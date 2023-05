Vil ha alkokutt på landsmøter: Mener norsk politikk har et alkoholproblem

Da Margit Martinsen var 17 år, skulle hun få delta på sitt aller første politiske landsmøte. Hun hadde gledet seg i flere måneder til det som skulle vise seg å bli en gedigen skuffelse.

– Jeg ble tatt med på et vors med bare voksne folk som drakk alkohol. Jeg prøvde hardt å delta i samtalene, men jeg følte meg bare liten og malplassert, sier Martinsen.

Hun endte til slutt alene på rommet sitt, sulten og redd for å gå ut og hente mat fordi det var så ubehagelig utenfor døra.

FORTSATT ENGASJERT: Margit Martinsen (21) ble ikke skremt bort fra politikken, men også etter hun ble myndig reagerer hun på festkulturen. Foto: Mari Reisjå / NRK

Den gang var Martinsen medlem av Unge Venstre. I dag har hun gått over til Miljøpartiet De Grønne (MDG) og er talsperson for ungdomspartiet Grønn Ungdom.

Hun retter ikke kritikk mot Venstre spesifikt, men mener dette er et problem for norsk politikk generelt. Venstres generalsekretær sier til NRK at det er synd at Martinsen har hatt denne opplevelsen hos dem.

– Slik skal det selvfølgelig ikke være. Samtidig tror jeg de aller fleste deltakerne på våre arrangementer føler seg godt ivaretatt, sier Fredrik Carstens.

– Det er lov å nyte alkohol på Venstres arrangement dersom du er over 18 år. Mindreårige har armbånd som viser at de er under 18 år.

Han forteller at partiet har retningslinjer om at alle skal være måteholdne med alkohol på partiets arrangementer, og at de har både edruvakter og vektere til stede.

Krever kulturendring

Det var en ting Margit gledet seg til under sine første landsmøter: Å bli 18 år, slik at hun kunne drikke og bli inkludert i diskusjonene og avgjørelsene som blir tatt på bakrommet.

Nå tenker hun på dette som et demokratisk problem partiene må ta seriøst.

– På festene foregår det masse nettverking og lobbying. Da er det fort at de som ikke drikker ikke blir inkludert, sier Martinsen.

Hun krever en kulturendring over hele den politiske linja.

– Landsmøtene er grunnmuren i demokratiet. Det som bestemmes her, påvirker politikken i flere tiår fremover. Når denne fyllekulen av en landsmøtesesong er over, må partiene se på hvordan vi kan gjøre det bedre neste gang.

Ville ha alkonekt hos MDG

I flere år har Grønn Ungdom forsøkt å gjøre landsmøtet til MDG alkoholfritt, men de har ikke blitt hørt av moderpartiet.

I år gikk det for en mildere tilnærming enn totalforbud, og fikk gjennomslag for blant annet en «hvit time» etter møteslutt.

Dette har Martinsen sett at flere har latterliggjort i sosiale medier.

– Det burde være selvsagt at politikken er en arena der det skal være viktigere å inkludere enn å drikke, sier Martinsen.

– Jeg blir rett og slett litt oppgitt over at MDGs ganske milde alkoholbegrensninger blir problematisert.

Alkoholreglene trådte i kraft da landsmøtet samlet seg på Fornebu utenfor Oslo denne helgen.

UTEN ALKOHOL: Fredag var det strandfest med alkoholfrie drinker på MDGs landsmøte. Men snart sto de fleste i kø i baren. Foto: Javad Parsa / NTB BADING: Tidligere leder Une Bastholm tok seg en dukkert. Foto: Javad Parsa / NTB SOMKMER I MAI: Tempraturene skøyt i været på Fornebu denne helga. Foto: Javad Parsa / NTB TOM BAR: I en liten time etter møteslutt var det ikke alkoholsalg. Så fylte køen seg opp. Foto: Mari Reisjå / NRK

NRK observerte at køen til baren raskt ble lang etter at den hvite timen var over på møtets første dag.

– Vi har jobbet godt og lenge for å unngå en flatfyll- og nachspielkultur på våre landsmøter, sier partisekretær Torkil Vederhus.

Han mener totalforbudet ungdomspartiet ønsker seg blir for strengt.

– Vi er opptatt av balanse. Alkohol er et lovlig rusmiddel i Norge, sier Vederhus.

Han sier de har fått gode tilbakemeldinger på de alkoholfrie sonene de har skapt under årets landsmøte.

VIL IKKE HA TOTALFORBUD: Partisekretær Torkil Vederhus mener MDG ikke har et stort problem med alkoholkulturen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Den yngste deltakeren er 15 år

Som talsperson har Martinsen ansvar for de mindreårige på landsmøtet til MDG.

– Jeg skulle ønske møtet var helt alkoholfritt, men jeg føler det er trygt og lett og holde kontroll her. Vi har egne alkoholfrie rom, og ingen skal være synlig beruset under hovedfesten lørdag.

PÅ LANDSMØTET: Margit Martinsen klapper mens det fektes på scenen. En av flere alkoholfrie ablegøyer denne helgen. Foto: Mari Reisjå / NRK

Den yngste deltakeren Martinsen har ansvar for, er 15 år. Tidligere har det vært med ungdommer på 13 år. Hun sier at hun støtter andre ungdomspartiledere som jobber for en bedre alkoholkultur i sine moderpartier.

– Jeg vet at andre ledere av ungdomspartier bruker mye energi på å passe på at alle har det bra og at ingen voksne gjør noe dumt mot de mindreårige.

FEKTEKAMP: MDGs Paal Frisvold tapte fektekampen – heldigvis uten å være påvirket av alkohol. Foto: Mari Reisjå / NRK

