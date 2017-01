– Vi må ta det som en seier uansett, at vi kom så langt. Det er nesten ikke mulig å kjenne bitterhet, sier regissør Erik Poppe til NRK.

Han forteller at han har vært rolig hele dagen, selv om alt har handlet om Oscar-nominasjon eller ikke. Før avgjørelsen falt, stjal han like godt et kyss fra NRKs reporter.

– Vi var så nære, og reaksjonene på filmen har vært så sterke, også i USA.

Han mener det er vanskelig å si hvorfor filmen ikke gikk videre.

– Men vi hadde kanskje tjent på å ha premiere tidligere. Mens vi hadde premiere i september, så hadde de andre filmene premiere tidlig i fjor eller seint året før. Men vi tenkte ikke på Oscar da vi lagde denne filmen, sier han.

Disse filmene kan bli «Årets fremmedspråklige» Ekspandér faktaboks «Under sanden» – Danmark, Martin Zandvliet

«Min pappa Toni Erdman»n – Tyskland, Maren Ade

«The Salesman» – Iran, Asghar Farhadi

«En mann ved navn Ove» – Sverige, Hannes Holm

«Tanna» – Australia, Bentley Dean, Martin Butler

– Ble for like

Vegard Larsen er journalist i NRK. Foto: Karen Sveen / NRK

– Det er synd at filmen ikke ble nominert. Men historisk krigsdrama er ikke det som står sterkest, i alle fall ikke når det sees med europeiske øyne, sier filmjournalist i NRK, Vegard Larsen.

Og denne gangen var det to filmer med handling fra 2. verdenskrig - danske «Under sanden» gikk videre.

– Jeg tror nok filmene ble for like, sier Larsen.

Hard konkurranse

Fem norske filmer har tidligere vært nominert i klassen for beste ikke-engelskspråklige film: «Ni liv» i 1957, «Veiviseren» i 1987, «Søndagsengler» i 1996, «Elling» i 2001 og «Kon-Tiki» i 2012. Så langt har ingen nådd hele veien til podiet. «Kon-Tiki» ble også nominert til Golden Globe, men vant ikke noen av prisene.

I år konkurrerte opprinnelig 85 kandidater om å bli nominert i kategorien beste fremmedspråklige film. Den norske krigsfilmen var én av ni filmer som ble kortlistet i desember.

Suksess på hjemmebane

«Kongens nei» er basert på kongefamiliens flukt fra tyske invasjonsmakter i april 1940.

Filmen har vært en suksess, og ble årets mest sette film på norske kinoer i 2016. Filmen falt også i god jord hos anmelderne, som trillet høye terningkast.

Birger Vestmo i «Filmpolitiet»​ skrev at Poppes film effektivt formidler det store dilemmaet som kong Haakon måtte ta stilling til i dagene som fulgte, overgivelse eller døden.

– Det er menneskeskjebnene som står i fokus i denne filmen, som skildrer hvordan vanskelige moralske og etiske valg tvang seg frem i en atmosfære av frykt og forvirring, skrev Vestmo.