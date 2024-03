– Lotteritilsynet sover på vakt, og beskytter Norsk Tipping og spillmonopolet fremfor å beskytte problemspillere og potensielle nye problemspillere, sier Morten Klein.

Nylig skrev NRK om ungdom under 18 år som har spilt bort 20.000 kroner på én dag på ulovlige gamblingsider ved hjelp av såkalte skins.

Spillinvestor Klein legger delvis skylden på Lotteritilsynet.

– Det bekymrer meg at Lotteritilsynet fortsatt er kunnskapsløse når det gjelder gambling med skins. Vi går mot én million problemspillere bare i et land som Norge om vi ikke tar tak i dette. Jeg er alvorlig bekymret, sier Klein.

Å kjøpe skins er lovlig, og veldig vanlig. Skins er virtuelle klær eller effekter du kan kjøpe til våpen eller karakteren din i spillet slik at utseendet blir annerledes. Ifølge den kanadiske nettsiden GameQuitters har skins de siste årene vokst til å bli en virtuell valuta som det kan handles med. Dette skjer ikke inni spillene, men på andre nettsider. – Skins handles på børser, og kan synke eller stige i verdi alt etter hvor sjeldne de er eller hvor kule folk synes de er, forklarer Fredrik Engevik. Det finnes hundrevis av nettsider som fungerer som børser der skins selges og kjøpes. Mange av børsene tilbyr også rene kasinosider der du kan bytte skinsene inn i mynter som du kan gamble med. Enten på klassiske spill som for eksempel rulett eller E-sport-kamper mellom profesjonelle Counterstrike-spillere. Du kan også satse skinsene dine i ulike veddemål mot andre. Vinnersjansen er basert på hvilken verdi skinsene har. I tillegg finnes det egne dedikerte kasinoer der en kan bruke skins som digital valuta. – Du kan tape alt du har, sier Engevik.

Morten Klein har vært spillinvestor i 20 år, og han har både gaming og gamblingselskaper i porteføljen.

Ifølge Dagens Næringsliv er bare aksjene i det svenske spillselskapet Cherry verdt cirka en milliarder kroner.

Klein mener Norge burde vraket spillmonopolet til Norsk Tipping, og gjennom strenge krav tillatt utenlandske spillselskaper.

Spillinvestor Morten Klein mener Lotteritilsynet er kunnskapsløse når det gjelder skinsgambling Foto: Kristoffer H. Kingsrød

– Jeg tror at det er det viktigste virkemiddelet man har. Det er å få kontroll. Og kontroll får man bare ved å innføre en regulering.

Dette har fungert i store deler av Europa, mener 55-åringen.

– 30 land i Europa har en egen regulering og lisens for internasjonale spillselskaper, sier Klein.

Uenige om spillavhengighet

Lotteritilsynets viktigste oppgave er å sørge for at færrest mulig blir spilleavhengige.

Den norske spillmodellen Ekspander/minimer faktaboks De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill, mens Norsk Rikstoto har enerett til å tilby totalisatorspill.

Pengespilloven bestemmer hvem som kan tilby pengespill og hvordan spillene skal foregå. Hovedformålet med loven er å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill.

Lotteritilsynet fører tilsyn med at krav fastsatt i eller med hjemmel i pengespilloven blir oppfylt.

Modellen skal sikre god offentlig kontroll og styring av pengespillmarkedet.

Det er primært tre allmenne hensyn bak den norske pengespillpolitikken og dagens enerettsmodell: hensynet til å forebygge problematisk spilleatferd hensynet til å forebygge økonomiske misligheter hensynet til å begrense privat fortjeneste Målene i den norske pengespillpolitikken er ikke likeverdige. Ansvarlighet er det fremste målet i pengespillpolitikken. Kilde: Kultur- og likestillingsdepartementet

Jurist og seniorrådgiver Trude Høgseth Felde mener befolkningsundersøkelsen til Universitet i Bergen viser at Klein tar feil.

– Undersøkelsen forteller at antall nordmenn med spilleproblemer er mer enn halvert siden 2019. Det er en såpass stor nedgang at det er ikke tvil om at arbeidet med å stanse ulovlige pengespill har hatt en effekt.

Seniorrådgiver Trude Høgseth Felde mener Lotteritilsynet har hatt god effekt av tiltakene som er innført for å få spillavhengigheten i Norge ned. Foto: Fotograf Dagrun Reiakvam

Klein mener at undersøkelsen ikke er representativ, og at Lotteritilsynet presenterer et glansbilde av situasjonen.

– Norsk Tippings egne tall viser at andelen problemspillere og moderate risikospillere i Norge har økt med 66 prosent fra 2015 til 2022. Antall henvendelser til Spillavhengighet Norge har nesten firedoblet seg i samme periode, sier Klein.

Høgseth Felde i Lotteritilsynet understreker at det er Universitetet i Bergen som har gjennomført undersøkelsen, som er gjort så representativ som mulig.

Hun sier tilsynet ikke kjenner til tallene som Klein viser til fra Norsk Tipping.

– Vi er kjent med at aktiviteten til Spillavhengighet Norge har økt i denne perioden, og det er derfor naturlig at antall henvendelser til dem har økt. Vi presiserer at vi ikke ser en tilsvarende økning i antall henvendelser til Hjelpelinjen i samme periode, sier Felde.

Prioriterer ikke gambling med skins

Samtidig innrømmer Høgseth Felde at det ikke er gjort noen tiltak mot nettsidene som tilbyr gambling med skins.

– Per i dag er vår vurdering at det er de ulovlige pengespillsidene som tilbyr kasinospill og oddsspill med vanlige penger som har den høyeste risikoen. Og da er også arbeidet med å stanse disse som har hatt prioritet her hos oss.

– Så i praksis har dere ikke prioritert gambling med skins?

– Ikke fram til i dag. Men det skjer endringer, og våre vurderinger og prioriteringer kan også endre seg, sier Høgseth Felde.

Klein mener skillet mellom rene pengespill og gambling med andre verdier som skins er i ferd med å viskes ut for de unge.

– Den unge som vokser opp med mobil nå, de vokser opp med belønningssystemer i spill og i gaming. Uansett hvor de beveger seg på nettet, så skiller de ikke mellom gambling og spill, sier Klein.

Spillinvestoren sier at han genuint er opptatt av å hindre en ny generasjon med spillavhengige, og avviser at motivet hans med å fjerne spillmonopolet til Norsk Tipping er økt profitt.

– Jeg tror ikke noen av de selskapene vi har investert i, ville ha tjent på en regulering i kroner og øre. En regulering med en ordentlig skattlegging ville ha dempet markedsføringen og gitt myndighetene bedre kontroll.

Ny lov kan blokkere nettsider

19. mars vedtok et enstemmig storting en ny lov som gjør det mulig å blokkere ulovlige pengespillsider i Norge.

Dersom et nettsted tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet uten tillatelse etter § 4, kan Lotteritilsynet pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av nettstedet. Prop. 6 L (2023–2024), Kultur- og likestillingsdepartementet

– Det gir oss enda et verktøy til å redusere antall personer med spilleproblemer i Norge. På den måten kan vi få sterkere kontroll med de spilltilbyderne opererer i det norske markedet, sier Høgseth Felde i Lotteritilsynet.

I 2019 blokkerte Spillmyndigheden i Danmark 25 spillsider. Om disse sidene blir blokkert også i Norge, er det for tidlig å si noe om.