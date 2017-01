NRK-reporteren om Poppe-kysset: – Jeg ble satt ut, men opplevde det ikke som et overgrep

NRK-reporter Helga Tunheim fikk mer enn det hun forventet da hun spurte regissør Erik Poppe om hvordan han ville reagere dersom filmen «Kongens nei» ble nominert til Oscar.

Han svarte med å ta tak i ansiktet hennes med begge hender og kysset henne på munnen. Dette har vakt negative reaksjoner på sosiale medier.

– Jeg ble veldig overrumplet og satt ut, men ikke forbanna, sier reporter Helga Tunheim til NRK.

Tunheim sier hun har forståelse for reaksjonene, men at hun ikke oppfattet kysset som annet enn at Poppe var glad og ikke helt tenkte over hva han gjorde.

– Prinsipielt synes jeg ikke sånt er greit, men det handler om omstendighetene det skjedde i og hva slags type person Erik Poppe er. Jeg opplevde ikke det som et overgrep, sier hun.

– Jeg så på det som at han var veldig spent og gira, og ville demonstrere hvor glad han ville bli dersom de fikk nominasjonen, sier Tunheim.

Filmen «Kongens nei» ble ikke nominert til Oscar.

– Spontan glede

Poppe sier han legger seg flat og at det handlet om spontan glede.

– Jeg var bare veldig glad. Kysset var et spontant uttrykk for glede. Med all respekt for hvordan dette kan oppfattes, men jeg hadde virkelig ikke noen andre intensjoner, sier Poppe til NRK.



– Hvis hun følte seg utilpass på grunn av meg, legger jeg meg paddeflat og beklager på det sterkeste. Jeg forstår at folk kan reagere, men håper folk forstår hva intensjonene mine var, sier regissøren.

– Dette var en hendelse noe som skjedde spontant under en intervjusituasjon. Verken vår reporter eller intervjuobjektet tolket det som noe annet det, sier nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord.