreker den totale mangelen på innlevelse. Broderiene hennes er preget av en organisk og rytmisk variasjon i komposisjonen, og en utsøkt koloritt.

Et evig kretsløp av overtramp og overgrep

Gjennom billed­universet ser vi den brutale kontrasten mellom samenes naturnære livsform som bygger på mangetusen­årige tradisjoner og statens gjentakende, groteske inngrep i naturen, basert på kyniske nærings­interesser.

Dette motivet referer til en faktisk historisk hendelse, nemlig Kautokeino-opprøret i 1851. I virkeligheten brant de ikke kirken, men handelsboden, men her har Marakatt-Labba valgt kirken som et symbol for kristendommens undertrykkelse av det samiske. Her ser vi hvordan fortid, nåtid og fremtid veves sammen. Mens dramatikken utspiller seg, ser vi gravene på venstre side som forteller oss om alle som døde i dette dramatiske slaget. Nettopp denne utvidede tidsopplevelsen er karakteristisk for den samiske livsforståelse. I det samiske lever man ikke bare som et individ i nåtid, slik vi gjør i vår narsissistiske vestlige kultur, man lever i og med sine forfedre: Historien er en levende del av øyeblikket. Foto: Britta Marakatt-Labba

Marakatt-Labba er en mester i å skildre dybde med enkle midler. Ofte bruker hun luftperspektivet (varme farger oppleves som nære og kalde som fjerne) til å skildre den vidstrakte vidda eller for å vise en fjelltopp langt borte i horisonten. Men hun kombinerer også gjerne ulike perspektiver, eller bretter ut hele fortellingen i liggende og stående elementer. Her ser vi for eksempel reinflokken og lavvoene fra siden, mens menneskene som ligger i soveposer, ser vi ovenfra. På grafisk svært dyktig måte kombinerer hun noe ornamentalt og perspektivisk. Foto: Britta Marakatt-Labba

I et verk skildrer hun sin fortvilelse over gruvebyen Kiruna, der innsjøen ganske enkelt ble tømt for vann. Gjennom generasjoner har industri­prosjekter på denne måten spist seg inn på reinens beite­områder og lagt gamle offer­plasser øde.

Gjennom sitt kunstner­skap formidler Marakatt-Labba en dyp uro for fremtiden.

«Jeg ble født inn i en kamp», sier Labba i et intervju med Samtiden. «I den samiske kulturen har vi alltid måttet kjempe, (...) nå har vi en ny kamp vi må føre, mot klima­endringene, og vinner vi ikke den, så blir den vår siste.»

Sirkelformen går igjen hos Marakatt-Labba. Med referanse til kosmos, men også til sjamantrommen og til de underlige sirklene reinen beveger seg i, når de løper i flokk. Her blandingsverket «Melkeveien - Lodderáidaras». I «Ráhkan»/«Krakelert» (2009) ser vi hvordan hun kyndig kobler sammen abstraksjon og figurasjon. Her ser vi også hennes koloristiske sans. Hun spiller det gylne og det blå ut mot hverandre på en vakker måte. Utstillingen inneholder også et dukketeater med utsøkt utformet scenografi og dukker. Med enkle midler skildrer hun de vide, langstrakte viddene, og reinsdyrene. Dette er fortellingen om en mytisk skikkelse som stjeler og spiser barn.

Formsterk og tankevekkende

Tittelen «sylkvasse sting» er virkelig velvalgt. Ikke bare på grunn av den presise formstyrken i uttrykket, men også fordi bildene bærer i seg et stillferdig og betimelig historisk raseri.

Med sine enkle kraftfulle billed­uttrykk spisser hun sitt budskap på formsterk og tanke­vekkende måte.

Mange forbinder tekstil­kunst og broderi med noe dekorativt, pyntelig og tannløst. De som har denne fordommen, bør snarest komme seg til Nasjonal­museet og få utvidet sin horisont.

Jeg tror jeg kan love deg at dette er en utstilling du aldri kommer til å glemme!