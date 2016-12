«Kongens nei» videre i Oscar-kampen

26. februar 2017 braker det løs igjen.

Da er det duket for den 89. Oscar-utdelingen, og de beste filmene fra året 2016 skal kåres og hedres i Hollywood.

I dag ble Oscar-nominasjonene til beste ikke-engelskspråklige film skåret ned fra 85 til ni kandidater – og det ble klart at norske «Kongens nei» videre i filmverdenens prestisjetunge prisutedeling, melder Variety.

Ni skal bli fem

Foto: HANDOUT / Reuters

De øvrige utenlandske filmene som fortsatt er med i kampen er:

Kongens Nei (Norge)

Under Sanden (Danmark)

En mann ved navn Ove (Sverige)

Tanna (Australia)

It's Only the End of the World (Canada)

Min Pappa Toni Erdman (Tyskland)

The Salesman (Iran)

Paradise (Russland)

Løvetannbarn (Sveits)

Dermed er samtlige skandinaviske med videre i kampen om Oscaren - det forøvrig uten «El Clasico» som vant Folkets Amanda tidligere i år, som var plukket ut som Iraks bidrag.

Den endelige nominasjonslisten, med fem filmnavn, blir presentert sammen med de andre Oscar-nominasjonene 24. januar. Selve Oscar-gallaen går av stabelen 6. februar.

Ifølge en måling fra Filmweb har over 700.000 mennesker sett «Kongens nei» på norske kinoer.

Fjorårets vinner var den ungarske filmen «Son of Saul».

Fem norske filmer har tidligere vært nominert i klassen for beste ikke-engelskspråklige film: «Ni liv» i 1957, «Veiviseren» i 1987, «Søndagsengler» i 1996, «Elling» i 2001 og «Kon-Tiki» i 2012. Så langt har ingen nådd hele veien til podiet.

Dansk favoritt

Den dansk-tyske filmen «Under Sanden» (Land of Mine) var allerede utnevnt til en av favorittene.

Filmen er inspirert av virkelige hendelser, og forteller historien om tyske krigsfanger som ble sendt til Danmark for å rydde miner, etter andre verdenskrig.

Det antas at mer enn 2.000 tyske soldater ble tvunget til å fjerne miner, og nesten halvparten av dem mistet livet eller lemmer.

Statuetten til Oscar-utdelingen i februar er allerede under arbeid. Foto: M. Spencer Green / AP

Jemen med for første gang

For første gang har også Jemen sendt inn et bidrag.

Filmen heter «I Am Nojoom, Age 10 and Divorced», på norsk «Jeg er Nojoom, 10 år og skilt».

Filmen er basert på en sann historie om ti år gamle Nojood Ali fra Jemen som ble giftet bort i en alder av ti år.

Produsenten selv, Khadija al-Salami, er Jemens første kvinnelige filmprodusent og opplevde også å bli giftet bort og voldtatt av da hun var bare 11 år gammel.

Nådde ikke opp: Fra innspillingen av filmen El Clásico. Foto: Euforia/Hene films

De opprinnelig 85 nominerte:

“3000 Nights” (Jordan)

“About Us” (Costa Rica)

“Afterimage” (Polen)

“The Age of Shadows” (Sør-Korea)

“Alias Maria” (Colombia)

“Amanat” (Kasakhstan)

“Apprentice” (Singapore)

“The Ardennes” (Belgia)

“Barakah Meets Barakah” (Saudi-Arabia)

“Before the Fall” (Kambodsja)

“The Black Hen” (Nepal)

“The Black Pin” (Montenegro)

“Breadcrumbs” (Uruguay)

“Call Me Thief” (Sør-Afrika)

“Chromium” (Albania)

“Clash” (Egypt)

“Cold of Kalendar” (Tyrkia)

“El Clásico” (Iraq)

“The Companion” (Cuba)

“Dawn” (Latvia)

“Death in Sarajevo” (Bosnia og Hercegovina)

“Desierto” (Mexico)

“The Distinguished Citizen” (Argentina)

“Eva Nova” (Slovakia)

“A Father’s Will” (Kirgisistan)

“A Flickering Truth” (New Zealand)

“Hang in There, Kids!” (Taiwan)

“The Happiest Day in the Life of Olli Mäki” (Finland)

“Home Sweet Home” (Kosovo)

“House of Others” (Georgia)

“Houston, We Have a Problem!” (Slovenia)

“I Am Nojoom, Age 10 and Divorced” (Jemen)

“The Idol” (Palestina)

“Interrogation” (India)

“It’s Only the End of the World” (Canada)

“Karma” (Thailand)

“Kills on Wheels” (Hungary)

“Kongens nei” (Norge)

“Letters from Prague” (Indonesia)

“Letters from War” (Portugal)

“The Liberation of Skopje” (Makedonia)

“Little Secret” (Brasil)

“Losers” (Bulgaria)

“Lost in Munich” (Tsjekkia)

“A Man Called Ove” (Sverige)

“Ma’ Rosa” (Filippinene)

“Mah-e-Mir” (Pakistan)

“A Mile in My Shoes” (Marokko)

“Mother” (Estland)

“My Life as a Zucchini” (Sveits)

“Nagasaki: Memories of My Son” (Japan)

“On the Other Side” (Kroatia)

“Paradise” (Russland)

“Port of Call” (Hongkong)

“Salsipuedes” (Panama)

“Sand Storm” (Israel)

“Sealed Cargo” (Bolivia)

“Seneca’s Day” (Litauen)

“Sieranevada” (Romania)

“Sparrows” (Island)

“Stefan Zweig: Farewell to Europe” (Østerrike)

“Such is Life in the Tropics” (Ecuador)

“Sugar Fields” (Dominican Republic)

“Tanna” (Australia)

“Tonio” (Nederland)

“Train Driver’s Diary” (Serbia)

“Ukrainian Sheriffs” (Ukraina)

“The Unnamed” (Bangladesh)

“Under the Shadow” (Storbritannia)

“Very Big Shot” (Libanon)

“Videophilia (and Other Viral Syndromes)” (Peru)

“Voices from Chernobyl” (Luxembourg)

“The Well” (Algerie)

“Xuan Zang” Kina)

“Yellow Flowers on the Green Grass” (Vietnam)