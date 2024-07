– Både jeg og flere jeg kjenner har fått meldinger eller henvendelser man har reagert på eller som har vekket mistanke, sier andre nestleder i Unge Høyre Nicolai Østeby.

Tirsdag gikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ut og advarte ungdomspolitikere om at de er attraktive for utenlandsk etterretning.

NRK har snakket med flere ungdomspolitikere som sier de har opplevd å få henvendelser de mistenker kan være fra utenlandsk etterretning.

Østeby forteller at noen klassiske faresignaler de må være obs på kan være mistenkelige meldinger eller at folk oppsøker de på utesteder.

– Det er vanskelig å si hvor utbredt det egentlig er. Det er nok mange tilfeller vi ikke vet om.

Østeby sitter også i kommunestyret i Kristiansand, hvor han er på sommerferie nå. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Vanskelig å vite hva som er hva

– Når PST sier at vi kan bli brukt av utenlandsk etterretning, så må vi ta det på fulleste alvor, sier leder av Grønn Ungdom Tobias Stokkeland.

Han forteller at alt de eventuelt måtte oppleve som mistenkelig videresendes til PST.

Men det kan være vanskelig å vite hva som egentlig er gode intensjoner, og hva som kan være utenlandsk etterretning, ifølge ungdomspartilederen.

– Det er ikke nødvendigvis alltid veldig åpenbart. Det må man jo være ekstra obs på.

Tobias Stokkeland mener det er viktig at unge politikere får nok opplæring i hvordan utenlandsk etterretning arbeider. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Talentspeiding

Grunnen til at utenlandsk etterretning kan være interessert i ungdomspolitikere er fordi de kan komme i viktige posisjoner etter hvert, ifølge PST.

Olav Rognlid, seksjonsleder for beskyttelse av myndighetspersoner i PST, forteller at utenlandsk etterretning driver med en slags talentspeiding blant unge, norske politikere.

– Man ser seg ut individer som kan være interessante, som man ser skal vokse opp i det politiske miljøet og som man ser skal komme i posisjon etter hvert, sa Rognlid i PST til NRK tirsdag.

Nicolai Østeby i Unge Høyre tror det er en viss fare for at utenlandsk etterretning oppsøker unge politikere fordi de har mindre erfaring.

– Men jeg har tro på at arbeidet som gjøres nå går i riktig retning, og at vi skal bli bedre til å oppdage de tilfellene som er mistenkelige.

Han sier de opplever lav terskel for å ta kontakt med PST hvis varsellampene lyser.

Tom Nicolai Kolstad Dette svarer ungdomspolitikerne NRK har spurt flere ungdomspartiledere om hvordan de jobber med denne problematikken og om de har opplevd å få mistenksomme henvendelser. Les svarene fra de som har svart her 👉 AUF Jan Halvor Vaag Endrerud, generalsekretær i AUF - Det er noe vi jobber kontinuerlig med å motvirke. Vi skal ikke være naive i møte truslene som ligger i utenlandsk etterretning. Heldigvis får vi god veiledning av sikkerhetsmyndighetene i landet. - De gangene det har vært reelt har vi håndtert det i samråd med myndighetene. Saeed Zubair Mob Ane Breivik, leder i Unge Venstre – Dette er nok en ny problemstilling for mange ungdomspolitikere, men verden har endret seg raskt på kort tid og vi kan ikke være naive. Norge er i en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon og alle deler av samfunnet vårt må være mer årvåkne overfor utenlandsk påvirkning. – Om slike situasjoner skulle bli aktuelle vil vi ha dialog med norske sikkerhetsmyndigheter.



Trist sak for demokratiet

Mandag 1. juni ble en nordmann pågrepet på Oslo lufthavn på vei hjem fra en reise til Kina.

PST har siktet ham for forsøk på grov etterretningsvirksomhet til fordel for Kina. Mannen nekter straffskyld.

Som NRK har fortalt tidligere, var han aktiv i et lokallag i Oslo Arbeiderparti. Der var han varamedlem i styret sammen med utenriksminister Espen Barth Eide.

Tobias Stokkeland i Grønn Ungdom synes det er en trist sak for det han mener er fint med det norske demokratiet.

– Det er veldig lav terskel for å komme i kontakt med de mektigste i samfunnet.

Han er bekymret for at saker som dette gjør at man må øke sikkerhetssjekkene når folk for eksempel tar på seg et styreverv.

– Vi må gjøre noe uten at det går på akkord med hvor tilgjengelig demokrati er for resten av oss, de som ikke er spioner eller utenlandsk etterretning.

Stokkeland er fra Kristiansand. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

NRK gjør oppmerksom på at foreldrene til Tobias Stokkeland jobber i NRK, men har ikke hatt noe med denne saken å gjøre.