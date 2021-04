Det kommer frem i en dokumentar om Andreas Haukeland, bedre kjent som Tix, som kommer på NRK 2. påskedag.

Tidlig i januar ble han presentert som en del av MGP-finalistene for 2021, og fikk allerede i første delfinale vise frem låten sin «Ut av mørket» for det norske folk.

– Det var viktig for meg at denne deltakelsen ble noe helt eget, og så stort som jeg kunne gjøre det, sier Haukeland.

– Dette var en viktig låt for meg og en låt jeg håpet kom til å bli viktig for mange andre. Det var utelukkende derfor jeg valgte å delta i MGP – fordi jeg trodde at folk ville sette pris på det, sier han til NRK.no.

Anmeldelsene og terningkastene lot ikke vente på seg etter han hadde opptrådt i delfinalen. Idet Tix går av scenen, går noen bort til han og forteller hva som står i nettavisene.

– Det var så mye stygt. Det handlet ikke om låten, men om meg som artist. Folk skrev at jeg ikke fortjente å være med i MGP.

VURDERTE Å TREKKE SEG: Det var like før Andreas Haukeland valgte å trekke seg fra MGP. Foto: Julia Naglestad/Håkon Mosvold Larsen / NRK/NTB

Tix har gjennom sin karriere vært vant med å børste av seg kritikk, men denne gangen gikk anmeldelsene veldig inn på artisten.

– Kritikken overskygget alle de fine tilbakemeldingene, og i starten var det vanskelig å se at opptredenen faktisk betydde noe for folk, sier han.

– Jeg ringte NRK og plateselskapet mitt, og sa: «Jeg skal trekke meg». Jeg ville gi plassen min til en annen artist som kanskje fortjente det mer enn meg.

– Må tåle både slakt og jubel

– Det er trist at han ville kaste inn håndkleet fordi han fikk dårlige anmeldelser, men samtidig overrasker det meg at han som er en erfaren artist reagerer på denne måten. Men jeg synes absolutt ikke synd på ham, sier Anders Grønneberg, musikkanmelder i Dagbladet.

Grønneberg ga låten terningkast en og avslutta anmeldelsen med at:

«Jeg skal skat spise Tix-pannebandet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans, dersom han vinner MGP-finalen.»

Hva tenker du om at din anmeldelse kan ha fått ham til å ville trekke seg?

– Det vil jeg ikke svare på.

– Er han med på leken må han tåle både slakt og skryt. Han legger til at han ikke har en personlig agenda mot artisten. Jeg ønsker ham lykke til i finalen i Rotterdam, avslutter han.

Også NRK ga artisten en ener og kalte låten reinspikka søppel og sa at den knapt fortjente å bli lytta til to ganger. I VG viste terningen to. Trass i sterkt motvind stakk Tix av med seieren under MGP-finalen i helga.

Anders Grønneberg og Tix i Debatten. Foto: ANNIKA BYRDE / NTB

– Nordmenn elsker folk som ikke gir seg

MGP-kjenner Anders Tangen er glad for at artisten ikke ga seg. Han sammenligner Tix med Askeladden.

– Det er veldig bra at han ikke lot seg knekke av slaktet han fikk. Vi nordmenn liker Askeladden-typer som ham som ikke gir opp, og som står for det de tror på, sier Tangen.

Tangen mener Tix sin innstilling gjorde også at budskapet i låten hans ble sterkere og kan være grunnen til at han vant konkurransen og nordmenns hjerter.

Gjorde terningkastet til sitt eget

I dagene som fulgte får Andreas inn mange meldinger fra tilhengere, som roser låten for sitt budskap. Enkelte forteller om hvordan bakhistorien om hvordan Andreas tok artistnavnet Tix har inspirert dem.

Responsen fra publikum får Andreas til å ombestemme seg, og innser at han ikke kan la kritikerne vinne over ham.

Han kontakter NRKs systue, og ber om en enorm terning i gull som kun viste terningkast 1 på alle sidene.

– På samme måte som jeg fikk kallenavnet Tix på skolen og gjorde det til mitt eget, gjorde jeg det samme med terningkastet. Så det første jeg gjorde i finalen, var å vinke til kritikerne og vise dem at jeg er søren meg fortsatt her!

Nå håper MGP-vinneren at flere har samme tilnærming om de opplever motgang.

– Jeg håper dette kan inspirere noen der ute. Ikke la noen skremme deg fra å gjøre det du tror er riktig i livet.

