Tror «Skam» kan sikre Oscar-nominasjon for «Kongens nei»

– Akkurat nå tror jeg at Jesper Christensen i «Kongens nei» har de beste sjansene, sier Niels Frid Nielsen, kulturkommentator i Danmarks Radio.

I oktober ble det kjent at Erik Poppes film «Kongens nei» er kortlistet til Oscar for beste fremmedspråklige film. På kortlisten er det ni filmer, og rundt klokken 14 i dag blir det offentliggjort hvilke fem filmer som blir nominert.

Kulturkommentatoren i Danmarks Radio mener at «Skam» bidrar til å øke oppmerksomheten rundt norsk drama så mye at TV-serien kan hjelpe «Kongens nei» inn på den endelige listen over Oscar-nominasjoner.

– Norsk film er på vei frem. Ikke minst takket være TV-serien «Skam», som hele verden snakker om, sier Nielsen.

SPENT: Regissør Erik Poppe får i dag vite om filmen hans, «Kongens nei», blir nominert til Oscar. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

Erik Poppe, som har regissert «Kongens nei», er også optimistisk for filmens Oscar-sjanser.

– Det skulle bare mangle. For det første er vi utrolig glad for å ha kommet så langt. Det er en seier for alle som har laget denne filmen. Men så vil man jo alltid ett hakk videre, sier regissør Erik Poppe.

Vanskeligere for kostymedrama

Ifølge Nielsen er den største utfordringen for «Kongens nei» at filmen er et historisk kostymedrama.

– Det er mange som ikke liker historiske filmer, og derfor vil kong Haakon få det vanskelig. Men han er bestemt en outsider. Av de nordiske filmene på kortlisten, så kan det godt være at Oscar-komiteen velger historien om kongen, sier Nielsen.

Kongens nei - Tre døgn i april Foto: Agnete Brun Ekspandér faktaboks En film av Erik Poppe basert på en bok av Alf. R Jacobsen.

Filmen handler om de tre dramatiske døgnene i april 1940, hvor den norske kongen får et ufattelig ultimatum av den tyske krigsmakten: Overgivelse eller døden. Med tyske fly og soldater i hælene tvinges kongefamilien på flukt.

Kong Haakon og kronprins Olav spilles av Jesper Christensen og Anders Baasmo Christiansen. Kronprinsesse Märtha spilles av Tuva Novotny.

Filmen har premiere 23.09.2016.

Kongens nei er Norges Oscar-kandidat. (Kilde: Kulturmeglerne.no)

Også regissør Poppe betegner sin egen film som en outsider.

– Vår film kom sist på ballen og hadde den seneste nasjonale premieren. Mens vi hadde premiere i slutten av september, så hadde de andre filmene premiere tidlig i fjor eller seint året før. Dermed var de andre kandidatene godt etablerte sammenlignet med oss. Vår jobb har vært å få «Kongens nei» opp på rekordtid, med et minimalt av budsjett, sier Poppe.

Totalt er det ni filmer på Oscar-kortlisten, to av de er skandinaviske. Dette er den svenske dramakomedien «En mann ved navn Ove» og «Under sanden», et dansk krigsdrama om tyske krigsfanger som rydder miner på danske strender.

– For spesifikk

Kristian Lindberg, filmredaktør i den danske storavisen Berlingske Tidende, er ikke enig i at «Kongens nei» er en Oscar-favoritt.

Han mener at Poppes film er for smal til å nå opp i konkurransen.

– Med tanke på at amerikanere har et litt abstrakt forhold til europeisk historie og geografi, så tror jeg at «Kongens nei» blir for spesifikk, sier Lindberg.