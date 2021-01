Han er kjent som mannen med pannebånd, solbriller og den store selvtilliten, Tix, eller Andreas Haukeland.

Men livet som en av Norges aller største popstjerner har vært alt annet enn problemfritt bak fasaden. I et åpenhjertig intervju i «Lindmo» tar han av både masken og solbrillene, og forteller om både ensomhet og selvmordstanker.

– Jo større Tix ble, jo mer visnet Andreas, sier stjernen.

Er alene når han går av scenen

Tix forteller at det var ikke meningen å lage en karakter, men på et punkt i oppveksten så ble Tix og Andreas to forskjellige personer.

Han sier livet som superstjerne kan gå hardt utover livet som privatperson, og gjøre at man føler seg mye alene.

– Jeg står på scenen, underholder et par tusen mennesker, og når jeg går av scenen så er jeg alene igjen. Jeg reiser alene, kommer hjem til et tomt hus.

STJERNE: Tix er kjent for storslagne sceneantrekk og opptredener. Men etter han går av scenen kan han kjenne seg ensom. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Han mener imidlertid karakteren som Tix også har noe å lære andre. Å våge å trosse andres oppfatning av hva som er rett, og gå sin egen vei.

– Tix går med pelskåpe om sommeren, han går med solbriller innendørs og sier ting høyt som du absolutt ikke burde si. Tix er i sitt eget hode best i verden. Jeg tror mange burde prøvd å kjenne det.

Ville ta livet sitt

Men 17. mai 2018 følte Tix seg som alt annet enn best i verden. Han ville rett og slett ta livet sitt.

På en fest knakk han helt sammen, og var desperat etter å komme seg ut av alt.

– Jeg bare drar hjem og har bestemt meg for at nok er nok. Jeg skriver et avskjedsbrev, og så skriver jeg et testamente og så finner jeg en tusj, og så skriver jeg kontaktinfo, alle passordene mine, pinkodene mine på armen min.

– Jeg ble sittende på gulvet og gråt, og jeg var så redd, sier Tix til Anne Lindmo.

En samtale med katten Findus som kom og la seg i fanget hans ble redningen. Slik ble også teksten til en av hans mange hits til, «Jeg vil ikke leve, men jeg vil jo ikke dø».

Gjør det lettere å leve et langt liv

PSYKOLOG: Hedvig Montgomery sier at det kan være til hjelp for andre at Tix deler sine selvmordstanker. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen

Den profilerte psykologen og forfatteren Hedvig Montgomery sier åpenheten til Tix kan være bra både for ham og publikum.

– Det å få lov til å være hele seg og ikke bare den morsomme overflaten gjør det lettere å leve et langt liv med karrieren sin. Det han gjør her er fint ikke bare for oss å se, men gjør det også lettere for ham.

Hun mener beskrivelsen til Tix om å visne på innsiden som privatperson midt i en suksess er treffende.

– Når du får mer og mer tilbakemeldinger om overflaten og den offentlige personen, og mindre og mindre på resten av deg, så er beskrivelsen hans helt riktig. Det kjennes som å visne.

At han deler selvmordstanker kan være en hjelp for andre, sier Montgomery.

– Jeg tror det er veldig få som ikke svinger innom slike tanker i løpet av livet sitt. Sånn er det å være menneske. Så kan andre kjenne igjen det, jeg er ikke den eneste som har disse tunge tankene. Det gjør det lettere å bære dem.

– Åpenhet redder liv

GENERALSEKRETÆR: Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse er glad for at Tix viser åpenhet om livets vanskelige sider. Foto: Erik M. Sundt/Rådet for psykisk helse

Også generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, er positiv til at Tix deler sine innerste tanker.

– Det som er flott med åpenhet er at det reduserer stigma, redder liv og bidrar til kunnskap. Samtidig smitter åpenhet og gir mot til andre. Åpenhet gir omgivelsene mulighet til å forstå og anledning til å handle. Det å dele i seg selv halverer ofte ubehaget.

Hun mener Tix han kan inspirere andre til å ta gode valg i livet.

– Gevinster ved åpenhet vil nesten alltid være større enn taushet. Derfor er det fint at også Tix er åpen om sine utfordringer. Problemer betyr ikke at vi ikke kan nå våre mål. Han er et eksempel på det.

MGP-AKTUELL: Tix skal delta i Melodi Grand Prix 2021. Men misjonen med musikken hans handler om mer enn glitter og glamour.. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ensomhet kan gi fellesskap

Tross sin unge alder har Tix for lengst tjent opp penger for et helt liv, men han vil fortsette å stå på scenen.

– Fordi det er så viktig. Jeg har lenge vært soundtracket til mange gode stunder i folks liv. Men jeg har jo evnen til å være soundtracket til alle de vonde stundene også. Og det vil jeg veldig gjerne være.

Og han reflekterer:

– Jeg syns det er noe veldig vakkert at ved at ut av min ensomhet så dannes det et fellesskap for så mange andre. Og det vil jeg fortsette med.

Trenger du noen å snakke med? Ring Mental helses hjelpetelefon 116 123.