Hyller sine helter med tatoveringer: – De gav meg lysten til å kjempe

– Har du hørt? Keiino skal være med i MGP, sier en munter Karina Brandt når vi ringer henne samme dag som Keiino annonseres som MGP-deltaker i 2021.

Loga davvisámegillii: Gudnejahttá Keiino tatoveremiin: – Sii movttiidahtte mu doarrut dávdda vuostá

Vi har bare så vidt rukket å si hei før spørsmålet kommer. Selvfølgelig har hun fått nettopp denne nyheten med seg.

BLODFAN: Karina Brandt fra Danmark er blodfan av Keiino. Foto: privat

Karina er det vi kan kalle en superfan av Keiino. Hun er administrator og skribent på fansidene til gruppa, hun har designet Keiino-tatoveringer, og hun har til og med laget Keiino-dukker. Man kan trygt si at denne dama har dedikert mye tid til det bandet som hun føler reddet livet hennes.

Tatoveringer med mening

Brandt takker Keiino for at hun nå er frisk og har det bedre. Dette viser hun med kreativitet, og det hele startet med en tatovering inspirert av låten «Praying».

DESIGNER SELV: Tatoveringene har Brandt designet selv. Den nyeste av dem tegnet hun rundt 50 ganger før hun var fornøyd. Foto: privat

– Det å be er en daglig del av livet mitt. «Praying» rørte ved noe inni meg og jeg ble sittende hele natten å høre på den, sier hun.

Den andre tatoveringen har hun brukt betydelig mye mer tid på. Det ligger mye symbolikk i den, som f.eks. de fire hjørnene og punktene i korset.

MYE ARBEID: Rundt 50 skisser måtte til før Brandt var fornøyd med designet på tatoveringen. Foto: Privat

– Det kan stå for de fire årstider eller de fire verdenshjørner. Og så har du den samiske lua med fire hjørner og de fire fargene i det samiske flagget, forteller hun.

Karina Brandt har også gjort seg bemerket tidligere. Hun er nemlig dukkemaker, og har laget dukker som likner medlemmene i Keiino som barn.

DUKKEMAKER: Her er baby-dukken hun laget av Fred Buljo. Foto: privat

Fikk krefter fra joiken

Våren 2019 var Karina veldig syk. Hun slet med en stoffskiftesykdom og var innlagt på sykehus. Det så mørkt ut.

– Jeg var nære ved å dø. Jeg var veldig, veldig syk og hadde ikke flere krefter igjen å kjempe med, forteller Karina.

Mens hun lå på sykehuset, var det tid for finale i Eurovision Song Contest. Karina var for sliten til å se på, men døtrene hennes ville så gjerne se finalen sammen med moren sin. Da Keiino kom på scenen, skjedde det noe med henne. Og da Fred begynte å joike, sa det pang!

RAPPER: Fred Buljo under finalen i 2019. I år er det mer rap for ham enn da. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg satt plutselig oppreist i senga og tenkte; Hva f ... skjedde? forteller Karina.

I løpet av de neste ukene ble hun friskere, og så fikk hun reise hjem. Etter hvert som hun fungerte bedre, brukte hun mer av tiden sin til Keiino.

Vekket følelser fra barndommen

Karina Brandt er en kreativ sjel fra Sønderborg i Danmark med et hjerte for det samiske. En interesse hun har hatt siden barndommen. Hennes farfar var fra Alta-området i Finnmark og hun er vokst opp i et hjem med gjenstander som er gått i arv. Og historiene, selvfølgelig.

EN DEL AV OPPVEKSTEN: Karina Brandt vokste opp med historier og gjenstander fra nord. Det har formet livet hennes, spesielt etter Keiinos opptreden i ESC 2019. Foto: Privat

– Min far fortalte meg samiske historier som jeg trodde var eventyr, men som jeg senere fant ut var samiske overleveringer.

Karina tror at joiken til Fred Buljo kan ha vekket følelser fra den tiden farfaren fortalte historier, og at det vekket lysten til å kjempe seg ut av sykdommen.

Imponert og takknemlige over Karina

Både Alexandra, Fred og Tom Hugo kjenner sin superfan Karina. Tatoveringene hennes fikk de sett på Instagram.

– Det er fantastisk at Keiino kan ha sånn innvirkning i folks liv, sier Alexandra.

FANSEN FIKK OPPFYLT ØNSKE: Dette er øyeblikket mange Keiino fans har ventet på. Dagen de vender tilbake til MGP. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

De sier at Karina og andre dedikerte VolKeiinos (dette kaller Keiino-fansen seg. red.anm.) er med på å motivere dem til videre arbeid med musikken.

De vil også sende en personlig hilsen til Karina via NRK:

– Vi er utrolig glad for den jobben hun gjør på fansiden. Hun oversetter, er dedikert, sender meldinger til bandet og heier oss frem. Tusen takk, Karina!

Tilbake på MGP-scenen

Det å delta i MGP og Eurovision Song Contest for to år siden var stort Keiino. Siden den gang har de tenkt at hvis de lager en låt som de har stor tro på, så vil de prøve seg igjen.

Se musikkvideoen til «Monument» her:

Fansen er overveldet av Keiinos bidrag. Det synes i kommentarfeltet.

Den følelsen fikk de med låten «Monument», og det gikk over all forventning. Låten ble valgt ut som en av seks forhåndskvalifiserte bidrag til finalen den 20. februar.

– Vi var så positivt overraska over å kvalifisere oss rett til finalen, sier Alexandra Rotan.

I Danmark sitter Karina Brandt og gleder seg. Hun har troen på at Keiino skal vinne i Norge og delta på Eurovision igjen.

– Det tror jeg. Både fordi de har sin popularitet og fordi sjangeren de spiller er veldig Melodi Grand Prix, sier hun.

Blir det flere Keiino-tatoveringer, nå som de skal delta i MGP igjen?

– Jeg tenker at prosjektet mitt er ikke ferdig før jeg har autografene til alle tre tatovert på armen, avslutter hun.