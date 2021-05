Hele klassen har full TIX-feber før semifinale i kveld

I kveld er det semifinale i verdens største musikkonkuranse Eurovision Song Contest.

16 land skal kjempe om finaleplass i Rotterdam, Nederland på lørdag, men først må seminalene unnagjøres.

Norges TIX på scena skal på scena som nummer 9. Showet starter kl. 21:00.

Dét er det en helt spesiell gjeng som venter spent på.

Elevene i 2. klasse ved Alstad barneskole i Bodø er så fan at alle har lært seg sangen og sendt fanbrev til TIX, eller Andreas Haukeland som han egentlig heter:

Elevene ved Alstad barneskole i Bodø har tegnet og skrevet til TIX. Det er skikkelig TIX-feber på hele barneskola i Bodø i forkant av semifinalen. Hele klassen heier på TIX i kveld.

– Sangen handler om barndommen hans og at han ble mobba på skola, sier

Trygve Severinsen (8).

– Han ville ta makta over mobbinga ved å gjøre TIX til sitt artistnavn, fortsetter Sigrid Moan Nordby (8).

De har brukt mye tid til å snakke om TIX og de utfordringene han møtte som barn, og hvordan stygge ord og utestenging kan skade for livet, sier adjunkt ved skolen, Elisabeth Haugmo.

Andreas Haukland (28) har vært åpen om at han har tourettes syndrom og derav tics, og at han ble mobbet for dette som barn.

Nå er han artist, produsent og låtskriver. Mannen fra Bærum ble føst kjent for russelåter med tekster om horer, sex og fyll, og spesielt kjent er «Sjeiken» fra 2015 med den kjente setninga I kveld er det lov å være hore.

Men det ser ikke ut til å prege andreklassingene i Bodø.

– Ungene har stor sympati for ham og heier på ham i kveld, sier Haugmo.

– Det er egentlig lurt at han bare synger og er seg selv, råder andreklassingen Sigrid.

Hele klassen heier på TIX i kveld. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Selv har artisten sagt at han ikke er redd for å ryke ut av konkurransen i kveld.

– Jeg er ikke redd for å ryke ut selv. Jeg tror det skal gå. Og hvis ikke det går, så har vi iallfall gjort arbeidet vårt veldig godt føler jeg. Jeg tror bidraget vårt har bidratt til å treffe mange gode hjerter der ute.

Johannes Finne, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, mener at uansett hvordan det går i kveld, har TIX allerede vunnet.

«Tix har laget en musikkvideo som i all enkelhet viser hvordan mobbing foregår. Han benytter sin posisjon og synlighet til å peke på urett. Det står det respekt av», skriver kronikkforfatteren.

