Ctrl+Alt+Delete for Arbeiderpartiet

Det er et stort scenegulv, enda større skjermer og en gigantisk bakvegg. Når spotlighten blender, salen forsvinner og alle venter på hva han skal si, må det føles litt ensomt å stå der. Avstanden til de som sitter i salen og står langs veggen fordi det ikke er sitteplass, kan lett bli stor.

Da Jonas Gahr Støre gikk på talerstolen torsdag ble avstanden mindre helt fra start.

Den genuine, varme applausen og den oppriktig bevegede partilederen var den landsmøtestarten partiet trengte.

Den kritiserte lederen, sjefen for den upopulære regjeringen og den fortvilede grasrota med alle desperate lokalpolitikerne på valg, smeltet i noen hundre sekunder sammen i en applaus som ikke var «staget», planlagt, regissert eller påtatt.

Der og da virket det som om alle erkjente at ansvaret for veien opp ligger på dem. Sammen.

Støre ble rørt. Salen var berørt.

Det var samling i bånn.

Jonas Gahr Støre ble tydelig rørt da han ble applaudert før han skulle tale til landsmøtet

Støres prosjekt med talen, synes å være det samme som er hele ledelsens prosjekt med hele helgen:

Ap trenger en fullstendig restart.

Som når datamaskinen krasjer, skjermen går i stå og ingenting annet virker.

Støre snakket om problemene, ideologien og løsningene. Som om han trykket inn de tre magiske tastene på PC-tastaturet. Controll. Alt. Delete.

Det er sånn man starter datamaskinen på nytt. Alle skjønner at det ikke er like lett å restarte et Ap på under 20 prosent 130 dager før en valgnatt.

Ctrl: Kontroll over situasjonen

Støre er avhengig av å få kontroll over situasjonen i partiet. De må snakke sammen om problemene.

De må snakke likt om politikken og ideene. Det har spriket om arbeidslinje, energi og andre viktige saker mens dette laget tross alt styrer landet.

Partilederen har nektet å kalle situasjonen en krise. Ham om det. Legg likevel merke til hvordan han i stedet angriper situasjonen på sin måte:

Partiet må lære av motgangen. Ap må vinne velgernes tillit tilbake ved å innby til trygghet og politiske løsninger for en bedre hverdag.

Støre ville ikke kunne ta kontroll uten å adressere at problemet var der.

Det er lederskap, hvis dette bidrar til en felles forståelse og felles utgangspunkt for veien videre. Da var det nok, riktig og viktig. Krise-ordet eller ikke.

Krise er en merkelapp, Støre ville snakke om løsningen: Så konkret var medisinen ikke, men nå hørte alle at han sa det. Og de svarte:

Applausen og responsen forplikter alle i salen. Veien videre begynte der og da.

Alt: Endre funksjonen

Alt(ernate)-tasten på tastaturet endrer funksjonen på signalet på andre taster. Hovedpoenget med åpningstalen spesielt og landsmøtehelgen generelt er at Ap må snakke om seg partiet, regjeringen og politikken på nye måter. Mer stolthet og mer samstemt.

Det er ikke uten grunn at man prioriterer statsrådstaler hvor regjeringens politikk vises frem og settes ord på i sammenhengende resonnementer. Det er heller ikke uten grunn at Støre brukte god plass på å trekke frem ting regjeringen har gjort, ikke bare visjonene for veien videre.

Måten Støre forsvarer arbeidslinja på er et annet eksempel.

Han viser lederskap ved å nærmest lære partiet i hvordan man skal snakke om dette på Ap-måten. Ikke slik SV gjør det, ikke slik Høyre gjør det. Han maler på med hvordan arbeidslinja skal forsvares, hvorfor den er viktig og hvorfor det er avgjørende at Ap holder fast ved noen prinsipper, selv om man skal diskutere noen detaljer. Punktum. Eller «ikke kødd», som Støre sa.

Når Støre løfter frem barns skjermbruk som problem og kommer med konkret løsning, viser han frem at partiet og at regjeringsmakten har en funksjon.

Mai kan by på en etterlengtet opptur på snittet av meningsmålingene for Ap, høstens valg kan likevel bli det dårligste kommunestyrevalget for partiet i moderne tid. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Delete: Mye å kvitte seg med

Hva vil du ha ut av denne helgen? Spurte jeg flere av landsmøtedelegatene om gjennom gårsdagen. Svarene var i sjangeren. «At vi blir ferdige med landsmøte» og «at vi får snakke om politiske saker og ikke personer».

Det er nok enklere å slette filer på datamaskinen enn å kvitte seg med de gigabytes med problemer, agg, konfliktlinjer og frustrasjon som bor i Arbeiderpartiet akkurat nå.

Samtidig er landsmøtet endestasjon for interne debatter som har fått gnage og er større enn seg selv. Vedtektsendringene og personvalgene skal tas. Det skal konkluderes. Så får partiet vise om vedtakene er punktum eller komma. I Ap kan ting fort bli utropstegn, har vi sett.

Landsmøtesalen er et sted for restart, rett og slett fordi det er åpen mikrofon. Svært få løfter problemsakene. Det er strømpriser, elektrifisering, bistand, industri, veier og skolemat som tenner gløden.

Ap vil alltid være en koalisjon av motsetninger. Det vil alltid være friksjon. Noen skillelinjer vil være varige. Men det må være system i kaoset hvis partiet skal skape balanse mellom selvbildet og målingene.

Ap-ledelsen har stått i internt press og mediestorm i opptakten til det viktige landsmøte i valgåret. Foto: NTB

Mer internt enn visjonært

Det var partilederen, ikke regjeringssjefen som talte. Aps politiske verksted, handler akkurat i år vel så mye om å fikse det interne maskineriet som å stake ut en fremtidsrettet kurs for landet.

De store fremtidsrettede grepene for å løse store samfunnsutfordringer som utenforskap, klimatrusselen, helsepersonellmangel, fremtidens beredskap, økende ulikhet eller kontroll over boligmarkedet er ikke noe dette landsmøtet skal eller vil bli husket for. Sånn får det bare være.

Om restarten virker, måles i økt oppslutning. Valgseiere og ordførerkjeder. Derfor er det ikke sikkert det har effekt, selv om det kanskje blir en hyggelig festkveld på fredag. Indremedisinsk kan det funke, men velgerne får om noe bare med seg bruddstykker.

De etterlyser det Støre formanet om: Et parti som finner løsninger, som gir trygghet, muligheter og fellesskap.

Det er hvordan partiet og ikke minst den nye ledelsen fremstår utad i ukene og månedene som kommer som vil avgjøre om denne helgen faktisk er akkurat den restarten partiet så sårt trenger.

For Arbeiderpartiet er jo til for dem som har det enda verre enn Arbeiderpartiet.