Solås skal ha gått til fysisk og verbalt angrep på tre journalistar på eit hotellrom under Frps landsmøte på Gardermoen 29. april. Til slutt måtte han fjernast av andre deltakarar på festen, ifølge opplysningar. Ingen blei skadd.

Måndag har han skrive eit innlegg på Facebook der han beklagar hendinga.

– Eg har dumma meg ut. Under landsmøtet laurdag 29. april drakk eg altfor mykje og mista kontrollen over meg sjølv. å eit nachspiel oppførte eg meg omsynslaust mot fleire journalistar. Fleire aviser har omtalt hendingane, skriv han i innlegget.

Han skriv at han ikkje hugsar noko av det som skjedde sjølv, men at det ikkje er noko unnskyldning.

– Eg beklagar på det sterkaste til dei råka journalistane. Journalistar er viktige i eit demokratisk samfunn, og skal sleppe at politikarar oppfører seg slik det er skildra at eg gjorde. Kritisk journalistikk må også innebere å rette kritisk søkelys på politikarar, og eg har difor forståing for at også mi sak blir omtalt.

Partiet oppretta sak

Det blei sendt bekymringsmeldingar til Frp etter hendinga, og partiet har oppretta sak mot Solås i partiets organisasjonsutval for å vurdere sanksjonar. Dersom dei meiner han har gjort noko som bryt med partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handla på ein måte som kan skade partiets eller partimedlemmars omdømme kan dei:

Ta medlemskapen permanent

Ta medlemskapen for ein tidsavgrensa periode

Avgrense moglegheita til å bli valt til politiske og/eller organisatoriske tillitsverv.

Avgrense moglegheitene til å delta på arrangement og møter i regi av partiet.

Solås seier han samarbeider fullt ut med partiet i den vidare handteringa av sak, og at han no vil vere sjukmeld ei tid framover.

Frp-leiar Sylvi Listhaug seier ho ser svært alvorleg på det som har blitt fortalt i saka. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Det er generalsekretæren i Frp som no jobbar med grunnlaget for saka mot Solås. Frp-leiar Sylvi Listhaug vil difor ikkje svare på om Solås burde trekke seg.

– Dette er ei sak som etter kvart skal opp i sentralstyret. Det er sett i gang ein prosess, og det er fordi vi ser svært alvorleg på det som er forklart, seier ho til NRK.

Kan ikkje bli kasta som toppkandidat

Solås er toppkandidat for Frp i Oslo i kommunevalet til hausten. Men sjølv om han eventuelt skulle miste medlemskapen, kan ikkje partiet stryke han frå lista.

Fristen partia har for å melde inn kven som skal stå på listene, gjekk ut 31. mars. Etter dette er det berre kandidatane sjølve som kan søke om å bli strokne frå lista, seier valansvarleg i Oslo kommune Karina Miller til NRK.

– Partia kan berre gjere endringar på listene etter 31. mars dersom kandidatar ber om fritak eller ikkje er valbare.

Dersom eit fritak blir innvilga, kan partia anten la alle som står på lista rykke ein plass opp, eller dei kan finne ein ny kandidat til same plass. Dei kan ikkje stokke om på lista.

Valstyra har frist til 1. juni å godkjenne vallistene. I Oslo blir dei innkomne listene behandla 25. mai.