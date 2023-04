Ikke helt i rute

Partiet har ekstremt dårlig tid. 90-åringen KrF kjemper for livet. Motbakkene er mange. Det er avgjørende viktig for partiet å komme tilbake over sperregrensen i 2025.

Helgens landsmøte, en hurtigløpsdistanse fra Vikingskipet på Hamar, gir et inntrykk av at KrF ved rundingstiden midt mellom to stortingsvalg ligger litt etter skjema.

Alvoret har sunket inn hos mange av de fremmøtte KrF-politikerne.

Partiet ble delt i to gjennom daværende partileder Knut Arild Hareides veivalgs-prosess i 2018. Også da var tiden knapp og ressursene få. Som alle KrFerne fryktet, bar det under sperregrensen og ut av regjeringskontorene i 2021. Ressursene og relevansen ble enda dårligere.

På svært få år etter det opprivende veivalget har partiet byttet både partileder og generalsekretær ikke èn, men to ganger.

Laget som skulle føre KrF tilbake over sperregrensen på fire år er først skikkelig satt nå. Leder Olaug Bollestad. Nestlederne Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse. Generalsekretær Ingunn Ulfstein (begynner i mai).

KrF fikk en ny ledertio denne helgen, da Ida Lindtveit Røse (i midten) ble ny nestleder sammen med Dag Inge Ulstein. Olaug Bollestad (til venstre) har ledet partiet siden 2021. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

De får ikke fire år på seg.

Snart må det begynne å gå oppover med oppslutningen, for at partiet skal få tro på seg selv og at det de holder på med vil gi resultater.

Den inderlige og sympatiske partilederen Olaug Bollestads altoverskyggende hovedoppgave om å nå 4 prosent oppslutning og få en reell stortingsgruppe i 2025, har to hovedfiender:

Tiden

Mytene

Det organisatoriske og politiske oppgaven er så omfattende at tiden som gjenstår, gjør det ekstremt ambisiøst.

Moderniseringsbehovet

Det synes å ha sunket inn at partiets image og etterlatte inntrykk kanskje er en vel så stor hovedfiende som politiske konkurrenter.

Det viktigste for Bollestad er å få samlet KrF om at partiet ikke er en menighet. Det burde vært en selvfølge, men er en nødvendighet.

Uenighetskultur og takhøyde må tydeligvis endres. Partilederen skjønner at KrF, kanskje urettferdig, oppfattes annerledes av andre, enn de oppfatter seg selv.

Mørkemann- umoderne- utdatert verdisyn-merkelappene står i veien for politiske budskap. Mange sympatiserer med KrFs løsninger i velferdssaker, flyktningpolitikk, bistandspolitikk eller klimaløsninger.

Hvis partiet assosieres med ønske om en motstand mot homosakens kamp, eller ønske om en mer restriktiv abortlov, er det til hinder for vekst i store velgergrupper.

Fortid og fremtid: tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bondevik i samtale med nyvalgt nestleder Ida Lindtveit Røse. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Denne helgen har landsmøtet med overbebvisende margin valgt Ida Lindtveit Røse til nestleder.

Partilederen manet til mindre pekefinger fra partiet i sin utadrettede kommunikasjon. En rekke landsmøtedelegater snakket om en mer samlende samtale internt.

Dette viser to ting:

Konturene av et KrF som er under modernisering og forsiktig, gjenkjennelig endring.

Et parti som fortsatt sliter med organisatoriske og kulturelle senvirkninger av retningsvalg, nedgang og slitasje.

Etter valgnederlaget i 2021 har KrF slitt i motbakke på veldig mange plan.

Motbakke 1: Politisk relevans

KrF var et avgjørende veikryss for norsk politikk i åtte sammenhengende år under Solberg-regjeringen.

Vippeposisjonen var ofte skummel. Partiet kunne ha bereøringsangst med saker som ikke var viktige for dem, men de kunne avgjøre. Samtidig fikk man flyttet mye politikk i sin retning. Denne relevansen kan partiet se langt etter denne perioden.

Inn mot stortingsvalget 2025 kan det selvsagt snu. Da kan vi se et bilde av et nytt borgerlig firepartisamarbeid. Men et stort Høyre, kan også vise et borgerlig samarbeid hvor KrF ikke trengs. Det er krevende i en valgkamp for KrF, selv om Solberg ikke vil lukke noen dører. Samtidig kan en Høyre-ledet regjering være like avhengig av KrFs stemmer, enten partiet har tre eller åtte stortingsrepresentanter.

Manglende relevans fører til liten synlighet. Familíeøkonomi, Ukraina-flytktninger, internasjonal bistand, krise i eldreomsorgen, fastlegemangel. Det mangler ikke på saker KrF burde vært synlige på, men partiet og partilederen er som oftest fraværende i debatten. Andre spørres først.

Venstres Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide, Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen forvaltet flertallet fra velgerne etter valgseieren i 2013. Foto: Heiko Junge / NTB

Motbakke 2: Oppslutningen

I det halvannet året som har gått siden stortingsvalget, har KrF vært under sperregrensen på snittet av meningsmålingene hver eneste måned. Det er 29 måneder til stortingsvalget i 2025.

På 2000-tallet har ikke KrF hatt for vane å gjøre bedre kommunestyrevalg enn det foregående stortingsvalgsresultatet.

Motbakke 3: Organisasjonsutvikling

Ved årets valg stiller partiet lister i færre kommuner enn for fire år siden. Medlemstallene synker. Som nevnt har en rekke nøkkelprosisjoner blitt byttet som følge av anstrengt økonomi og oppsigelser. Isolert sett forståelig, men det er også tatt noen diskutable valg på veien.

Det har tatt for lang tid før laget har fått satt seg. Hvem som har visst hva de skal gjøre har ikke vært avklart i særlig god tid. Det ødelegger det langsiktige organisasjonsarbeidet med samlende, byggende og utviklende prosesser som KrF har trengt.

Lokalt har KrF en skjør struktur, særlig foran kommunevalg. Som oftest har partiet èn eller to personer innvalgt i kommunestyrene. KrFs kraft lokalt hviler på få skuldre.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Slik vinner du et valg».

Motbakke 4: Omdømme og strategi

KrF har på sitt beste en iboende brobyggingsfunksjon mellom svært ulike kristne miljøer i Norge. De mest konservative frimenigheter og den mer julaften-kristne statskirke-konfirmerte skal kunne kjenne seg igjen i KrFs verdigrunnlag. Derfor har KrF i mange konflikter en intern balansegang som på sitt beste er inkluderende, på sitt vanskeligste er den sprikende og lite avklarende.

Frykten for å støte fra seg noen, hindrer tilfang av nye. Derfor kan andre lett definere et KrF partiet selv ikke vil være. Det er et hindre.

Dagens profiler håper å få med seg partiet til å snakke mer om andre ting og annerledes om verdiforankringen. Det er en justering.

I prinsipprogrammet partiet vedtok i helgen står det både om «ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon» og at «i dag er familieformene mangfoldige».

For et KrF for en ny tid, må begge setninger med. For ulike grupper vil det bli feil hvis det bare snakkes om den ene av setningene, eller at den andre av dem i det hele tatt står der.

Hver av motbakkene viser et KrF som ikke virker å være i rute med arbeidet i fireårsperioden mellom stortingsvalgene i 2021 og 2025, men som har tid igjen.

Liten tid er tross alt bedre enn ingen tid.

Om 29 måneder vet Bollestad om det er sant at det går oppover i motbakkene.