Blir vi aldri ferdige med The Beatles? Svaret er antakelig «nei».

Interessen for bandet som la opp for over 50 år siden er jevnt høy. Og ferske dokumentarfilmer bidrar nå til en oppsving i interessen rundt bandet fra Liverpool, som gjennom 1960-tallet endret populærmusikkens kurs.

Særlig har Peter Jacksons dokumentarserie «The Beatles: Get Back» på Disney+ påkalt sterke følelser. «Den viktigste popkulturelle dokumentaren som noensinne er laget», og «selv de trivielle øyeblikkene er musikkhistoriske», skriver anmelderne.

I tillegg begeistres mange av den ferske serien «McCartney 3,2,1», hvor Paul McCartney hører på gamle Beatles-låter sammen med produsent Rick Rubin og kommenterer underveis.

NRK-programleder for P.I.L.S., Bård Ose, har gitt ut boken «Beatles hele livet», og har et livslangt nært forhold til bandet.

Dette er hans vurdering av hva du bør gå løs på dersom du trenger mer påfyll av kunnskap om «The Fab Four».

Dette må du lese:

Bok: «The Beatles Anthology» (2000).

Dette er selve Bibelen for Beatles-fans. En bok i gigantformat, illustrert med hundrevis av sjeldne bilder, og med all tekst gjengitt som uttalelser. Man formelig hører stemmene til hvert av medlemmene (hvis man leser den engelske utgaven, vel å merke). Den digre boken har samme effekt som Bibelen: Hvis man leser hele verket fra perm til perm, blir man lykkelig utmattet og samtidig nysgjerrig på mer. Ingen overdose, altså. Det går ikke an å få for mye Beatles.

Bok: «The Beatles: 10 Years That Shooked The World» (2004).

Den mest grundige gjennomgangen av bandets historie. Boken, hvis innhold opprinnelig ble utgitt som tre spesialnumre av magasinet Mojo, er lagt opp som en serie artikler. Den er således lettlest, rikt illustrert og imponerende informativ. Hver plate blir grundig omtalt, en rekke personer rundt bandet blir portrettert med egne artikler, og forfatterne har til og med funnet mannen som angivelig satte manager Brian Epstein på sporet av bandet som opptrådte på Cavern Club.

Bok: «Beatles og jeg». Skrevet av Yan Friis (2014).

En vakker bok om hvordan det var å vokse opp i lille Norge mens Beatles regjerte. Friis forteller om sine egne opplevelser i livet parallelt med utgivelsene, og han gjør det på en så elegant måte at man føler at man selv er med i historien. Her er det glede og fortvilelse hånd i hånd, gjenfortalt med en nesten fotografisk hukommelse, og med masser av illustrasjoner. Fortellingen om Beatles-tilhengeren Yan er fortalt med humor og kjærlighet, helt i gruppens ånd.

Dette må du høre:

Album: The Beatles: «1» (2000).

Tidenes beste samleplate, punktum. Hvordan ellers beskrive en samling bestående av 27 kutt, der samtlige har nådd førsteplass i Storbritannia og/eller USA? Den perfekte platen å starte med for alle som skal lære seg Beatles å kjenne. Neste skritt blir enten de to doble samleplatene (rød og blå), eller hele katalogen. Før eller siden ender man opp med alle platene, uansett.

Album: The Beatles: «Anthology» 1, 2 og 3 (1995-96).

Tre samlinger (seks CD-er/ni LP-er) med alternative opptak, egentlig mest for viderekomne. Men når man først har skaffet seg Beatles komplett (altså boksen med alle de offisielle utgivelsene), vil man garantert ha mer. Her er løsningen. Og, bare så det er sagt: Heldige er de som hører denne enestående platekatalogen for første gang. De har en rik tid foran seg.

Album: Wings: «Wingspan» (2001).

Hvordan ville Beatles ha hørtes ut hvis gruppen hadde fortsatt utover 70-tallet? Det er det ingen som vet, men noe av det som Paul McCartney laget med sitt band Wings var godt nok til at det kunne vært med på nye plater. Det beste finner du her. Supplementet blir naturlig nok enkeltstående samlinger med John Lennon og George Harrison. Tips: Bland sammen de tre solosamlingene.

Dette må du se:

Film: «Eight Days a Week – The Touring Years» (2016).

Filmen for alle som tror det bare var en dans på roser å reise verden rundt som verdens mest populære band på 60-tallet. Tittelen sier det meste: Beatles hadde det så kaotisk da Beatlemania sto på som verst at dagene gikk i ett. Dette er et fenomenalt dokument om en tid som aldri kommer igjen. Musikken er også god, og den er utgitt på CD med forbedret lyd. Les også Filmpolitiets anmeldelse.

Film: «It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond» (2017).

En av mange gode dokumentarer om gruppens år etter at de sluttet å turnere. Vi er fluer på veggen i studio mens Beatles lager mesterverket som alle etterfølgende popplater har måttet måle seg etter. Fremdeles går diskusjonen høyt hvorvidt «Sgt. Pepper» er så bra som historien vil ha det til. Vel, her er forklaringen på hvorfor «Sgt. Pepper» er tidenes viktigste album.

Film: «George Harrison: Living in the Material World» (2011). ​​

Det er bare rett og rimelig at det er «The Quiet One» i The Beatles som har fått den beste dokumentaren – så langt, vel å merke. Vi må regne med at det vil komme flere om både John Lennon og Paul McCartney. Og kanskje er det på tide å portrettere Ringo Starr? Uansett – Martin Scorsese har laget denne dokumentaren med hjertet, uten at han virker å være en nesegrus beundrer.