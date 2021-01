Anmeldelsen oppdateres fortløpende ...

Kveldens Melodi Grand Prix-premiere byr på en skikkelig Twist-pose av musikksjangre, fra Jorns heavy metal til Blåsemafians lettbeinte messing-riff, via Beady Belles flinkis-pregede dance og Stina Tallings mer tradisjonelle pop.

Første sending inneholder også to forhåndskvalifiserte bidrag. De er det publikumsfavorittene KEiiNO og TIX som står for, så her blir det både pannebånd og eurodance-joik som en slags rosin i MGP-pølsa.

KEiiNO er et interessant band i MGP-sammenheng, og har hatt suksess i konkurransen tidligere, mens TIX har vært på offensiven i det siste, så her er det grunn til å glede seg.

Hva kjennetegner egentlig en MGP-låt? For meg er det noen åpenbare kriterier: Et godt og allsangvennlig refreng, et fengende «hook» og en ørliten modulering kan aldri skade.

Mine meninger om artistene, låtene og opptredenene får du i denne anmeldelsen som oppdateres etter hver fremføring har vært på TV-en.

Men det er du som er den endelige dommeren, juryen og bøddelen. Det er du som bestemmer hva et godt MGP-bidrag er, og selv om vi alle kanskje er dypt nede i badekar fulle av Antibac og munnbind, skal du trollbindes også i 2021. Enda så usynlige vi er for artistene på scenen, enn så lenge.

Nå er det bare å finne frem løvbiffen, for her skal det MGP-es. Lykke til med stemmingen!

Dette er artistene som deltar i kveldens delfinale:

Stina Talling – «Elevate»

Tekst og melodi: Bård Mathias Bonsaksen, Hilda Stenmalm, Stina Talling, Eirik Hella og Monika Engeseth

Møter Beady Belle i første duell

Beady Belle – «Playing With Fire»

Tekst og melodi: Beady Belle

Møter Stina Talling i første duell

Jorn – «Faith Bloody Faith»

Tekst og melodi: Åge Sten Nilsen, Jørn Lande, Eirik Renton, Kjell Åge Karlsen

Møter Blåsemafian feat. Hazel i første duell

Blåsemafian feat. Hazel – «Let Loose»

Tekst og melodi: Jørgen Lund Karlsen, Sigurd Evensen, Stig Espen Hundsnes, Benjamin Sefring og Caroline Teigen

Møter Jorn i første duell

Dette er de forhåndskvalifiserte artistene som opptrer i kveldens sending:

TIX – «Ut Av Mørket»

Tekst og melodi: Andreas Haukeland

KEiiNO – «Monument»

Tekst/melodi: Tom Hugo Hermansen, Alexander Nyborg Olsson, Fred Buljo, Alexandra Rotan og Rüdiger Schramm

