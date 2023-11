The Beatles slår nye rekorder: Topper liste 60 år etter første hit

Det er 60 år siden gruppen toppet listene med «From Me to You» i 1963, skriver BBC. Dermed har The Beatles lengste opphold mellom to førsteplasser for et band.

Men rekordene for The Beatles sin siste og endelige hit, «Now and Then», er mange flere enn det:

The Beatles er eldste band som tar førsteplassen på Official UK Singles Chart.

Bandet har totalt 18 nummer én-singler – flest av alle britiske band.

«Now and Then» er århundrets raskest selgende vinylsingel.

The Official UK Singles Chart reflekterer Storbritannias største sanger i uken, basert på lyd- og videostrømmer, nedlastinger, CD-er og vinyl.

Funnet på glemt kassett

Deres siste vinnerlåt «Now and Then» kalles først og fremst en nostalgitripp av NRKs musikkritiker.

Etter at John Lennon ble skutt og drept på åpen gate i 1980, ble det liggende to kassetter i en skuff til enka hans Yoko Ono.

En gang på nittitallet gav hun kassettene videre til Paul McCartney. De gjenlevende bandmedlemmene børstet støvet av «Free As A Bird» og «Real Love».

1964: The Beatles John Lennon (fra venstre), George Harrison, Ringo Starr og Paul McCartney ankommer Liverpool 10. juli 1964 for premieren av filmen «A Hard Day's Night». Foto: AP

Den siste låten på kasettene var veldig skurrete. Likevel gjorde bandet et forsøk. De så seg til slutt nødt til å la den ligge fordi opptaket var for dårlig. George Harrison, som døde i 2001, kalte dessuten låten for «jævla søppel».

Kunstig intelligens

Men mange tiår etter Harrison og Lennons død gjenoppstår stemmen til Lennon ved hjelp av ny teknolog.

SUPERFAN: Beatles-fanen, John Lennon, som til og med endret navnet sitt med det første eksemplaret av den nylig utgitte siste Beatles-sangen ved HMV i Liverpool 3. november. Foto: Peter Byrne / AP

– Vi kunne ta ut Johns stemme med KI. Så vi kunne mikse låten som vi vanligvis ville gjort, sa Paul McCartney i et BBC Radiointervju i sommer.

– Paul ringte meg og sa han ville jobbe med «Now And Then». Han la på bass, og jeg la på trommer, sier Ringo Starr i traileren til låten.

De første taktene til sangen ble skrevet av John Lennon i 1978, og den ble endelig fullført i fjor.

– Det er sjokkerende. Det har tatt meg med storm. Det er også et veldig emosjonelt øyeblikk for meg. Jeg elsker det!, sier McCartney.

– Varig appell

The Beatles toppet sist listene med «The Ballad of John and Yoko» i 1969, og har nå passert Kate Bushs 44 år mellom «Wuthering Heights» (1978) og «Running Up That Hill» (2022).

– Tilbakekomsten av John, Paul, George og Ringo med den siste Beatles-singelen noensinne, har sementert legenden deres ved å slå en rekke rekorder, sier Martin Talbot.

18 OG 15 PUND: Singelen til salgs i en platebutikk i London. Pris avhenger av black eller clear vinyl. Foto: Kin Cheung / AP

Han er sjefen for Official UK Singles Chart og han sier videre:

– Det understreker det ekstraordinære omfanget av deres varige appell, på tvers av alle generasjoner, med et stort antall streams, nedlastinger og vinylsingler.