Riksadvokaten ber om at Viggo Kristiansen frifinnes

Viggo Kristiansen fikk saken sin gjenåpnet i februar i fjor. Etter 18 måneder med intens etterforskning havnet saken på Riksadvokatens bord. I dag kom avgjørelsen.

– Jeg vil be Borgarting lagmannsrett frifinne Viggo Kristiansen, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Maurud sier rett ut at han ikke er i tvil om denne avgjørelsen.

– Bakgrunnen for dette er at det samlede etterforskningsmaterialet klart ikke gir bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for de forholdene han ble dømt for i Baneheia-saken, fortsetter Maurud.

Riksadvokatens avgjørelse er i praksis en endelig avgjørelse, selv om saken skal opp i retten.

Det er Borgarting lagmannsrett som formelt kommer med en beslutning i saken mot Viggo Kristiansen. Når dette skjer, er ikke bestemt.

– Jeg har stor forståelse for at mange føler at de har måttet vente lenge på min av gjørelse og at dette i seg selv har vært en belastning for de interesserte. Men en del av etterforskningen har vært tidkrevende, det gjelder særlig nye DNA-analyser, sier Maurud.

Dette vet vi om veien videre.

Dette er Baneheia-saken Ekspandér faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. * Andersen tilsto - Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken.

Sentralt DNA-bevis

Helt sentralt i saken var et DNA-bevis som tidligere ble tolket som bevis for at det måtte være to gjerningspersoner. Synet på dette er nå endret.

– I til sammen ni av prøvene tatt fra jentene, er det påvist DNA-bidrag i form av fullstendig eller delvis profil, forenlig med den domfelte, Andersen. Det er ikke gjort tilsvarende funn når det gjelder Kristiansen, sier Maurud.

Denb tidligere antagelsen om at det måtte være to gjerningspersoner skyldes trolig at prøvene er blitt forurenset.

– Det er også påvist kontaminering i to av prøvene. Dette bidrar til å styrke hypotesen om at utslagene i de opprinnelige prøvene kan skyldes kontaminasjon, sier Maurud.

– Oppsummert er det min vurdering at det ikke foreligger DNA-bevis som underbygger det sentrale premiss som ble lagt til grunn, da Kristiansen ble dømt, at handlingene måtte være begått av mer enn en person. Det foreligger ikke DNA-bevis som legger til grunn at Kristiansen er skyldig, utdyper Maurud.

Mener Andersen ikke har forklart seg riktig

Riksadvokaten sier det sentrale for hans vurdering har vært DNA-bevisene, teledatabevisene og Andersens forklaring.

Riksadvokaten sier teledata samsvarer med Viggo Kristiansens versjon, og ikke med Jan Helge Andersens. (mer om dette lenger ned i saken).

– Teledataene er ikke forenlige med Andersens versjon av det som skjedde. Andersens forklaring lider etter min vurdering på mange punkter av svakheter, sier Maurud.

Han går langt i å avvise Jan Helge Andersens forklaring.

– Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at det etter min vurdering vanskelig kan legges vekt i Kristiansens disfavør.

Beklager

Maurud kom mer en tydelig beklagelse på pressekonferansen.

– På bakgrunn av min egen vurdering er det klart for meg at denne saken har fått dypt tragiske konsekvenser, især for Kristiansen, som har sonet over 20 år i fengsel, og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv. Også hans nærmeste har lidd et ufattelig tap. Jeg vil derfor, på vegne av påtalemyndigheten, på det sterkeste beklage den urett som er begått.

Han sier at gjenopptagelsesprosessen og beslutningen etterlater spørsmål som både de etterlatte og mange andre ønsker svar på.

– Vi har helt opplagt en oppgave foran oss med å vurdere hvordan vi kan og skal håndtere Baneheia-saken videre. Når vi får en sak som dette, som treffer rettsstaten så hardt, da må vi snu alle steiner, for å forsøke å finne ut av hva som gikk galt. Og så sørge for at det ikke skjer igjen.

Gjenåpnet etter sju forsøk

Det er gått 22 år siden Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble pågrepet og dømt for drap og voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Kristiansen fikk den strengeste dommen, men har hele tiden hevdet sin uskyld. Saken mot Viggo Kristiansen ble gjenåpnet i februar i fjor, tre og et halvt år etter Kristiansens sjuende begjæring om å gjenåpne saken.

Dette er noen av temaene i den siste etterforskningen:

Siktelse av Andersen

Etterforskningen og riksadvokatens avgjørelse har dreid seg om Kristiansens skyld eller uskyld. Nyhetene fra etterforskningen har likevel dreid seg mest om Jan Helge Andersen.

En endring av Kristiansens rolle i saken kan også få betydning for Andersens status i saken.

Politiet har etter det NRK vet ikke funnet beviser mot Kristiansen. Flere funn mot Andersen har fått politiet til å undersøke om han hadde en større delaktighet eller var helt alene om voldtektene og drapene.

I sommer kunne NRK melde at Jan Helge Andersen er siktet for drapet han ble frikjent for i 2002. Bakgrunnen for siktelsen er at politiet ville gjøre tre hemmelige ransakelser hos ham, og tvangsmidlene krevde at Andersen fikk ny status som siktet i saken.

Nye DNA-funn

I fjor høst ble det kjent at politiet i Oslo hadde gjort flere funn av DNA fra Jan Helge Andersen på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Åstedet i Baneheia ligger et steinkast fra sentrum i Kristiansand. Her undersøker krimteknikere etter at jentene ble funnet i mai 2000. Foto: Lise Åserud / NTB

Jan Helge Andersen ble dømt for drap på den yngste jenta, og medvirkning til voldtekt av begge ofrene i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har bare innrømmet handlinger mot det yngste offeret, Stine Sofie Sørstrønen (8).

De nye DNA-funnene er gjort på spor fra Lena Sløgedal Paulsens (10) høyre hånd, på tunga hennes og på en intim kroppsdel.

Andersens forklaring

I avhør har Andersen fastholdt at den tidligere bestekameraten Viggo Kristiansen også deltok i ugjerningene, men heller ikke de nye undersøkelser har funnet Kristiansens DNA på ofrene. Dette er Andersen konfrontert med.

KOLLISJONSKURS: De to Baneheia-dømte har helt siden drapene forklart seg ulikt. Viggo Kristiansen avbildet etter løslatelsen 2. juni i fjor. Jan Helge Andersen avbildet i forbindelse med et avhør i sommer. Foto: Tor Erik Schrøder/Runar Henriksen Jørstad / NTB/NRK

Andersen har i avhør sagt at hans egen svette kan ha blitt påført da offeret ble flyttet på åstedet. Han sier også at han «må ha hatt blackout» hvis det skulle stemme at han forgrep seg på begge jentene.

I en hypotese om at én person står bak, kan det være viktig for politiet å undersøke om Jan Helge Andersen likevel var en moduskandidat og ikke en som ble truet til å begå overgrep og drap, slik han selv har forklart.

Politiet har i den nye etterforskningen funnet ukjente overgrepsanklager mot Andersen, om overgrep begått før Baneheia. I en av sakene ble det betalt ut voldsoffererstatning på 200.000 kroner.

Gjenopptakelseskommisjonen og Oslo politidistrikt fikk aldri vite om anklagene før etterforskerne fant dem. Derfor har Spesialenheten etterforsket Agder politidistrikt som hadde saken før den ble gjenopptatt.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. Foto: Privat / NTB

Mobildekningen til Kristiansen

Oslo politidistrikt har ikke klart å knytte Kristiansen til åstedet ved hjelp av mobilbevis. Det er gjort nye undersøkelser og avhør av Andersen og Kristiansen.

Gjenopptakelseskommisjonen mente mobilbeviset måtte få mer betydning

Spørsmålet er om Kristiansen kan ha vært med på ugjerningene og sendt tekstmeldinger i tidsrommet rundt klokken 19 på drapskvelden 19. mai 2000, når alle meldingene slår inn på en basestasjon som ikke dekker åstedet (dekningsområde i gult).

Teledata viser to utgående og to innkommende tekstmeldinger til og fra Kristiansens mobiltelefon klokken 18.55, 18.57, 19.24 og 19.37.

Alle tekstmeldingene gikk via basestasjonen som kalles «EG-A».

Tidligere undersøkelser viste svak dekning 150 meter fra, og god dekning 400 meter fra åstedet.

Mobilbeviset har vært sentralt for Viggo Kristiansens sak.

– Det er ingenting som kan lede mot domfellelse, sa forsvarer Arvid Sjødin fredag morgen.