MDG reviderte prinsipprogrammet sitt under landsmøtet på Fornebu fredag.

Det var begrepet «interseksjonell feminisme» som skapte desidert mest temperatur i salen.

Kvinnenettverket i partiet hadde foreslått å beskrive MDG som «et interseksjonelt feministisk og anti-rasistisk parti».

Landsstyret kjempet mot å ha med formuleringen, fordi de mente at «interseksjonell» er et uttrykk de færreste kjenner betydningen av.

Da ble kamplysten vekket hos flere i salen som ville ha med det relativt ukjente begrepet.

Forkjemperne mente at begrepet var en god beskrivelse som viste at MDG kjemper en kamp for likestilling på tvers av kjønn og ulikheter i samfunnet.

Et argument for, var at det finnes feminister som kjemper mot rettighetene til transpersoner. Ved å inkludere ordet «interseksjonell» ville MDG vise at de inkluderte transpersoner i sin kamp.

Motstemmene mente ordet var forvirrende kunne sette kjepper i hjulene for målet partiet har om å engasjere hele befolkningen i klimasaken.

Etter debatten stemte flertallet mot landsstyrets vilje. MDG er dermed et interseksjonelt feministisk parti.

Hermstad syklet opp på scenen

Noen timer tidligere åpnet partileder Arild Hermstad møtet ved å sykle opp på scenen til stående applaus.

Det var tydelig fra start at Hermstads hovedbudskap var at Norge må ta klimakrisen på alvor.

KRITIKK: MDGs Arild Hermstad er lite imponert over regjeringens oljepolitikk.

– Når FNs generalsekretær er tydelig på at vi må slutte med leting etter olje og gass, så gjelder det også regjeringen i Norge, sa han.

– Vi må lykkes med klimakampen for å sikre fremtiden til menneskeheten.

Det hadde vært knyttet store forventninger Hermstads første partiledertale.

Han ble med ørliten margin valgt til partiets nye leder i november 2022. Den gang lovet han å få partiet over sperregrensa og gjøre et «brakvalg» i lokalvalget høsten 2023.

SPREKT: Partilederen kom syklene inn i salen til stående applaus. Foto: Annika Byrde / NTB

Lover lavere kollektivpriser i hele landet

– En av de viktigste sakene for oss over hele landet er å få ned kollektivprisene, sa partilederen til landsmøtet.

Han mener at dette er et klimatiltak med ringvirkninger.

– Dette vil gi de med lavest inntekt mer å rutte med. Det vil gi renere luft, mindre veitrafikk, triveligere byer og bygder, bedre folkehelse og mindre klimautslipp.

Han viste til at MDG allerede har fått gjennomslag for lavere kollektivpriser flere steder hvor de sitter med lokal makt, som Akershus, Vestland og Oslo.

– Derfor går vi til valg i alle landets fylker på bedre og billigere kollektivtilbud.

Kort oppsummert: Tre punkter fra talen til Arild Hermstad

EU-spørsmålet blir viktig

Denne helgen skal landsmøtet avgjøre om partiet skal jobbe aktivt for en ny EU-avstemning i Norge nå. Det er snart 30 år siden sist befolkningen fikk ta stilling til dette.

– Hermstad argumenterer åpenlyst for sitt syn og at han mener at partiet bør gå inn for å jobbe for et medlemskap, sa NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand etter talen.

Om MDG bestemmer seg for å jobbe aktivt for dette, vil partiet tre inn i en posisjon som det mest EU-vennlige partiet i landet.

I talen snakket Hermstad om hvordan EU-spørsmålet for ham er et klimaspørsmål.

– Nesten alle de viktigste sakene som vil prege livene våre i årene fremover kjenner ingen landegrenser, sa han fra talerstolen.

– Vi blir mer avhengige av hverandre for å forebygge og takle kriser. Det er derfor vi skal diskutere EU-medlemskap på dette landsmøtet.

GRØNN SCENE: Partilederen understreket at dette er den største grønne samlingen til MDG noensinne. Foto: Annika Byrde / NTB

Diskusjon om klimapolitikken

Det har vært interne diskusjoner om hva slags rolle klimapolitikken skal ha i miljøpartiet.

Partiet var preget av sjokk og skuffelse etter stortingsvalget i 2021. Det ble MDGs beste valgresultat noensinne, men forventningene hadde vært mye høyere.

Mange hadde trodd at det skulle bli partiets virkelig store gjennombrudd, men de havna rett under sperregrensa og måtte ta til takke med tre representanter på Stortinget og langt mindre makt enn forventet.

Etterpå viste den interne rapporten at MDG fremsto som et «ensaksparti» som kun snakket om klimakrisen. Som et resultat har det vært diskusjoner om hvordan partiet skal endre seg og hvordan dette vil påvirke den sterke identiteten som det grønneste partiet i landet.

Når det nå nærmer seg et lokalvalg, er partiet smertelig klar over at vi er inne i en tid med lavere klimaengasjement enn på lenge, i alle fall om vi skal tro en del målinger.