MDG vil forhandle om norsk EU-medlemskap – Vedum er bekymret

Er du en nordmann under 47 år? Da har du aldri vært med å stemme over om Norge skal være en del av EU eller ikke. Det er det nå flere som snakker om å gjøre noe med.

Tidligere denne våren har både Høyre og Venstre løftet norsk EU-medlemskap på sine landsmøter. Nå har også MDG tatt tydelig side i debatten.

Lørdag stemte landsmøtet for at partiet skal jobbe for nye forhandlinger med EU.

Ja-siden hadde et overveldende flertall, med 174 stemmer mot 32.

Partilederen stemte nei sist

SJEFEN ER FOR: Arild Hermstad snakket varmt om EU-medlemskap under sin åpningstale fredag. Foto: Annika Byrde / NTB

Partileder Arild Hermstad stemte selv nei til EU under forrige folkeavstemning i 1994. Det sier han til NRK at han har angret på.

– Jeg stemte nei fordi vi trodde Norge skulle bli et foregangsland på klima og at resten av Europa ville henge etter, sier Hermstad.

– I stedet har Norge sveiset seg inn i et oljehjørne, mens resten av Europa omstiller seg.

Hermstad talte varmt om EU-medlemskap til landsmøtet fredag. Han tror at Norge trenger et fellesskap med andre land for å takle fremtidens kriser.

Dette mener de andre partiene om EU Ekspandér faktaboks JA TIL EU: Venstre og Høyre er for norsk EU-medlemskap, men jobber ikke aktivt for en ny folkeavstemning nå. Venstre har vedtatt at de jobber for en avstemning på sikt. Ap tar ikke stilling til EU-spørsmålet nå, men var for norsk medlemskap under de to forrige folkeavstemningene. NEI TIL EU: Sp, Frp, KrF, Rødt og SV vil holde Norge utenfor Den europeiske unionen.

Vedum er bekymret

– Jeg er dypt uenig i MDG sitt ønske om å melde Norge inn i EU, sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Han er leder i Senterpartiet (Sp) og Norges finansminister.

Senterpartiet har vedtatt at de skal kjempe mot et norsk EU-medlemskap. Nå frykter han at MDG er med på å starte en bølge som ender i en ny debatt om folkeavstemning.

NEI TIL EU: Trygve Slagsvold Vedum lover at Sp skal jobbe hardt for å holde Norge ute av EU. Foto: Kristian Skårdalsmo

Vedum sier at hans inntrykk er at MDG ønsker et EU-medlemskap for å få gjennomslag for klimapolitikk det norske folk ikke vil ha.

– Det virker som at de mener at det de ikke klarer å få folkets til å støtte til i Norge, vil de at EU skal kunne pålegge oss.

Partilederen i MDG rister på hodet over denne kritikken. Han mener EØS-avtalen vi har i dag truer selvråderetten mer enn et mulig medlemskap.

– I dag abonnerer vi på EU-politikk som norske kommuner må forholde seg til hver dag uten å kunne påvirke. Det er det som bør bekymre Vedum, sier Hermstad.

Han understreker at MDG heller ikke stiller seg ukritisk til EU.

– Et samarbeid i EU er ikke perfekt, men vi kan få til større ting raskere sammen med andre. Men vi er avhengig av å få en god avtale som beskytter norsk jordbruk og fiskeri, understreker partilederen til NRK.

Venstre jubler

Venstre-leder Guri Melby ble på sin side glad for å høre at MDG hadde tatt standpunkt lørdag.

Venstre har selv vedtatt å gå inn for en ny folkeavstemning om EU på sikt.

FELLES MÅL: Venstre har fått en potensiell ny samarbeidspartner i kampen om EU-medlemskap. Foto: William Jobling / NRK

– Nå har vi en regjering som ikke tar inn over seg at verden allerede er i endring og at globale utfordringer må løses i fellesskap. Derfor er det bra at flere partier er enige om å utvide EU-samarbeidet, sier Melby.

Også hun mener EU er rett vei å gå for å være med å redde klimaet.

– Det er en illusjon at Norge alene skal klare å gå foran i klimaspørsmålet.