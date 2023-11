Først og fremst en nostalgitripp

Her kommer en setning jeg ikke trodde jeg skulle få skrive: I dag slapp The Beatles en ny låt.

Fanken meg på tide!

«Now and Then» er noe så sjeldent som en låt fra 1977, 1995 og 2023.

Først ble den skrevet og demoinnspilt av John Lennon i leiligheten sin i The Dakota, New York, så ble den overlevert til Paul McCartney av enken Yoko Ono i 1994.

Året etter gikk McCartney og gitarist George Harrison i studio med planer om å legge forsøksvise komp på et sprakete og omtrent ubrukelig opptak av John Lennons stemme og piano. Opptaket var så vanskelig å jobbe med at «Now and Then», en heltemodig innsats til tross, ble skrinlagt.

I 1995 trodde Paul og George at det var over for godt. Intet nytt, endelig punktum for The Beatles i sikte, altså. George Harrison gikk i tillegg bort i 2001.

Redningsmannen Peter Jackson

I arbeidet med Peter Jacksons glimrende dokumentar «Get Back» i 2021 var teknologien kommet et godt stykke lenger enn i 1995.

Helt nye metoder innen spor- og lydgjenoppretting var på plass, og McCartney øynet en mulighet for å få «Now and Then» tilbake på beina.

Etter nitid arbeid fikk McCartney og produksjonsgruppa drømmen oppfylt: John Lennons stemme var tilbake.

Ikke bare var den tilbake, den var krystallklar.

I tillegg hadde George Harrison allerede lagt sine, fullt brukbare, gitarspor på forsøket fra 1995, og Ringo Starr er fortsatt en glitrende, og ikke minst levende trommeslager.

Det tidligere så verdiløse opptaket var gull verdt for motivasjonen, og her står vi altså i 2023 og kan ønske den aller siste The Beatles-sangen velkommen.

Langt fra storhetstiden

Den uunngåelige hypen til tross, «Now and Then» er ikke noe fyrverkeri eller et mesterverk av en låt, slik The Beatles har produsert så mange av.

Her føles det som at det meste av appellen ligger i nyhetsverdien av en ny Beatles-låt.

Vel er den en ypperlig representasjon av John Lennons meget uttrykksfulle og melankolske forhold til kjærlighet mot slutten av livet, og melodien er umiskjennelig «Beatlesk».

Likevel opplever jeg den som for melankolsk uten det interessante, tekstlige tilsnittet duoen Lennon/McCartney nesten alltid presenterte lytteren (og leseren) for.

Arrangementet er langt fra storhetstiden, og med unntak av strykerne er instrumenteringen også temmelig lite oppsiktsvekkende. Grunnen til at «Now and Then» bare var en nedstøvet demoteip blir dermed ganske tydelig.

Når det er sagt, er The Beatles altfor gode til å lage reinspikka makkverk.

Låta er overraskende velprodusert, omstendighetene tatt i betraktning, og Lennons ikoniske vokal er fortsatt et formidlingsverktøy i verdensklasse.

Harmoniene med McCartney fremkaller tårer – men dette er også en del av problemet med «Now and Then».

Mesteparten av verdien ligger ikke i det musikalske, men i nostalgien.

Ja, det er utrolig å høre The Beatles sammen igjen, men man kunne ønsket seg langt mer rent kunstnerisk.

Endringslogg, 2.11.23 kl. 17:20: Fjernet setningen «George Harrison kalte til og med opptaket «jævla søppel»». Denne historien fortelles i nyhetssaken om historien bak låta.

NRK anmelder Ekspander/minimer faktaboks Låttittel: «Now And Then»

«Now And Then» Sjanger: Rock

Rock Artist: The Beatles

The Beatles Varighet: 4:08

4:08 Plateselskap: Apple

Apple Dato: 2. november 2023

2. november 2023 Komponist/tekstforfatter: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Ringo Starr